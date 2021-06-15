Пять главных признаков настоящего леса

Лосиный остров / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В рамках конкурса «Московское качество» горожане выбирают самый естественный лесной массив. Таких в Москве много. Какой можно считать лучшим, рассуждают эксперты.

Самый естественный лесной массив — тот, где меньше признаков цивилизации, считает урбанист Григорий Мельник: — Очевидно, что в Москве это парк Лосиный Остров. Там асфальтированы лишь Бумажная, малая часть Абрамцевской просеки и несколько небольших дорожек. Скамеек минимум. Кафе, туалетов, велопрокатов и прочих признаков цивилизации нет. Конечно, это главный лес Москвы.

Кандидат биологических наук, редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов считает, что лес хорошо сохранился в Битцевском парке.

— Там пересеченная местность, много оврагов, поэтому его меньше вытоптали, — пояснил Борис Леонтьевич. По словам эксперта, чем меньше антропогенная нагрузка, тем больше шансов, что лес как экосистема сохранится.

Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы, рассказала, что настоящих лесов на самом деле в Москве, не смотря на плотность населения, довольно много.

— Есть признаки настоящего живого леса, отличающие его от обычного парка, — пояснила Галина Васильевна.

Итак, в настоящем лесу есть древесный полог — самые высокие деревья. А еще есть второй ярус — деревья пониже, которые придут на смену наиболее высоким и тоже станут частью древесного полога. Третий признак леса — подлесок или кустарники, а также так называемый подрост — совсем еще маленькие деревца. Четвертый признак — живой почвенный покров, состоящий главным образом из лесных трав — не путать со специально высаженным газоном. Ну и, наконец, пятый и главный признак — лесной тип почв.

— Это хранилище всей информации о лесе! Даже если лес сгорит или его вырубят, почвы позволят его восстановить, — пояснила Галина Морозова. — Но если особую почву убрать, то все — лес умер.

По словам эксперта, кусочки настоящего живого леса в Москве встречаются даже в самых неожиданных местах. Взять, например, Воронцовский парк на юго-западе столицы, окруженный многоэтажками. Несмотря на колоссальную антропогенную нагрузку, там есть небольшой лес, где растут даже лесные виды травы — медуница, осока, желтый зеленчук и несколько других. Или взять Ботанический сад РАН. Там много посадок, но есть заповедная Останкинская дубрава, которой уже много веков.

— В европейских городах лесов практически не осталось. Москва в этом плане — мегаполис уникальный, — рассказывает Галина Морозова. — У нас в пешей доступности от дома может быть самый настоящий, со всеми его признаками, лес. В Москве довольно много ООПТ — особо охраняемых природных территорий. И согласно федеральному закону все они, кстати, объявлены национальным достоянием. То есть это богатство не только Москвы, но и всей России! Ну хотя бы потому, что лес в буквальном смысле слова восстанавливает силы человека. Ведь это не просто совокупность деревьев и кустарников, это биосистема, живой организм, при соприкосновении с которым человек автоматически получает энергию.

СПРАВКА

119 лесов в черте Москвы признаны особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Три из них — природные заказники, одиннадцать — природно-исторические парки, одна — комплексный заказник, три — ландшафтные заказники, одна — национальный парк и 100 — памятники природы. Общая площадь ООПТ — 19 тысяч гектаров.

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