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Как привлечь вторую половинку на сайтах знакомств

Маргарита Мартовская

Общество
Как привлечь вторую половинку на сайтах знакомств
Фото: Рixabay

Пользователи популярного сайта назвали самые отталкивающие фразы, которые люди используют в описании своего профиля на сервисе знакомств. Психолог, пикап-тренер Дмитрий Меланьин рассказал «Вечерке», что нужно рассказывать о себе в сети, чтобы найти вторую половинку.

Пользователи сайта посчитали, что фразы «не знаю, что тут писать», «отвечу через две секунды или две недели», «пиши первым» не прибавят желания начать с вами диалог. Отталкивающим фактором станет и полное отсутствие информации о себе.

По словам Дмитрия Меланьина, самым оптимальным вариантом будет фраза, отражающая ваш позитивный настрой.

— Указывайте информацию, которая характеризует вас как открытого и дружелюбного человека, — поясняет эксперт. — Ведь все мы тянемся к людям, с которыми нам легко и комфортно в отношениях. Вы можете так и написать: «Я веселый и позитивный человек, со мной легко по жизни».

Если вы будете предъявлять требования или писать в профиле фразы в духе «нищеброды, проходите мимо », то не надейтесь привлечь адекватного человека.

— Представьте, что вы проходите собеседование. Ведь там вы не предъявляете требования, а, наоборот, показываете, что у вас есть таланты. Точно так же и на сайте знакомств. Требования испортят впечатления о вас, — уверен Меланьин.

Эти правила касаются и фотографий, которые вы размещаете на своих страничках.

— Лучше публиковать кадры, снятые профессионалом. Если такой возможности нет, то сделайте фото на телефон. Позаботьтесь о свете, ракурсе, цветовой гамме. Не фотографируйтесь на фоне старого ремонта, мебели, некрасивого городского пейзажа, это не придаст вам дороговизны, — рекомендует эксперт. Но переусердствовать с фотошопом и макияжем тоже опасно. Особенно этим грешат девушки.

— Если при встрече парень увидит, что в жизни вы намного отличаетесь от лощеных фотографий, то, возможно, второго свидания у вас не произойдет, — говорит Меланьин.

Эксперт также отметил, что на сайтах знакомств не стоит демонстрировать пагубные привычки. Еще одно табу — упоминание прошлых неудачных отношений.

Покажи свой ПЦР

Столичные маркетологи в эпоху пандемии придумали кодекс новой постковидной этики. Так, одна из компаний предложила такую идею: «Мужчина на первом свидании должен оплатить девушке ПЦР-тест, но она не может гулять по нему с другими». Кроме того, дурным тоном стало махать наличкой и интересоваться у девушки ее прошлыми ПЦР-опытами.

А ранее представители одного международного сайта знакомств отметили, что с 15 июня пользователи стали чаще выбирать партнеров из числа привившихся от COVID-19. Графа о наличии прививки появилась на сайте еще в марте. И сейчас она стала одним из самых важных критериев.

НАШ ОПРОС

Вспомните ваши удачные и неудачные знакомства

Нина Падалко, педагог:

— Удачным было знакомство с педагогом по повышению квалификации, оказавшее влияние на мою жизнь, — я сменила профессию.

Артемий Перевозник,сотрудник аукционного дома:

— Моим удачным знакомством стало то, когда я случайно в метро наступил девушке на ногу и испачкал ее белые кроссовки. Тут же достал из кармана салфетку и санитайзер и все стер, встав на колени. Она улыбнулась — мы до сих пор дружим.

Алена Казанцева, ботаник:

— Как-то в «Аптекарском огороде» я познакомилась с молодым человеком, он мне говорил, что увлекается цветами. Но при второй встрече я поняла, что он ничего не понимает в ботанике и просто ко мне «клеится».

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