«Спасибо Бузовой»: эксперты и болельщики — о победе России в матче Евро-2020 с Финляндией

Фото: Twitter/TeamRussia

Российская сборная победила в матче с Финляндией во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 1:0. Единственный гол в добавленное время первого тайма забил полузащитник Алексей Миранчук. Таким образом, российские футболисты набрали первые три очка на турнире. В социальных сетях не утихают споры о том, что национальная команда могла показать лучший результат, но ей не хватило собранности. «Вечерняя Москва» узнала, как отреагировали на игру россиян эксперты, болельщики и почему российские футболисты после своей победы благодарили Ольгу Бузову.

Сеть взорвалась

В социальных сетях болельщики радостно отреагировали на победу национальной команды. Несмотря на это, мнения фанатов все же разделились. Одни посчитали, что россияне недостаточно выложились для того, чтобы одержать сокрушительную победу над финнами. Другие же стали утверждать, что борьба была достойной, и выражали свое почтение по поводу того, что «русские обыграли великих финнов».

— Хороши ребята! Но надо работать над реализацией, могли выигрывать крупнее. Но что имеем, то имеем, — написал пользователь Александр К.

— Впервые так радуюсь, великие русские победили великих финнов! Ура! — прокомментировал победу россиян пользователь Саша Ковалев.

Другие отдельно выделили игру полузащитника Алексея Миранчука.

— Ай да Леша! Красивый гол с особой манерой. Не зря на поле вышел сегодня, — написал пользователь под ником Foma R.

Мотивация с Бузовой помогла нашей сборной. Спасибо, Оля!



С меня бутылочка твоего любимого коньяка😏 — Станислав Черчесов (@StasCherchesov) June 16, 2021

Реакция футбольных экспертов

В свою очередь футбольные эксперты тоже достаточно высоко оценили игру россиян, однако без критики не обошлось. Так, по мнению футбольного эксперта Павла Андреева, ставка главного тренера российской сборной Станислава Черчесова на Головина и Миранчука оказалась удачной и привела команду к победе и первому голу в рамках турнира Евро-2020. Как Андреев рассказал «Вечерней Москве», главный футбольный тренер страны уже давно хотел совместить на поле Миранчука и Головина, так как оба игрока способны показывать «нестандартные трюки».

— Относительно недавно Черчесов даже не давал Миранчуку возможности проявить себя, — прокомментировал Андреев, — особенно на старте. Что удивительно, Алексей в этом году ни разу не провел полного матча за сборную. Он только единожды выходил в основном составе до встречи с финнами — против сборной Польши в контрольном матче перед Евро.

Эксперт отметил, что Миранчук — главный герой прошедшего матча:

— И дело даже не в том, что полузащитник забил красивый гол, а в моментах, которые он создавал. Миранчук оказался самым креативным игроком сборной, который не побоялся применять новые тактики ведения игры, тем самым став главным страхом и опасностью для финнов.

Отметил собеседник «ВМ» также игру Александра Головина. Он, по словам специалиста, стал вторым на поле ключевым игроком, благодаря которому победа российской сборной в матче против Финляндии состоялась.

По мнению другого спикера, Алекея Игонина, несмотря на победу, российским футболистам в игре против Финляндии не хватило слаженности. Об этом он заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

Игонин добавил, что игра россиян оставила неоднозначное впечатление:

— Наши обыграли финнов со счетом 1:0 во втором туре группового этапа — в группе В. Мы показали хорошую и самоотверженную игру. Но, несмотря на победу, именно желания смести противника мы у россиян не увидели. Хоть этот матч был для России и важным, и ответственным для продолжения борьбы на чемпионате Европы.

Эксперт также отметил, что нашим игрокам не хватило «общей и более слаженной игры»:

— В конце первого тайма удалось забить победный мяч. Да, пусть это был не самый фееричный выигрыш. Но в целом россияне, особенно во втором тайме, не стали зажиматься или «сушить» игру.

При этом эксперт обратил внимание на то, что одержать победу над датчанами будет не так просто, как над финнами.

Спасибо Бузовой!

В свою очередь сами представители сборной России по футболу после победы над финнами поблагодарили телеведущую Ольгу Бузову, которая появилась в эфире программы канала «Матч ТВ» 14 июня и посоветовала игрокам «кайфовать и ничего не бояться». В официальном Twitter-аккаунте сборной России даже опубликован соответствующий пост:

— Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга.

Футболисты заявили, что им удалось одержать победу над противником благодаря «конспектам Бузовой».

Свое почтение за поддержку национальной команды выразил также и главный тренер сборной страны Станислав Черчесов. Благодарственные слова он написал в личном блоге в соцсети:

— Мотивация от Бузовой помогла нашей сборной. Спасибо, Оля! С меня — бутылочка твоего любимого коньяка, — написал он.

Матч второго тура группы В против сборной Финляндии проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол в ворота соперников на 45-й минуте оформил Алексей Миранчук.

Сейчас в активе России три очка. Такое же количество баллов набрали сборные Бельгии и Финляндии. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с датчанами 21 июня в Копенгагене.