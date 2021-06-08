«За шкирку — и в воронок»: как будут работать вытрезвители в России

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В России утвержден порядок доставления пьяных людей в вытрезвители и отделы полиции. В том, как теперь будут разбираться с нетрезвыми гражданами и какие есть нюансы, — разбиралась «Вечерняя Москва».

О закреплении нового порядка доставления людей в состоянии опьянения в специальные медицинские учреждения — вытрезвители — сообщило МВД. Соответствующий приказ ведомства размещен на портале правовой информации.

Изначально дискуссия о «возрождении» системы медицинских вытрезвителей возникла после того, как в декабре 2020 года Госдума приняла соответствующий закон. Согласно нему, в данных учреждениях нетрезвым гражданам будут оказывать помощь. Создаваться вытрезвители должны властями регионов. На сегодняшний день таких учреждений де-факто нет.

Кого и откуда могут увезти в вытрезвитель?

В приказе указано, что отныне стражи порядка будут забирать пьяных людей с улиц и из транспорта в вытрезвители. Список мест, откуда могут забрать гражданина, широк: площади, стадионы, вокзалы, ж/д станции, платформы, скверы и парки, поезда дальнего следования и пригородного сообщения, аэропорты, порты, автовокзалы и станции, привокзальные площади и другие общественные места. В вытрезвители поедут люди, замеченные в состоянии настолько сильного алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, что они не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве.

Могут ли увезти пьяного из его же дома?

Согласно приказу МВД, могут, но только если есть основания полагать, что такой человек способен навредить жизни и здоровью граждан либо причинить ущерб имуществу. Также нетрезвого домочадца могут забрать «по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ним в жилище», говорится в документе правоохранителей.

Еще нюанс

В МВД отметили, что полиция при доставлении пьяного гражданина в вытрезвитель еще до проверки его состояния должна установить личность задержанного. Для этого потребуется провести проверку по оперативно-справочным и разыскным учетам МВД России, что, вероятно, подразумевает поездку в полицейский отдел.

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«Возьмут за шкирку и посадят в воронок»

Несмотря на то что сейчас в России нет вытрезвителей как таковых, их могут быстро создать, считает юрист и адвокат Алексей Лунев. По его мнению, эти учреждения могут заработать на платной основе.

— Найдутся люди, которые с удовольствием займутся «упаковыванием» людей в эти места, — заявил эксперт в разговоре с «ВМ».

По его мнение, гораздо важнее понять, по каким критериям полицейские будут определять, годится ли человек для того, чтобы его отвезти в вытрезвитель. Лунев считает, что текущие критерии слишком субъективны и сами стражи порядка не смогут избежать «волюнтаризма», когда будут принимать решение.

— Кроме того, в приказе говорится, что гражданин может отказаться от доставления в вытрезвитель. Как это протоколироваться будет? Тогда всю процедуру надо на камеры снимать. У каждого полицейского должен быть видеорегистратор. Иначе доставление в учреждение будет противозаконным, — сказал эксперт.

По его словам, без определения четких критериев будут ситуации из разряда «кто в лес, кто по дрова». Не исключено, что вполне трезвых людей будут принимать за пьяных и увозить против их воли, допустил Лунев.

— Выходит трезвый мужчина из ресторана и идет к такси, чтобы уехать домой, а его за шкирку хватают — и в воронок. И поедет он в другом направлении, хотя будет не согласен. Думаю, они (сотрудники МВД — прим. «ВМ») должны будут сделать видеофиксацию каждого такого доставления, чтобы не было возражений и судов, — заключил он.

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Возможное нарушение прав человека

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников также рассказал «ВМ», что на данный момент в отсутствие вытрезвителей с пьяными гражданами работают правоохранители.

— Сейчас, если человек в состоянии нестояния, его везут в отдел полиции. Если ему там становится плохо, ему вызывают скорую, — пояснил общественник.

Он уточнил, что такая практика стала чаще наблюдаться в последние полгода. При этом еще недавно стражи порядка очень неохотно работали с нетрезвыми людьми, заявил Мельников.

— В прошлом году на Речном вокзале я проезжал на машине, увидел, что лежит женщина. Оказалось, она сильно пьяная. Женщина не сумела вспомнить свой адрес, чтобы я ее отнес, тогда я позвонил сначала в скорую, потом в полицию. Но и те, и другие сначала отказывались ее забирать. В итоге мы полночи выясняли, что делать, — вспомнил собеседник «ВМ».

В свете этой истории он поддержал возвращение вытрезвителей, но выразил надежду, что они не будут такими же, как во времена СССР. В вытрезвителях того образца допускалось нарушение прав человека, и, чтобы такого не было с новыми учреждениями, к ним должны допускать ОНК, резюмировал Мельников.

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