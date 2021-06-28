Как правильно ухаживать за мягкой мебелью

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Мягкая мебель имеет повсеместное применение в нашей жизни. Дома нас ждет любимый диван и уютное кресло, на работе — офисные стулья, диванчики в ресторанах и кафе, банкетки в холлах общественных помещений. Мягкая мебель помогает чувствовать себя комфортно в любой обстановке, а также является одним из основополагающих элементов интерьера. Благодаря огромному количеству обивочных материалов всех цветов, а также многообразию дизайна, мягкая мебель может мгновенно преобразить помещение. Но, к сожалению, по мере использования любые предметы обстановки теряют былую привлекательность. На мебель оседает пыль и, как следствие, обивка становится более тусклой. В местах наибольшего соприкосновения с открытыми частями тела образуются «засаленности». Наконец, никакая мебель не застрахована от пятен. Это и случайно пролитые напитки или еда, и следы от шариковой ручки, косметики и др. А уж если в доме есть животные или маленькие дети, диван может за считанные дни приобрести новый «боевой окрас». Как же продлить жизнь мебели и вернуть ей опрятный вид?

Самостоятельный уход за мягкой мебелью

Мягкая мебель требует периодического ухода. Рекомендуется как минимум раз в неделю проводить сухую чистку: пылесосить все мягкие части, не забывая про щели и стыки. Их лучше проходить специальной узкой насадкой. Детали из дерева и металла — протирать мягкой влажной тряпочкой.

Сухая чистка пылесосом нужна не только мебели с тканевой обивкой, но и из замши, натуральной и искусственной кожи. Дело в том, что пыль забивает поры кожи, из-за чего она приобретает сероватый оттенок, а также хуже «дышит».

Пятна, в случае их возникновения, лучше всего не пытаться отмывать домашними чистящими средствами. Первая помощь при таком ЧП — засыпать его мелкой солью или содой. Порошок работает как абсорбент, впитывая излишки влаги и загрязняющего вещества. Спустя 15-20 минут соберите соль или соду пылесосом. Оставшийся след можно аккуратно замыть теплой водой при помощи губки, двигаясь от краев к центру. Мыло, фэйри, стиральный порошок мы не рекомендуем применять для чистки: они оставляют на обивке разводы, избавиться от которых потом практически невозможно.

Профессиональная чистка мебели

Каким бы тщательным ни был самостоятельный уход, с профессиональной химчисткой он не сравним. Увы, домашние пылесосы не могут убрать большую часть пыли из мягкой мебели. Профессиональные машины имеют большую всасывающую силу, поэтому даже элементарное обеспыливание они проводят значительно качественнее.

А уж об основательной чистке обивки и говорить не приходится. Даже если вы сможете сами нанести чистящее средство, промыть от него и осушить диван или кресло будет крайне проблематично. Поэтому не реже 1 раза в год специалисты рекомендуют проводить профессиональную химчистку мебели.

На данный момент существует 2 основные технологии профессионального ухода. Это влажная экстракторная чистка, когда на обивку наносят чистящий состав, разведенный в воде, а также сухая — при помощи органических растворителей. Составы, используемые для химчистки, эффективно справляются с большинством загрязнений, при этом безопасны для применения в общественных и жилых помещениях. Но, что самое важное, они бережно относятся к тканям: при соблюдении технологии порча обивки практически исключена.

Если вы хотите провести чистку вашего дивана, кресла или другой мягкой мебели, рекомендуем обращаться к специалистам, например в химчистку ЛабКлин, которая работает более 10 лет. Все мастера компании имеют профильный опыт от 5 лет и более. Они подберут оптимальный способ чистки для вашей мебели и очистят ее от пыли, пятен различного происхождения и общего загрязнения. Сделать заказ и вызвать мастера можно на любое удобное вам время: компания работает в режиме 24/7.

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