Всегда на передовой: горожанам рассказали о работе московских врачей

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

20 июня в России отметили День медицинского работника. Этот день посвящен тем, кто, несмотря на пандемию коронавируса и все трудности, связанные с ней, продолжают оказывать горожанам плановую и экстренную помощь в полном объеме. В честь праздника «Вечерняя Москва» пообщалась со столичными врачами, которые по долгу службы и зову сердца, не жалея сил, в круглосуточном режиме спасают людей в самых разных ситуациях.

Когда случается чрезвычайное происшествие, каждая минута на счету. В столице, помимо оперативных скорых, есть дополнительные силы — Научно-практический центр экстренной медицинской помощи, которому в этом году исполняется 30 лет. Именно они приезжают на самые сложные аварии, обрушения и взрывы.

Прибыть за считаные минуты

Уже много лет в этом центре работает Сергей Андреевич Гуменюк, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

— У нас порядка 12 бригад, все они реанимационные, — рассказал он. — В отличие от обычной машины скорой помощи наши автомобили оснащены лекарственными препаратами и перевязочными материалами для оказания одномоментной помощи сразу 25 пострадавшим.

В их распоряжении есть и авиация — три вертолета, на борту которых размещено реанимационное оборудование. Врачи могут прямо во время полета оказывать помощь сразу двум тяжелым пострадавшим.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

— Их изюминка — деэлектрический пол. Суть в том, что при проведении электроимпульсной терапии обеспечивается безопасность для тех, кто находится на борту, — отметил врач.

Работают в таких бригадах только люди с опытом в медицине не менее десяти лет — это важный и строгий критерий при отборе, ведь оказывать помощь приходится в очень сложных, критических обстоятельствах.

— Преимущественно у нас трудятся врачи реаниматологи-анестезиологи и врачи скорой помощи. Кроме того, все сотрудники проходят обучение по организации здравоохранения — это обусловлено тем, что на месте происшествия медик должен не только уметь оказать помощь, но и организовать слаженную работу и сотрудничество со всеми службами, — пояснил Сергей Гуменюк.

Прежде чем занять руководящую должность, Сергей Андреевич прошел большой путь: сначала работал на скорой помощи, затем был выездным врачом уже в этом центре. Так что он не понаслышке знает о всех тонкостях экстренной работы.

— Я и сейчас сам выезжаю на места происшествий, не вижу в этом ничего такого. У нас в учреждении нет тех, кто бы просто сидел в офисе, — добавил он.

Спасенных людей за долгие годы работы у Сергея Гуменюка — бессчетное количество. Но каждый раз успеть вовремя — большая радость для врача.

— Три года назад доставили молниеносно девочку маленькую, которая выпала с 17-го этажа. Ее жизнь висела тогда на волоске, но мы успели, — поделился он.

Навсегда в его памяти останется и трагедия «Норд-Оста». Тогда было много пострадавших и погибших. Такое не забывается.

— Или вот совсем недавно ребенок на мотоцикле разбился в Иванове, мы быстро доставили его в Морозовскую больницу. Были опасения, что не сможем спасти, но через месяц уже выписали — разве это не чудо? — добавил врач.

По словам Гуменюка, они стараются отслеживать истории и состояние здоровья тех, кому когда-то помогли.

— Мы считаем свою работу завершенной и выполненной успешно тогда, когда последний пациент выходит из больницы, — подметил он.

Сейчас, в пандемию коронавируса, бригады центра тоже включены в работу по борьбе с инфекцией. Вертолеты осуществляют внебольничные перевозки, если «тяжелых» пациентов необходимо доставить в стационары.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сохраненная жизнь — победа

На место чрезвычайных происшествий выезжают и сотрудники Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, так называемая педиатрическая бригада Рошаля. Но не по Москве, а в другие города и страны: в очаги боевых действий, на последствия землетрясений, теракты и взрывы по всему миру — для них нет запретных мест.

Уже много лет директором института является хирург высшей квалификационной категории, заслуженный врач России Валерий Афанасьевич Митиш. Выбирая профессию, он никогда не думал, что будет лечить и детей. Поэтому образование получил как врач-хирург, затем стал специализироваться на проблемах ран и раневых инфекций, гнойной хирургии. Впоследствии жизнь сложилась так, что Валерий Митиш стал оперировать и детей, и взрослых.

— Детей лечить в каком-то смысле даже сложнее, эмоционально за них переживаешь больше, — признался он.

Выкроить свободную минуту Валерию Афанасьевичу крайне сложно. Но не из-за бумажной волокиты. Он ежедневно работает в операционной или осматривает тяжелых пациентов в реанимации.

За свою многолетнюю деятельность Валерий Митиш вместе с сотрудниками института побывал в десятках стран: Армении, Турции, Алжире, Индонезии, Непале, Гаити, Пакистане, Палестине, Ливане. Наверное, можно было бы позавидовать такому путешественнику, если бы эти поездки не были связаны с трагедиями мирового масштаба. Валерий Афанасьевич порой даже и не помнит, как выглядят города, в которых они бывали. Потому что, приехав на место чрезвычайного происшествия, врачи с головой погружаются в работу. Выдохнуть удается только тогда, когда все пациенты спасены и вылечены. И то ненадолго, ведь предстоит дорога домой, и снова работа, операции, консилиумы...

— В незнакомой стране, конечно, сложнее лечить пострадавших людей, особенно первые несколько дней — надо освоиться, а потом уже привыкаешь, — поделился врач.

Бригада, которая выезжает на места происшествий, состоит из разных специалистов: детские хирурги, травматологи, нейрохирурги и анестезиологи-реаниматологи. Количество врачей каждого направления зависит от масштаба ЧП.

— Мы не просто спасаем людей и уезжаем. В большинстве случаев едем на месяц — это приблизительно то время, за которое полностью закрываем образовавшиеся раны или замещаем те дефекты мягких тканей и костей, которые возникли в результате бедствия, — пояснил Валерий Митиш.

С собой медики берут только то, чего может не оказаться у местных врачей. Это различные мази, хирургические инструменты и так далее.

— Языковой барьер нам никогда не мешал. На месте помогают сотрудники российского посольства, а также выпускники советских и российских вузов из числа местных граждан — их оперативно помогает найти консульство, — добавил Митиш.

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Со многими спасенными Валерий Афанасьевич и его коллеги поддерживают связь. Причем это люди как из России, так и из других стран. Они пишут письма, звонят, присылают рисунки своих детей. Продолжается общение и с семьей маленького Вани Фокина, которого сотрудники института спасли после обрушения жилого дома в Магнитогорске. За этой историей двухлетней давности с замиранием сердца наблюдала вся страна.

— Тогда благодаря разработанным методам лечения и современному оснащению нашего учреждения мы смогли спасти Ваню от тяжелых последствий травмы. Сейчас он полностью здоров, никаких дефектов нет, — поделился Митиш. Каждый такой случай спасения для Валерия Митиша и всей его команды — большая победа и радость.

— Неудачи тоже бывают, не без этого. Это тяжело, но мы работаем дальше, чтобы спасти тех, кого можем, — рассказал врач.

Не ждут, когда позовут

Спасают людей и проводят сложнейшие операции и в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Сюда доставляют тяжелых пациентов после аварий, пожаров и других чрезвычайных происшествий, а также оказывают плановую медицинскую помощь больным. Заместитель директора по лечебной работе, главный врач Наталия Евгеньевна Дроздова работает в этом учреждении с 2006 года.

— Кажется, что это совсем небольшой период, но если оглянуться назад — столько всего пройдено, колоссальный опыт, — поделилась она.

За время работы Наталии Дроздовой в институте многое поменялось — здесь провели ремонт, институт оснастили современным оборудованием. Неизменным оставалось лишь одно — учреждение всегда считалось местом, где могут оказать помощь при большом потоке пациентов. И это действительно так.

— В прошлом году нам добавился еще один вид помощи — лечение новой коронавирусной инфекции, — рассказала главврач. — И даже при всех этих трудностях мы справляемся. Быстро переформатировали свою работу и делаем ее на все сто процентов.

Институт Склифосовского — это еще и место внедрения новых технологий. Он стал первым медучреждением, где поменялась работа приемного отделения и появился новый подход в оказании помощи «врач к пациенту».

— Если раньше мы получали иногда негативные отзывы о том, что больным при поступлении приходилось ходить по кабинетам врачей, то сегодня этого больше нет. Теперь пациенты в приемном отделении размещаются в палатах, куда врач приходит сам, при необходимости там же делают УЗИ с помощью передвижного аппарата, берут все анализы и проводят другие медицинские манипуляции, — пояснила Дроздова. — Исключение составляют рентгенологические исследования, если их надо провести на стационарном аппарате, МРТ, КТ.

Во время экстренных ситуаций работа «приемника» перестраивается. Конечно, всех врачей, находящихся в больнице, перекинуть на это отделение невозможно, поэтому на службу вызываются медики, живущие неподалеку.

— У нас есть диспетчерская, которая знает, кто где живет из медперсонала, и в случае ЧП они всех обзванивают, — рассказала главврач.

Но коллектив у «Склифа» особенный. Здесь не бывает случайных людей, а те, кто не встраивается в сложный рабочий график, довольно быстро уходят. Поэтому во время нестандартных ситуаций врачи института чаще всего сами приезжают помогать коллегам.

— В 1990-е годы не было мобильных телефонов, зато были, если вы помните, пейджеры. Руководство института оснастило тогда ими всех врачей, и во время ЧП приходило оповещение, — поделилась Наталия Евгеньевна. — О крупных событиях узнавали по радио, телевизору. Наши врачи вообще никогда не ждали, что их позовут. Если слышали, что что-то произошло, одевались и ехали на работу. Так было всегда, и сегодня так тоже происходит.

Моментально в случае ЧП организуется сортировка пациентов в приемном отделении. Пока на помощь едут другие врачи, те, кто уже на дежурстве, принимают, осматривают и направляют в профильные отделения пострадавших. Все работает как единый механизм, слаженно, четко, быстро.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Для московских больниц и поликлиник закупили 235 новейших маммографов. Всего в Москве к ЕМИАС подключены уже 39 стационаров, еще 15 — в процессе подключения.

Более 2 миллионов исследований были проанализированы с помощью искусственного интеллекта. Технологии позволили сократить время описания снимка на 30 процентов. Жители столицы внесли более 65 миллионов записей в «Дневник здоровья» в электронной медицинской карте. Московские врачи выписали уже более 237 тысяч направлений на исследования с помощью технологий искусственного интеллекта с сентября 2020 года, а также выписали уже почти 4 миллиона электронных рецептов.

В ТЕМУ

День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. Официально праздник был учрежден в 1980 году, когда издали Указ Президиума Верховного Совета СССР. В этот день принято благодарить работников сферы здравоохранения — врачей, медицинских сестер, административный персонал и, конечно, желать им терпения, сил и крепкого здоровья. Чествование медработников проводится и на самом высоком, государственном уровне.

Например, присваивается звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Оно присуждается тем, кто проработал в профессии более 20 лет и внес в медицину существенный вклад.

Вторая государственная награда — «Заслуженный врач Российской Федерации». Эта премия вручается за достижения в области медицины тем работникам сферы здравоохранения, которые трудятся по своей специальности более 15 лет.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— В условиях пандемии медики не раз показывали высокий профессионализм, принимая сложные решения. Спасибо врачам за чудесные истории спасения, мастерство и преданность профессии!