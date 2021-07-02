Достучаться до Кремля. Как деятели культуры отреагировали на просьбу Дорониной спасти МХАТ

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народная артистка СССР, президент и бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента Владимира Путина «спасти» театр. Она отправила лидеру РФ письмо с требованием «изгнать» оттуда «торгашей» и заменить худрука Эдуарда Боякова более достойной кандидатурой. По словам Дорониной, МХАТ находится в упадке: об этом говорят декорации, репертуар и актерский состав. Однако в Кремле заявили, что не получали письма от актрисы, но осведомлены о нем из СМИ. «Вечерняя Москва» узнала, как известные люди из сферы театрального искусства отреагировали на ситуацию.

Юрий Грымов: «Хайп не украшает театр»

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов высказал недоумение насчет того, почему руководство театра не может найти компромисс без помощи главы РФ. Возникновение скандала из-за неумения президента театра, его директора и худрука договориться между собой «не красит» МХАТ, отметил он.

— Странно, что президент театра не может что-то сделать сам. Художественный руководитель, директор и президент театра не могут договориться о полноценной и нормальной работе. Это совершенно не красит театр, как и любой скандал. Не нужно верить, что хайп украшает театр. Это, напротив, разрушает мнение о нем, — заявил Грымов.

По словам художественного руководителя «Модерна», внутренние проблемы МХАТ — это «не дело президента». Такими вопросами должно заниматься максимум Министерство культуры, считает он.

Также Грымов добавил, что театр — «живой организм, который постоянно меняется». Однако меняться, по мнению собеседника «ВМ», он должен в лучшую сторону. Тенденций к переменам к худшему в театре действительно стоит опасаться, отметил он.

— Надо уметь находить язык в диалоге, ведь театр — это все-таки семья. Если президент театра обращается к президенту страны, значит, в этой семье не все хорошо, — заключил Юрий Грымов.

Лолита Милявская: «Ситуация безнадежная»

Певица, актриса и режиссер Лолита Милявская в диалоге с «ВМ» призналась, что считает происходящее в МХАТе плачевной ситуацией. По ее словам, письмо к президенту вряд ли поможет «спасти театр».

— МХАТ уже давно находится в этом состоянии. Ситуация с ним безнадежна уже лет двадцать как. По крайней мере она стала такой после смерти Олега Ефремова. Если театр до этого момента не спасли, президент здесь, наверное, не поможет, — поделилась Милявская.

Однако она подчеркнула, что «падения и взлеты» свойственны жизни любого театра. Остается лишь надеяться на появление одаренного представителя молодого поколения, который возьмет судьбу МХАТа в свои руки, заметила актриса.

— Всему свое время: любой театр всегда на некоторое время умирает, а потом жизнь снова бьет ключом. Приходит одаренный человек из относительно молодого поколения, как Серебренников, например. Надо ждать кого-то, кого спустят сверху — и здесь я имею в виду Бога, — высказалась собеседница «ВМ».

Марк Варшавер: «Не уверен, нужно ли это было делать»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер отметил, что не хочет «становиться судьей в этом вопросе» и «искать правых и виноватых». В то же время он пояснил, что не уверен в оправданности поступка Дорониной.

— Доронина отдала много лет этому театру и, безусловно, является уникальной актрисой. Что касается обращения к президенту — не уверен, нужно ли было это делать. Руководство должно об этом думать и следить за тем, какой жизнью живет МХАТ. Не могу сказать, кто виноват, а кто прав. Я же не Чернышевский и не Герцен. Не хочу быть судьей. Руководство, я не сомневаюсь, разберется в этом вопросе, — пояснил Варшавер.

Он отметил, что сейчас театральная сфера переживает кризис, так как театров стало в десятки раз больше, а режиссеров — меньше. Нужно «немножко подождать», чтобы найти новые «интересные имена» и увеличить количество действительно хороших творческих деятелей.

— Многие театры уже не те, которыми были раньше. К сожалению, нет сегодня Товстоноговых, нет Гончаровых, Любимовых и нет Захаровых. Отсюда, вероятно, и идет тот кризис, который мы видим. Но обязательно сначала наступит Серебряный век, а затем и Золотой — я не сомневаюсь. Несмотря ни на что, надо идти вперед, искать интересные имена, — поделился своими надеждами Варшавер.