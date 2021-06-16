«Импульсивный и неудовлетворенный»: составлен портрет заядлого футбольного болельщика

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Евро-2020 стартовал 11 июня, он продлится до 11 июля. Так что в ближайший месяц футбольные фанаты будут болеть за своих любимых спортсменов. Для каждого вовлеченного мужчины матч — это целое событие, за исход которого он искренне переживает. Эксперты рассказали «ВМ» о главных традициях футбольных фанатов и их психологических особенностях.

«Наряжаемся» и машем

До пандемии коронавируса у футбольных болельщиков был выбор, где, кроме стадиона, посмотреть матч. Они организовывали групповые просмотры в спортивных барах или местах, где помещение специально временно переоборудовали под эти мероприятия. Как пояснил «ВМ» президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, традиционно болельщики собираются перед экраном и дома. По его словам, сейчас много фанатов следят за игрой из автомобиля или по дороге домой смотрят ее в телефоне.

По мнению эксперта, какие-либо ритуалов — это не массовая вещь. Например, кто-то из болельщиков может использовать свои талисманы, которые якобы влияют на исход игры, но так делают далеко не все. Зато есть и общие традиции.

— Вообще болельщики, как правило, при посещении стадионов или трансляций, одеваются в атрибутику своей команды. В данном случае — сборной России: все берут флаги триколоры, шарфы, футболки. Второе — это голосовая поддержка. Шумно распивают песни, кричалки, лозунги. Во славу своей команды и против соперников. И, соответственно, на стадионе это все выливается в «организованное боление». Или еще придумывают баннеры с язвительными колкостями, — заключил Шпрыгин.

Импульсивные и неудовлетворенные

Как описал болельщиков психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников, у таких людей отмечается повышенная эмоциональность, подвижная психика, увлекаемость и высокая потребность в мужском общении. По мнению специалиста, это может быть и способом побыть вне дома, если там есть проблемы и конфликты.

— Зачастую это свойственно более молодым людям, потом со временем эта страсть приходит в норму и уменьшается. Наиболее агрессивные фанаты, например, которые даже в мороз болеют за свою команду с голым торсом, — это люди с повышенным тестостероном, несильно сексуально удовлетворенные. Потому что, если мужчина получает удовлетворение, его тестостерон выходит более естественным способом, — отметил Денисов-Мельников.

По словам психолога-сексолога, часто у мужчин с повышенным тестостероном много маскулинных качеств, почти нет феминных. А именно женственные черты наделяют сильный пол эмпатией, нежностью и пониманием. Как считает специалист, таких качеств в мужчине должно быть 20–30 процентов для баланса, чтобы он мог создать гармоничные отношения с женщиной.

Кстати, Денисов-Мельников отметил, что если женщине хочется «грубого животного секса», то ей стоит обратить внимание на активных футбольных болельщиков. А если дама рассчитывает на то, чтобы учитывались ее желания и интересы, мужчина был щедр на комплименты, то от спортивных фанатов ей лучше держаться подальше.