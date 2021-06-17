Журналист нашего издания стала финалистом премии

Специальный корреспондент Марьяна Шевцова держит в руках диплом финалиста премии / Фото: Анна Малакмандзе / Вечерняя Москва

Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Марьяна Шевцова стала финалистом Всероссийской премии в области благотворительности и меценатства для печатных и электронных средств массовой информации «В союзе слова и добра». Награждение состоялось во вторник, 15 июня.

С приветственным словом к лауреатам премии обратились ее организаторы — генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева и президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

— Хочу выразить благодарность нашим коллегам-журналистам, которые весь 2020 год активно работали. Мы уже не первый год проводим эту премию, и могу сказать, что отношение к благотворительности, надеюсь, в том числе благодаря нам, изменилось в лучшую сторону, — отметила Этери Левиева.

В свою очередь Фаина Захарова подчеркнула, что мечту о том, чтобы добрые дела стали частью повседневной жизни, невозможно осуществить без постоянной поддержки журналистов.

— Сотрудничество со СМИ — важная составляющая в деятельности благотворительной организации. Через медиаиндустрию любой человек, который хочет помочь, узнает, как он может это сделать, — добавила она.

Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Марьяна Шевцова вошла в тройку финалистов премии в номинации «СМИ, обеспечивающие рекламно-информационную поддержку благотворительным проектам» за цикл публикаций о ресурсном центре «Мосволонтер».

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