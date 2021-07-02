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«Надо изгнать торгашей»: Доронина попросила Путина уволить худрука МХАТа

Юлия Курганова

Общество
«Надо изгнать торгашей»: Доронина попросила Путина уволить худрука МХАТа
Фото: youtube.com

Бывший художественный руководитель, а ныне президент МХАТа имени Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. Текст письма опубликовал Telegram-канал «Закулиска».

Актриса считает, что для этого нужно уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова.

— Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. Все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый, развлекательный эстрадно-цирковой балаган, — указала Доронина.

Знаменитость заявила, что из театра «выгнали» талантливых артистов, а репертуар вместе с декорациями «почти уничтожен».

В пресс-службе МХАТа в ответ заявили, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.

— Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц в своих корыстных интересах, — сказали в пресс-службе.

Напомним, в начале июня в Московском художественном академическом театре имени М. Горького прошли премьерные показы спектакля «Чудесный грузин». Ольга Бузова была приглашена на роль Беллы Шанталь. Гонорар Бузовой в МХАТе в несколько раз превысил заработок известных актрис театра.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Михалков высказался о театральном дебюте Бузовой. По словам режиссера, решение дать роль Бузовой в спектакле МХАТ выглядит крайне странно. Великие театральные режиссеры прошлого никогда бы себе подобного не позволили.

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