«Семь с половиной кошек»: как рассчитать допустимое количество питомцев в квартире

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Закон о количестве домашних животных в квартире позволит улучшить условия проживания для питомцев и исключит вероятность создания незаконных питомников. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал зоозащитник Юрий Крецких. Он также рассказал, как правильно рассчитать предельное количество собак и кошек в квартире.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о допустимом количестве домашних животных в квартире. В пояснительной записке к документу сказано, что владельцы питомцев не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, что приводит к антисанитарии в многоквартирных домах. Это, по мнению авторов проекта, может нанести вред здоровью людей. Документом предлагается установить нормативы по количеству домашних животных, а также ввести запрет на выгул собак без намордника и поводка вне специально отведенных для этого мест.

Многие владельцы домашних животных всполошились, узнав о таком законопроекте, заметил Крецких.

— Они подозревают, что после создания базы данных введут налог на питомцев. И при появлении хоть одной лишней морды будут жестко штрафовать. Пока паниковать рано, в настоящее время проект еще на рассмотрении в Госдуме. Да и пока такие меры исключены, так как в нашей стране действует федеральный закон, в котором говорится, что человек может содержать ровно столько животных, скольким он способен обеспечить нормальные санитарные условия, — пояснил зоозащитник.

В вопросе возможной регистрации животных эксперт видит только плюсы.

— Мы должны радоваться, что благодаря общей базе питомцев мы сможем легко отслеживать животное, если оно пропало. Также мы ускорим любые ветеринарные услуги, необходимые питомцу, будь то укол или промывание, — пояснил он.

Крецких назвал необходимой и обязательной мерой запрет на выгул собак без намордника и поводка.

— Несчастных случаев, когда животное без намордника нападало на детей и пожилых людей, хватает. Поэтому выгул должен производиться исключительно в отведенных для этого местах и в средствах, закрывающих морду четвероногого, — сказал он.

Зоозащитик отметил, что некоторые положения законопроекта отчасти уже работают, однако «нужна дополнительная юридическая сила, чтобы их соблюдали абсолютно все владельцы питомцев».

Между тем для расчета допустимого количества животных в квартире существует специальная формула, напомнил Крецких.

— Число проживающих питомцев (например, три) нужно умножить на норматив занимаемой площади (18 квадратов) на одного члена семьи. Результат нужно вычесть из общей площади жилья. Например, у вас 60 «квадратов», вычитаем 54, получается шесть. Это, можно сказать, не занятая в квартире территория. Ее нужно разделить на необходимую для животного площадь, — сказал собеседник «ВМ».

Для большой собаки, масса которой превышает 25 килограммов, — это 2,5 квадратных метра. Пес поменьше занимает полтора «квадрата». Кошке же для жизни необходимо всего 0,8 квадратных метра.

— Таким образом, приблизительный расчет разрешенных в квартире животных следующий: семь с половиной кошек, четыре небольшие собаки или две крупные. В противном случае можно заводить только одного питомца, — посоветовал зоозащитник.