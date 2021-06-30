Группам риска нужна защита

Пенсионерка Тамара Мишина тоже защитила себя от опасного вируса и получила сертификат о прохождении вакцинации. / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вакцинация от коронавирусной инфекции все еще вызывает много вопросов у горожан с хроническими и аллергическими заболеваниями. Но врачи уверяют, что именно прививка сможет защитить их от опасного вируса.

Вакцинация, уверяют специалисты, один из самых надежных и безопасных способов защиты от ковида. И тем более это гораздо лучше, чем переболеть инфекцией, последствия которой могут быть более чем серьезными.

Тем не менее у некоторых существуют опасения и ряд вопросов, например, можно ли делать прививку людям с сахарным диабетом или онкологией.

По словам главного внештатного специалиста — эндокринолога Департамента здравоохранения Москвы Михаила Анциферова, пациенты с эндокринными заболеваниями, в частности с сахарным диабетом, патологией щитовидной железы и надпочечников, могут сделать прививку, противопоказаний для них нет.

— Во всех странах мира эта категория людей находится в приоритетной группе по вакцинации от коронавируса, — отметил он. — Если вы думаете, что сможете отсидеться дома, пока в городе бушует пандемия и такие страшные цифры по заболеваемости, то это неверная позиция.

Михаил Анциферов рассказал, что, например, у больных сахарным диабетом часто наблюдается ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, возраст этой группы риска в основном 60–65 лет.

— Поэтому такие пациенты заражаются коронавирусом в два-три раза чаще, — подчеркнул медик.

Медсестра Лариса Краснова делает прививку от новой коронавирусной инфекции Василию Палий в павильоне «Здоровая Москва» в Южном Бутове. / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Часто интересуются вопросом вакцинации и люди с онкологическими заболеваниями. Заместитель главного внештатного специалиста — онколога Департамента здравоохранения Москвы Ирина Андреяшкина рассказала, что мировое сообщество онкологов, изучив существующие вакцины от новой коронавирусной инфекции, отметило безопасность их применения у данной категории больных.

— Более того, у людей с онкологией формируется адекватный высокий уровень иммунной защиты, — сказала она.

По словам Андреяшкиной, особенно важна вакцинация от COVID-19 для пациентов, которые находятся на длительном лечении, проходят иммунную терапию.

— Это позволит снизить риски возникновения осложнений в случае заражения инфекцией. При этом прививка никак не помешает в прохождении назначенного лечения, а, наоборот, позволит не прервать его за счет защиты организма от коронавируса, — отметила врач.

Специалист также добавила, что перед прививкой людям с онкологическими заболеваниями необходимо обязательно консультироваться со своим лечащим врачом, который даст детальные рекомендации.

Опасаются горожане и возможных аллергических реакций на вакцинацию. Главный внештатный специалист — аллерголог-иммунолог столичного Депздрава Дарья Фомина пояснила, что аллергическая реакция на прививку практически не встречается у пациентов.

— Пациенты с аллергическими заболеваниями не имеют противопоказаний для вакцинации. В этом мнении сошлись мировые эксперты, — отметила она.

В мире примерно каждый третий человек страдает тем или иным аллергическим заболеванием. По словам Фоминой, был проанализирован опыт вакцинации пациентов с аллергией — никаких опасностей для этой группы риска нет.

— Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии, — пояснила специалист.

Кардиологические заболевания тоже не являются причиной для отказа от вакцинации. Главный внештатный специалист — кардиолог, главный врач Городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева рассказала, что такие заболевания, как аритмия, сердечная недостаточность, наоборот, являются главным показанием к прививке.

— Вакцинироваться можно и нужно как можно быстрее, — подчеркнула врач. — Потому что у людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы велик риск тромбоза: тромбообразование — одно из самых опасных последствий, осложнений коронавируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, руководитель Департамента Здравоохранения столицы:

— Эпидемическая ситуация в Москве остается сложной. На протяжении последней недели количество выявляемых случаев варьировалось от шести до девяти тысяч пациентов. Число госпитализируемых увеличилось в два раза.