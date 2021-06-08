Натуральная еда стоит дорого

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Жители столицы голосуют за лучшие, на их взгляд, восточные сладости.

Сейчас среди большого числа производителей лидируют «Казанский хлебозавод № 3», а также московские компании кондитерский дом Pakhlava House и «РотФронт».

— Восточные сладости — это огромное число блюд национальных кухонь, которые можно разделить на три вида: мучные изделия, мягкие конфеты и разного рода карамели, — рассказывает технолог мучного производства Валентина Семенюкова. — Тут и козинаки, и курабье, и пахлава, и миндальные трубочки. Но самый распространенный продукт, конечно, халва.

Как пояснила эксперт, буквально каждую восточную сладость нужно выбирать по своим критериям.

— Но общий принцип один — заводской продукт намного безопаснее «домашнего». Поэтому, во-первых, покупайте сладости в заводской упаковке, причем целой, а во-вторых, обращайте внимание на состав, — пояснила Валентина Степановна. — Потому что оригинальные козинаки, например, делают из семечек и меда. А похожие на настоящие — из семечек и растопленного сахара. Производители, как правило, честно пишут на этикетке: «Сахар». Это значит, что вы можете выбрать, стоит покупать или нет. Но я бы не советовала.

Как пояснила эксперт, настоящие восточные сладости полезны. Ведь их делают из натуральных ингредиентов: орехов, сухофруктов, соков, меда.

— Именно поэтому настоящие сладости всегда дорого стоят, но в данном случае вы платите за высокое качество, — пояснила Валентина Семенюкова.

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