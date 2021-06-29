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Электронная трудовая книжка: что нужно знать о ней и почему не надо выбрасывать бумажную

Марина Найденкова

Общество
Электронная трудовая книжка: что нужно знать о ней и почему не надо выбрасывать бумажную
Фото: Олег Бурнаев

С 2019 года работники начали переходить на электронную трудовую книжку. А с 2020 года привычные многим бумажные документы и вовсе перестали оформляться. «Вечерняя Москва» разбиралась, что нужно знать об электронной трудовой, как не допустить ошибки в документе и почему не стоит выбрасывать бумажную книжку.

В новом документе сохранятся практически все сведения, которые есть в старом. Это информация о работнике, даты приема, перевода и увольнения, место работы, должность, профессия, специальность, квалификация, причины прекращения трудового договора и тому подобное.

Плюсы и минусы

Как рассказала директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова, электронная трудовая книжка ведется на всех работников России с прошлого года. Даже на тех, кто не отказался от бумажной. При этом старая версия документа не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с цифровым форматом.

— Тем, кто впервые в жизни устроился на работу в этом году, выбирать уже не приходится. Новые бумажные книжки не заводятся, — добавила собеседница «ВМ».

По словам эксперта, электронная трудовая — это новый инструмент, поэтому пока что может работать со сбоями, но об этом неизвестно. Кроме того, в таком формате ведения истории трудового стажа встречаются и ошибки. Например, сегодня у многих граждан не хватает в цифровом варианте стажа, который был получен до 2000 года.

— Если у человека есть стаж до 2001 года, когда менялось трудовое законодательство, отказаться от бумажной трудовой книжки можно только в том случае, если он убедится, что стаж до этого года вошел в электронную. Тогда не было персонифицированного пенсионного учета. По сути, только бумажная трудовая книжка подтверждает его, — сказала эксперт.

Кроме того, работник, который недавно утроился на работу, и ему потребовалось рассчитать больничный, будет снова вынужден подтвердить свой стаж с помощью традиционной книжки с прошлого рабочего места.

— Но эти минусы неважны для молодежи. Если человек устроился на работу в прошлом году, то этот стаж уже есть в электронной книжке. За бумажную цепляться смысла нет, — сказала Митрофанова.

Кроме того, в цифровой вариант документа не заносятся награды и особые достижения в труде. А при трудоустройстве о них нередко спрашивают. В таком случае снова придется обратиться к традиционному документу.

Еще к минусу электронной книжки можно отнести и то, что если работодатель случайно подал заявку на увольнение не того сотрудника, то работник вскоре увидит эту ошибку в своей трудовой.

— Процедура корректировки записи, ее отмены отразится в трудовой книжке. Придется объяснять, что это ошибка, каждому следующему работодателю, — добавила собеседница «ВМ».

Она особо подчеркнула, что, согласно опросам, 80 процентов россиян сохранили ведение привычной трудовой книжки в бумажном формате.

Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова в свою очередь отметила, что цифровая новинка имеет исключительно плюсы как для работника, так и для работодателя.

— Бумажный документооборот — это прошлый век. Совершенно никому не нужный. Современное поколение вообще не понимает, как мы что-то там на листочках записывали. Электронный документооборот — следующий шаг в будущее, — сказала эксперт.

Она отметила, что переживания граждан о том, что если произойдет какой-то сбой в системе электронного документооборота и данные пропадут, понятны. Но чем дальше идет прогресс, тем надежнее становится электронная трудовая.

Стоит добавить, что с помощью электронной трудовой пенсию можно оформить дистанционно без подтверждающих документов. Для этого потребуются только данные лицевого счета.

Ошибки

Как говорит Петрова, как и любые ошибки, неверные записи в цифровой трудовой можно исправить. На такой случай в программном обеспечении есть четкий алгоритм действий. Если гражданин обнаружил ошибку, то он может обратиться за решением проблемы к своему работодателю.

— Если вам важно убедиться в причине увольнения, то в электронном варианте все запрашивается. На госуслуги зашел и все увидел, — добавила эксперт.

Стоит отметить, что электронная трудовая книжка всегда доступна в личном кабинете и на портале Пенсионного фонда России.

Отказ от старой

Если человек принял решение о том, что пора отказаться от бумажной трудовой книжки, то сделать это можно без проблем в любой момент. Просто нужно обратиться к руководителю и сообщить о своем намерении.

— Когда уровень доверия к электронной книжке возрастет, он сможет в любой момент отказаться от бумажной книжки, — отметила Митрофанова.

По словам Петровой, при таком решении старую версию документа выбрасывать не нужно. Она еще может пригодиться. В крайнем случае ее можно оставить на память.

— Скоро она будет выставляться в музее как раритет. Нет смысла выбрасывать, места много не занимает, — говорит эксперт.

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