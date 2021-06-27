Аллергикам перед вакцинацией врачи скорректируют терапию

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27 июня специалисты разъяснили «Вечерней Москве» порядок проведения вакцинации от коронавирусной инфекции при наличии аллергических заболеваний.

Российские и европейские специалисты солидарны: аллергические реакции, в том числе тяжелые, не связанные с вакцинами или инъекционными лекарственными препаратами, такие как респираторная, пищевая, эпидермальная, инсектная — не являются противопоказанием к проведению вакцинации против COVID-19. Также могут вакцинироваться пациенты с семейным анамнезом аллергических реакций.

— Обострение аллергического заболевания является временным противопоказанием к проведению вакцинации. Нужно купировать острые проявления заболевания и вакцинироваться вне обострения, — объяснила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения столицы, руководитель центра аллергологии-иммунологии городской клинической больницы № 52 Дарья Фомина.

В таких случаях пациентам стоит обратиться к врачу, чтобы тот оценил состояние здоровья и при необходимости назначил лечение или скорректировал терапию. После ее прохождения можно пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции.

— Абсолютное противопоказание к вакцинации — аллергическая реакция или другое осложнение, связанное с предыдущим введением аналогичного препарата, — подчеркнула Дарья Фомина.

В число противопоказаний к прививке входит также непереносимость компонентов, входящих в состав вакцины. Как правило, она выражается у пациентов в тяжелых системных и анафилактических реакциях.

— Однако у многих «на слуху» аллергическая реакция на белок куриного яйца — если у вас есть такая аллергия, она не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, так как для производства этой вакцины куриные эмбрионы не используют, — заверила специалист.

Аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов отмечает, что ряд пациентов с аллергией могут проходить лечение по методу АСИТ. Им под контролем специалиста назначается иммунотерапия (метод лечения, который заключается во введении в организм того аллергена, который является причиной заболевания — пыльцы растений, пищевых аллергенов и прочих. — «ВМ»). В этот период вакцинация от коронавирусной инфекции также не проводится.

— Однако по ее окончании вакцинация от COVID-19 возможна, — добавил он.

Для этого необходимо выдержать интервал между терапией и вакцинацией.

Напомним, что в Москве постоянно расширяется список мест, где можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. В городе работают поликлиники, где можно бесплатно получить инъекцию, организована работа мобильных бригад.