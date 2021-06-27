Музыканты решили обезопасить себя и старших коллег от коронавирусной инфекции

Врач-терапевт Ксения Алешина выдает направление на прививку от коронавируса гендиректору «Москонцерта» Илье Бачурину / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Среди тех жителей столицы, которые в минувшие выходные, 26 и 27 июня, сделали себе прививки от коронавируса, была группа творческих работников «Москонцерта». Они рассказали «Вечерней Москве», что их сподвигло вакцинироваться.

В павильон «Здоровая Москва» у парка «Музеон» сотрудники «Москонцерта» пришли к 11 часам. Этот центр здоровья они выбрали не случайно.

— Очень удобное расположение, и не нужно предварительно записываться. А после прививки можно прогуляться по набережной или посидеть в тенечке в парке, — говорит гендиректор ГБУК «Москонцерт» Илья Бачурин. — Я сюда пришел не один, а со своими сотрудниками. Мы заранее договорились и решили идти на вакцинацию вместе. Дело в том, что в нашем коллективе есть люди старшего возраста, которые находятся в зоне риска. Чтобы не подвергать их опасности заражения, мы дружно решили привиться. Заставлять никого не пришлось: я сообщил, что иду на прививку, и коллеги меня поддержали. Сейчас такая ситуация, что откладывать или чего-то ждать не стоит. Нужно идти и прививаться. Всем нам — в Москве, в стране — нужен коллективный иммунитет.

У павильона небольшая очередь. Но люди считают, что в такой зной лучше посидеть в тени деревьев на улице, чем дома. Тем более что для удобства горожан в столице сейчас развернули десятки дополнительных пунктов вакцинации. Те же, кто не хочет, или по каким-либо другим причинам не может стоять в очереди, делают прививку в поликлинике по предварительной записи.

— По моему мнению, все неравнодушные и здравомыслящие люди понимают — отсидеться в сторонке не получится, — поясняет Илья Бачурин. — Лично я давно уже хотел привиться, но врач разрешил мне сделать это только сейчас. До этого я очень серьезно переболел коронавирусом. Честно признаюсь, никогда мне так плохо не было.

Я не просто температурил и испытывал слабость, а даже не мог вспомнить, как пользоваться телефоном. Днями лежал в определенной позе, потому что только так мог дышать — в другом положении это не удавалось. То есть я не понаслышке знаю, что такое коронавирус. Поэтому призываю всех не подвергать себя и своих близких опасности, а просто выбрать день, сходить и сделать прививку.

Такого же мнения придерживается и солист «Москонцерта» Сергей Борзов, который переболел ковидом дважды.

— Первый раз я болел без симптомов. А вот второй «тряхнуло» сильно. Переболели и мама, и многие родные. А отец не справился с осложнениями и ушел из жизни. Пока не столкнешься с бедой, не понимаешь, как это страшно.