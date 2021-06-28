С рыбой и вином. Традиции и правила Петрова поста

Фото: patriarchia.ru

С понедельника, 28 июня, у православных верующих начинается Петров пост. Он продолжится до 12 июля. Об истории возникновения поста и его названия, а также о том, как его соблюдать, — в материале «Вечерней Москвы».

История

Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус, пост каждый год имеет разную продолжительность. Он начинается через неделю после празднования Троицы. В этом году — с 28 июня. Стоит отметить, что пост не строгий, но важный.

По словам священника, в году есть четыре многодневных поста в православном календаре. Летом бывает два, среди которых пост Петровский, или, как его еще называют, Апостольский. Он подготавливает верующих к празднику святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

— Важно помнить, что это особые дни, когда мы призваны к воздержанию, к неупотреблению в пищу продуктов животного происхождения, — сказал собеседник издания.

Священник Константин Харитонов рассказал, что апостолы, когда совершали свою проповедь, постоянно постились, терпели скорби, болезни. Для почтения труда святых Петра и Павла установлен пост. Отсюда и его название.

— Он для того чтобы почтить их труд, вместе с ними разделить тот период, ту тяжесть, которую они несли в течение своей жизни. Почитая святых апостолов, мы почитаем вообще всех тех, кто трудится ради нас, ради нашего спасения (священников, епископов), тех, кто помогают нам в нашей церковной жизни, участвуют в жизни многих людей, — сказал Харитонов.

По словам врача-реаниматолога скорой помощи, иеромонаха Феодорита (Сергей Сеньчуков), пост изначально был компенсаторным для тех, кто по каким-то причинам не мог соблюдать Великий пост. Он отметил, что нельзя поститься в постпасхальный период. Ослабляется пост между Вознесением и Троицей, следующая неделя после Троицы, Сплошная седмица, также без поста. Поэтому после седмицы, окончания Цветной Триоди, начинается Петров пост.

— А в последующем пост приобрел самостоятельное значение. Поскольку у нас было почти 60 дней не постного периода, то церковь выделила этот пост, чтобы мы отошли от праздничных дней и задумались о вечном, сосредоточились на молитвах, — сказал Феодорит.

Подготовка

Особой подготовки к посту не требуется, отметил Харитонов. Однако поститься нужно со смыслом. Верующему человеку нужно четко понимать, зачем нужен пост, каково его значение.

— Человек должен делать все со смыслом. Что этим постом я хочу выразить? Свою любовь и отношение к святым апостолам и тем, кто понес благоденствие в спасение нашей жизни, — добавил священник.

По его словам, сейчас комфортно поститься из-за жаркой погоды: стоит есть побольше овощей и фруктов. Особой физической подготовки к посту не требуется.

— Рыба разрешается и масло растительное. Это не Великий пост, который длится 49 дней и строгий, — отметил священник.

Феодорит рассказал, что, поскольку пост считается апостольским, будет благочестиво предаться размышлению об апостолах, чтению их житий и посланий. Он подчеркнул, что в пост нельзя грешить, важно соблюдать пищевые ограничения.

— Этот пост мягкий. Основная масса дней — дни с растительным маслом, вином. Суббота и воскресенье — с рыбой. Много дней, когда также рыба допускается, — отметил иеромонах.