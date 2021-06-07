Практика Уджайи: когда можно вернуться к занятиям йогой после COVID-19

Фото: Из личного архива Нины Коломийцевой

После болезни организм становится слабым, появляется одышка, потеря массы тела, ухудшается общая выносливость. Физические нагрузки и практики йоги помогают реабилитировать организм после перенесенного заболевания. Минздрав рекомендует дыхательную гимнастику как неотъемлемую часть реабилитации после COVID-19 и отмечает, что дыхание хорошо сказывается на состоянии легких. Сертифицированный специалист Yoga Alliance, преподаватель йоги, директор «Культурной организации 108» Нина Коломийцева рассказала «Вечерней Москве», когда можно начинать заниматься йогой после болезни, какую технику дыхания применять на этапе восстановления организма.

Помимо увеличения эластичности легких и грудной клетки, дыхательная гимнастика стимулирует выработку окситоцина и серотонина. А это основные гормоны радости, поэтому после такой практики настроение улучшится, и вы даже почувствуете себя немного счастливее, отмечает Коломийцева. Хроническая усталость, отдышка и головные боли покинут вас. По словам специалиста, чтобы поскорее забыть о неприятных последствиях, важно не только практиковаться, но и полноценно отдыхать и избегать стрессов. Чтобы приступить к работе со своим телом, нужно знать некоторые правила подготовки для похода на занятия йогой.

Когда можно заниматься

Прежде чем начать тренировки, отмечает Коломийцева, стоит убедиться, что заболевание полностью отпустило вас.

— Начните правильно питаться и восстановите режим сна. Если вы перенесли болезнь в тяжелой форме, то перед началом занятий посетите кардиолога для проверки сердца и сосудов, — отмечает она.

Связано это с тем, что заболевание может вызвать плохую свертываемость крови, а это может привести к тромбозу вен, спровоцировать закупорку сосудов или инсульт.

Занятия йогой следует начинать не ранее чем через две недели после полного выздоровления.

— Не пытайтесь сразу вернуться к привычным нагрузкам, старайтесь постепенно увеличивать темп тренировок. Отслеживайте свой пульс и давление: если показатели в норме — можно приступать к тренировкам. Начните делать дыхательную гимнастику. Правильная техника поможет улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снимет общую усталость и избавит от отдышки, — советует специалист.

Практика Уджайи для восстановления дыхания

Уджайи — эффективная методика по восстановлению дыхания, при которой мышцы и разум расслабляются, снижается уровень тревоги. Также техника оказывает благоприятное влияние на работу внутренних органов.

Выполнять упражнение стоит так: медленный, спокойный, глубокий вдох и такой же медленный и уверенный выдох. На вдохе легкие заполняются до отказа, на выдохе полностью освобождаются без какого-либо усилия.

— При этом ум безмятежен, пассивен, но бдителен. Один цикл дыхания Уджайи необходимо чередовать с циклом обычного, иначе будет перегрузка. Попробуйте практиковать пранаяму в положении сидя с прямой спиной, а если так тяжело — ложитесь, используя опору под верхнюю часть спины, чтобы грудная клетка была раскрыта, — советует специалист.

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