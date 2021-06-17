Летнее солнцестояние: как максимально использовать энергию этого дня и изменить свою жизнь

Фото: Рixabay

21 июня начинается самый светлый период в году, который продлится несколько дней. Как максимально использовать солнечную энергию этого дня и изменить свою жизнь, рассказала астролог Лилия Любимова.

— Сам по себе день солнцестояния очень позитивный. Такая планета, как Марс, отвечающая за наши активные действия и новые начинания, будет в королевском градусе Льва. То есть смело не просто планируем важные дела, а закладываем для них верный и крепкий фундамент. Особенно это касается проектов, которые могут принести в будущем хороший результат и дивиденды. Не бойтесь Кроме того, Луна будет в фазе роста. Смело фокусируйтесь на делах, которые откладывали на протяжении всего периода ретроградного Меркурия, буквально через два дня он снова будет возвращаться в директное положение, и можно будет с готовым планом браться засучив рукава за реализацию отложенных идей. В том числе это коснется и открытия своего бизнеса, развития личного бренда, то есть все, что связано со словами «сам» и «свое», будет успешным.

Кроме того, можно обратить внимание и на спортивные достижения. Например, записаться в зал или сесть на диету. Вам не будет сложно попробовать себя в новых направлениях, а физическая нагрузка хорошо повлияет на общее состояние и концентрацию в целом.К сожалению, Марс в этом градусе постоит буквально пару дней, 21 и 22 июня. Но и этого будет достаточно, чтобы открыть для себя новые источники энергии и реализовать задуманное. Я рекомендую воспользоваться всеми возможностями в первую очередь представителям огненных знаков — Овнам, Львам и Стрельцам. В целом же отвлекитесь от периода застоя и не самого позитивного настроения, которое могло вас одолеть последние несколько недель. Именно в этот день вы можете получить невероятную порцию энергии, которая поможет вам вернуться в строй с новыми силами.

Суровое лакомство славян

Чтобы наиболее полно погрузиться в атмосферу, в которой жили наши предки, можно приготовить историческое блюдо: молодой лук-репку заливаем кипятком на пару минут. Воду сливаем и едим с солью и сметаной. Сметану можно заменить на майонез. Луковица, положенная на подоконник, оберегала дом от злых сил. А головки лука, заплетенные в косу, еще более сильный талисман-защита от нечисти. Так же работал и чеснок.

Смотри на небо!

Древние восточные славяне, едва проснувшись и выйдя на крыльцо утром 21 июня, первым делом смотрели на небо. Чистый лазурный свод означал, что к осени закрома будут ломиться от плодов и злаков. Некоторая облачность предвещала средненький урожай. А густые серые тучи, увы, намекали на недород.

Время кваса

Итак: на 4 литра воды берем буханку бородинского хлеба, режем и подрумяниваем в духовке. Заливаем кипятком. Обжариваем до желтого цвета на сухой сковороде 2 ложки муки. Растираем ее с водой и в кастрюлю. На 4 часа в прохладное место, процеживаем через сито с марлей, добавляем сахар по вкусу, 3 г сухих дрожжей, горсть изюма. Ставим в тепло на сутки. Потом процеживаем и разливаем по бутылкам.

Счастье луковое

Лук — символ летнего солнцеворота. И не только потому, что золотая луковка похожа на дневное светило. В первую очередь в июне на довольно однообразном крестьянском столе появлялось очень вкусное блюдо — салат из зеленого лука со сметаной. К луку можно добавить и все остальное, что поспело на огороде: петрушку, укроп, редис и мелко нарезанное крутое яйцо. Ели молодой лук и просто так — со свежеиспеченным хлебом.

Кладовая природы

Первый месяц лета — пора цветения луговых растений. Многие полезные травки собирают и сушат именно в июне. Зверобой, душица, ромашка, подорожник, листья брусники и земляники, цветки василька и клевера. Считают, что травы, сорванные по утренней и вечерней росе, обладают магической энергией (как и вообще все травы в день летнего солнцестояния).

Гори-гори ясно

Известно, что на праздник лета наши пращуры устраивали файер-шоу: жгли костры, прыгали через них кто выше. Также в костер втыкали шест с колесом, конским черепом или пучком соломы. Горящее колесо означало солнце, и яркое пламя обещало тучный урожай. Солома — прошлые тяготы и печали, а череп — злые силы. Чтобы череп сгорел дотла, в него кидали камни, пока он не свалится в пекло.

Целебная роса

— Множество преданий, поверий и обрядов у наших предков-славян связано с магическим действием росы. Она считалась священным и целебным веществом, — рассказывает Марина Князева. — Наши предки раздевались донага и катались по росистой траве, чтобы напитаться энергией и красотой природы. Особенно полезно такое спа перед свадьбой. Если вам завтра предстоит поход в загс, необходимо поваляться в утренний час по мокрому лугу.

Кругом вода

Праздник летнего солнцестояния обычно открывает купальный сезон: вода в реках и озерах прогревается до комфортной человеку температуры. Народ надевает кипенно-белые рубашки и прыгает в водоемы. Как рассказала нам краевед Елена Балаева, в современных деревнях «купальную» традицию охотно возрождают: девушки и женщины собираются на рассвете, топят баню. Попарившись, купаются в реке.

Гадаем по Солнцу

Почти забыта сегодня «солнечная» игра «Облупа». Название происходит от слова «облупить» в отношении куриного яйца. Только здесь речь идет о Солнце. Юноши и девушки собирались очень тихо, чтобы никто не услышал. И огородами шли на высокий берег реки, а там садились и внимательно смотрели на восток. Кто первый увидит край солнечного диска, появившийся из-за горизонта, должен крикнуть: «Солнце облупилось!» Считалось, что этого человека ожидает большое счастье.

Фото: Рixabay

Хождение по углям

Когда костры прогорали, экстремальный запал участников шоу не ослабевал: весь народ принимался ходить по раскаленным углям, включая детей до пяти лет. Люди выстраивались четверками и топали по тлеющим головешкам. Если идешь с верой и сохраняя спокойствие, травм не будет. Но стоит испугаться — можно получить очень сильный ожог.

Самое полезное место

У нас в средней полосе прекрасный температурный баланс, поэтому у нас мало ядовитых трав. Российская зелень самая полезная. Но наиболее комфортная климатическая точка в Европе — поселок Крестцы на Валдайской возвышенности. Он располагается по дороге из Москвы в Питер в районе Новгорода Великого. Знатоки народных традиций полагают, что именно там растут самые целебные растения.

ВПУСКАЕМ ЭНЕРГИЮ

— В этот день воздержитесь от веселых застолий со спиртным, походов в бары.

— Не стоит включать в рацион жирную и тяжелую пищу. Больше пейте чистой воды.

— Проведите время в домашней обстановке, с родными людьми, это укрепит ваши семейные связи.

— Не жадничайте! Если вас о чем-то просят, не отказывайте. Щедрых душой людей следующие 12 месяцев будет ждать большая удача.

— Обязательно уберите свое жилье. Солнце не любит грязь и беспорядок. Нерадивых хозяев будут ждать неприятности.

— Избавьтесь от старых ненужных вещей — так вы освободите пространство для энергии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нана Бахтадзе, культуролог:

— Блины как праздничное блюдо подаются не только на Масленицу, но и на праздник летнего солнцестояния. Очень просто: блин — это символ солнечного круга, солярный символ. Испечь горку блинов и съесть их со сметаной, вареным в мешочек яйцом и зеленым луком — отличная идея отметить начало лета. Также подается традиционное рождественское блюдо — кутья, которая связана с культом усопших предков, которых мы обязательно поминаем в эти дни.