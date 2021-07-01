На этих ребят можно положиться

Военнослужащий столичного соединения войск Росгвардии Евгений Демжачек охраняет покой горожан/ Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

15 июля Центральному округу войск Росгвардии исполняется 100 лет. Всего за 100 лет более 65 тысяч человек награждены госнаградами, 13 — удостоены звания Героя Советского Союза, 33 — Героя РФ, 8 стали полными кавалерами ордена Славы всех степеней. Столетию и другим праздничным датам росгвардейцев и посвящен наш очередной выпуск.

В этом году столичное соединение Центрального округа Росгвардии отмечает свое 55-летие. Замкомандира дивизии полковник Сергей Маланий рассказал, как военнослужащие помогают жителям столицы чувствовать себя в безопасности.

Дивизия, как пояснил Сергей Владимирович, выполняет практически те же задачи, что и в составе внутренних войск.

Спасают жизни

— Наша основная задача — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, — рассказал полковник Сергей Маланий. — Причем как в Москве, так и в других регионах России — по отдельному распоряжению. Но большая часть службы в столице. Наши военнослужащие несут патрульно-постовую службу на улицах и в других людных местах. Следят за правопорядком в московском метро, на железнодорожных вокзалах, на спортивных, праздничных, религиозных и других массовых мероприятиях.

Как пояснил замкомандира дивизии, военнослужащие несут службу в тесном взаимодействии с полицией.

— Мы приходим на помощь коллегам на сложных и ответственных участках — рассказал Сергей Маланий. — Причем боремся не только с административными правонарушениями, но и с уголовными преступлениями. А еще просто помогаем людям. Например: жара, в метро кому-то стало плохо. Наши бойцы тут же вызывают скорую, а сами оказывают первую помощь: благо все они умеют это делать и имеют аптечку. Всегда бдительны.

А еще военнослужащие соединения нередко буквально спасают москвичам жизни.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Всегда бдительны

Так, на Комсомольской площади задержали мужчину с краденым телефоном и сумкой, в которой лежали чужие вещи и документы на имя их владельца. Как выяснилось, вор обокрал одного из пассажиров, но Росгвардия проявила бдительность, и далеко он не ушел. А в районе Савеловского вокзала гвардейцы во время дежурства остановили подозрительного мужчину.

В ходе осмотра они обнаружили у него свертки с неизвестным веществом, которое оказалось наркотиком. В районе Киевского вокзала военнослужащим удалось задержать женщину, которая украла сумку с деньгами. А уж случаев, когда росгвардейцы при проверке документов задерживали преступников, находящихся в федеральном розыске, просто не счесть.

В столице все спокойно

— Главная часть нашей работы — это борьба с уличным криминалом, — резюмирует Сергей Маланий. — Наша задача — сделать так, чтобы на улицах Москвы, в метро и во время проведения массовых мероприятий все находящиеся в столице люди могли быть спокойными и чувствовать себя в безопасности. И с этой задачей мы справляемся.

Действительно, уличная преступность в Москве стабильно сокращается. По данным ГУ МВД по Москве, в 2020 году у нас было зарегистрировано 1158 преступлений в расчете на 100 тысяч населения, это 19-е место среди регионов России. И дело тут не только в системе «Безопасный город», включающей десятки тысяч видеокамер, но и в ежедневной работе правоохранителей, в том числе сотрудников Росгвардии. На этих парней можно положиться.

СТО ЛЕТ ПОБЕД

Центральный Оршанско-Хинганский ордена Жукова Краснознаменный округ войск Росгвардии начинал свою историю как Московский округ войск ВЧК. В годы войны задачи по охране особо важных объектов продолжила выполнять 36-я дивизия конвойных войск НКВД.

Дивизия участвовала в становлении снайперского движения, а 17 июля 1944 года конвоировала пленных в рамках операции «Парад побежденных». Значимый вклад в Победу внесла и 192-я стрелковая дивизия (взятие Орши, орден Боевого Красного Знамени за освобождение Минска и др.), позже и она стала базой для округа.

Инженерные разработки в арсенале росгвардейцев

Противодиверсионный гранатометный комплекс ДП-65

Уникальная установка, имеющая 10 стволов, служит для защиты кораблей и гидротехнических сооружений, морских и прибрежных объектов. Стрелять можно из всех стволов разом на расстоянии 50–500 метров.

Фото: roe.ru / Рособоронэкспорт

Реактивный пулемет МРО «Бородач»

Он предназначен для поражения противника на открытой местности, для уничтожения в помещениях, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники, в том числе и в условиях плотной городской застройки. У него есть три серии. МРО-Д, например, оснащается дымовым выстрелом, что позволяет создать непереносимые условия для противника. А разработка МРО-З может применяться при температуре от –50 до +50 градусов.

Специальный подводный автомат АПС

Испытания показали, что даже на больших глубинах из АПС можно эффективно поражать цель. В магазин помещается 26 патронов. Начальная скорость пули в воздухе: 365 м/c, в воде, на глубине 5 метров: 240–250 м/c. Максимальная дальность пули в воздухе: 100 метров, в воде на глубине 5 метров: 30 метров.