«Дынное древо»: садовод рассказала, как вырастить папайю в домашних условиях

Плоды папайи в «Аптекарском огороде» / Фото: Пресс-служба «Аптекарского огорода»

Папайя — невероятно сочный и очень полезный фрукт, имеющий притягательный аромат и яркий цвет. Что удивительно, плод этого экзотического растения можно использовать и как фрукт, и как овощ. Растет папайя в основном в тропических регионах — на Гавайях и в Пуэрто-Рико. Но в наших широтах его тоже можно вырастить. «Вечерняя Москва» обратилась к эксперту, чтобы узнать, как это сделать.

Какие семена подойдут

По словам садовода Ольги Пушкаревой, плоды папайи выглядят как «близкие родственники дыни». Именно по этой причине американцы называют его «дынным древом».

— В наших краях фрукт с помощью больших усилий, но все же растет, — сказала Пушкарева. — Правда, не на открытом пространстве, а в зимних садах, теплицах или в жилом помещении. Для этих целей вам понадобится только желание, терпение и семена самого растения. По виду они напоминают черный перец-горошек.

Эксперт отметила, что селекционеры уже давно выделили сорта фрукта, которые лучше всего подходят для домашнего растениеводства. Итак, в «неволе себя будет хорошо ощущать» гавайский сорт растения, который, по словам садовода, отличается небольшим размером плода, овальной формой и ярко-оранжевым цветом. Продолговатый голландский сорт — еще один вариант, который хорошо приспосабливается к квартирным условиям.

Ранчи — самый сочный и сладкий сорт, не имеющий запаха, но обладающий сладким вкусом, напоминающим дыню.

— Приобрести любой из этих видов можно в Москве как в торговом центре, так и в онлайн-магазине, — заметила собеседница «ВМ».

По словам эксперта, важно выбрать самый спелый и крупный плод, так как именно из созревшего фрукта можно получить самые качественные семена.

— Добиться хорошей всхожести можно, посеяв свежие, только что извлеченные из плода семена, — предупредила Пушкарева.

Посев

Для этого нужно разрезать спелый плод пополам и извлечь семена оттуда. Для посева, по словам садовода, будет достаточно 8–10 зернышек. Их нужно тщательно промыть от студенистой оболочки, после чего семена на 12 часов следует поместить во влажную среду до появления корешков.

— Семена расположите на увлажненный песок и накройте пищевой пленкой, чтобы создать парниковый эффект, — сказала садовод. — Для быстрейшего проклевывания рекомендую использовать сок алоэ либо стимулятор роста, разведенный по инструкции.

Лучшим для посева время, как отметила эксперта, считается теплое время года, когда количество солнечных дней максимальное:

— Сеять семечки папайи лучше в торфоперегнойные таблетки. Желательно выбирать самый большой диаметр. Таблетки нужно сложить в просторную емкость и залить теплой водой. Когда они полностью расправятся, необходимо слить остатки воды, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем каждую таблетку нужно поместить в маленькие одноразовые стаканчик и разместить их все в общий лоток.

После этой процедуры можно приступать к посеву. Семена папайи помещаются на глубину до двух сантиметров. В каждой из торфоперегнойных таблеток необходимо сделать углубление по центру и, вооружившись пинцетом, опустить по одному семени в торф.

Самая подходящая температура для проращивания не должна быть ниже 27 градусов с положительным показателем. Что же касается влажности, то ее легко обеспечить: для создания эффекта парника накройте посевы стеклом. Чтобы избежать грибка, необходимо ежедневно проветривать посевы, а также снимать конденсат с поверхности стекла. Семена при таких условиях прорастут и зазеленеют уже через две недели.

Как ухаживать

Когда у ростков появится первая пара листочков, их можно пересаживать в более просторную емкость. Лучше всего поместить ростки в торфяные горшки и питательный грунт.

— Насыпьте на дно каждого горшочка немного грунта, затем поставьте в центр аккуратно извлеченную из стаканчика таблетку с ростком и заполните пространство между нею и стенками горшочка землей. Все горшки лучше разместить в один общий поддон, — продолжила собеседница «ВМ».

Эксперт предупредила, что папайя — это быстрорастущая культура, поэтому каждые два–три месяца сеянцы придется пересаживать в более объемные горшки. Кроме того, растение нужно регулярно поливать и подкармливать удобрениями.

Чем удобрять

Чтобы получить развитые плоды, необходимо вносить в почву растения органические удобрения: биогумус, перегной-сыпец, вермистим или гумисол. В летний сезон растение можно снабжать органикой в сочетании с суперфосфатами. Можно использовать небольшие дозы калия (в виде золы), которая придаст фрукту десертный вкус и сделает его более сладким.

Пушкарева отметила, что при описанной схеме ухода за растением и питания не менее двух раз в месяц весной и летом, взрослое дерево может плодоносить почти 20 лет.

В заключение эксперт уточнила, что ствол дерева вырастает максимум до 6–10 метров, а листья могут в диаметре достигать 50–70 сантиметров.

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