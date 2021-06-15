Какао-порошок оказался безопасным, но вкус оставляет желать лучшего

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Росконтроль решил проверить какао-порошок популярных брендов: «Красный Октябрь / Золотой ярлык», «Фаворит», «Роял премиум», «Россия щедрая душа / Российский», «Золотой якорь» и Globus.

Какао-порошок — недешевый в производстве продукт. Чтобы снизить затраты, некоторые изготовители используют менее дорогие компоненты.

Поэтому сюрпризы начались сразу. При микроструктурном анализе порошка «Фаворит» эксперты выяснили: реальный состав отличался от заявленного в маркировке. Вместо какао там были частички оболочек плодов какао, так называемая какаовелла. А вот компонентов самого какао-зерна — какао-порошка — было, что называется, кот наплакал.

— Какао-порошок, по определению межгосударственного стандарта, — это кондитерское изделие из тонкоизмельченного, частично обезжиренного тертого какао, — пояснила главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова. — Никакой какаовеллы, следовательно, там быть не должно! Получается, что указанное в маркировке наименование продукта вводит потребителя в заблуждение.

Образцы «Красный Октябрь / Золотой ярлык» и «Золотой якорь», судя по упаковке, сделаны по ГОСТу. Но это тоже далеко от реальности. Так, массовая доля общей золы превышает допустимый уровень. Степень измельчения этих образцов тоже не соответствует ГОСТу — порошок слишком крупный. Высокая зольность оказалась и у образца «Россия щедрая душа / Российский». А еще по показателю активной кислотности он не соответствует требованиям стандарта.

Многие покупатели готовы смириться с несущественными, с их точки зрения, недостатками ради привлекательного вкуса. Что показала органолептическая экспертиза? И здесь претензии снова возникли к «Фавориту». У него отмечен кисловатый привкус, которого, естественно, быть не должно. Остальные образцы обладают вкусом, свойственным какао-порошку, и не имеют посторонних привкусов и запахов.

Не подкачала только безопасность. Содержание токсичных элементов во всех проверенных образцах невысокое. Пестициды в остаточных количествах обнаружены лишь в образце «Фаворит». Тем не менее, по результатам экспертизы, к покупке рекомендованы лишь «Роял премиум» и Globus. Остальные виды этого продукта либо не очень качественны, либо вовсе не могут называться какао-порошком.

— Какао улучшает функцию головного мозга и кровоток. Также оно поднимает настроение. Благодаря триптофану напиток может помочь справиться с депрессией, — пояснила диетолог Ирина Бойдич. — Этот напиток положительно влияет на десны и зубы, защищая их от кариеса.

Также какао помогает нашему организму вырабатывать эндорфин — «гормон радости». Но, разумеется, только в том случае, если речь идет о натуральном и качественном продукте.

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