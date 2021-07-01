Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На этих ребят можно положиться

Никита Миронов  

Андрей Писарев

Общество
На этих ребят можно положиться
Военнослужащий столичного соединения войск Росгвардии Евгений Демжачек охраняет покой горожан/ Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

15 июля Центральному округу войск Росгвардии исполняется 100 лет. Всего за 100 лет более 65 тысяч человек награждены госнаградами, 13 — удостоены звания Героя Советского Союза, 33 — Героя РФ, 8 стали полными кавалерами ордена Славы всех степеней. Столетию и другим праздничным датам росгвардейцев и посвящен наш очередной выпуск.

В этом году столичное соединение Центрального округа Росгвардии отмечает свое 55-летие. Замкомандира дивизии полковник Сергей Маланий рассказал, как военнослужащие помогают жителям столицы чувствовать себя в безопасности.

Дивизия, как пояснил Сергей Владимирович, выполняет практически те же задачи, что и в составе внутренних войск.

Спасают жизни

— Наша основная задача — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, — рассказал полковник Сергей Маланий. — Причем как в Москве, так и в других регионах России — по отдельному распоряжению. Но большая часть службы в столице. Наши военнослужащие несут патрульно-постовую службу на улицах и в других людных местах. Следят за правопорядком в московском метро, на железнодорожных вокзалах, на спортивных, праздничных, религиозных и других массовых мероприятиях.

Как пояснил замкомандира дивизии, военнослужащие несут службу в тесном взаимодействии с полицией.

— Мы приходим на помощь коллегам на сложных и ответственных участках — рассказал Сергей Маланий. — Причем боремся не только с административными правонарушениями, но и с уголовными преступлениями. А еще просто помогаем людям. Например: жара, в метро кому-то стало плохо. Наши бойцы тут же вызывают скорую, а сами оказывают первую помощь: благо все они умеют это делать и имеют аптечку. Всегда бдительны.

А еще военнослужащие соединения нередко буквально спасают москвичам жизни.

На этих ребят можно положитьсяФото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Всегда бдительны

Так, на Комсомольской площади задержали мужчину с краденым телефоном и сумкой, в которой лежали чужие вещи и документы на имя их владельца. Как выяснилось, вор обокрал одного из пассажиров, но Росгвардия проявила бдительность, и далеко он не ушел. А в районе Савеловского вокзала гвардейцы во время дежурства остановили подозрительного мужчину.

В ходе осмотра они обнаружили у него свертки с неизвестным веществом, которое оказалось наркотиком. В районе Киевского вокзала военнослужащим удалось задержать женщину, которая украла сумку с деньгами. А уж случаев, когда росгвардейцы при проверке документов задерживали преступников, находящихся в федеральном розыске, просто не счесть.

В столице все спокойно

— Главная часть нашей работы — это борьба с уличным криминалом, — резюмирует Сергей Маланий. — Наша задача — сделать так, чтобы на улицах Москвы, в метро и во время проведения массовых мероприятий все находящиеся в столице люди могли быть спокойными и чувствовать себя в безопасности. И с этой задачей мы справляемся.

Действительно, уличная преступность в Москве стабильно сокращается. По данным ГУ МВД по Москве, в 2020 году у нас было зарегистрировано 1158 преступлений в расчете на 100 тысяч населения, это 19-е место среди регионов России. И дело тут не только в системе «Безопасный город», включающей десятки тысяч видеокамер, но и в ежедневной работе правоохранителей, в том числе сотрудников Росгвардии. На этих парней можно положиться.

СТО ЛЕТ ПОБЕД

Центральный Оршанско-Хинганский ордена Жукова Краснознаменный округ войск Росгвардии начинал свою историю как Московский округ войск ВЧК. В годы войны задачи по охране особо важных объектов продолжила выполнять 36-я дивизия конвойных войск НКВД.

Дивизия участвовала в становлении снайперского движения, а 17 июля 1944 года конвоировала пленных в рамках операции «Парад побежденных». Значимый вклад в Победу внесла и 192-я стрелковая дивизия (взятие Орши, орден Боевого Красного Знамени за освобождение Минска и др.), позже и она стала базой для округа.

Инженерные разработки в арсенале росгвардейцев

Противодиверсионный гранатометный комплекс ДП-65

Уникальная установка, имеющая 10 стволов, служит для защиты кораблей и гидротехнических сооружений, морских и прибрежных объектов. Стрелять можно из всех стволов разом на расстоянии 50–500 метров.

На этих ребят можно положитьсяФото: roe.ru / Рособоронэкспорт

Реактивный пулемет МРО «Бородач»

Он предназначен для поражения противника на открытой местности, для уничтожения в помещениях, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники, в том числе и в условиях плотной городской застройки. У него есть три серии. МРО-Д, например, оснащается дымовым выстрелом, что позволяет создать непереносимые условия для противника. А разработка МРО-З может применяться при температуре от –50 до +50 градусов.

Специальный подводный автомат АПС

Испытания показали, что даже на больших глубинах из АПС можно эффективно поражать цель. В магазин помещается 26 патронов. Начальная скорость пули в воздухе: 365 м/c, в воде, на глубине 5 метров: 240–250 м/c. Максимальная дальность пули в воздухе: 100 метров, в воде на глубине 5 метров: 30 метров.

Читайте также:
охранаРосгвардияжители столицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте