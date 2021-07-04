Провал фашистского танкового наступления

Июль 1943 года. Красноармейцы осматривают подбитый танк Pz. V «Пантера» из состава 10-й танковой бригады, который получил попадание в маску орудия во время сражения под Курском / Фото: Waralbum.ru

5 июля исполняется 78 лет с начала сражения на Курской дуге — одной из самых масштабных сухопутных битв в истории Второй мировой войны.

После разгрома шестой армии под командованием фельдмаршала Паулюса в Сталинграде Гитлер и его генералы все еще надеялись переломить ход сражения на Восточном фронте. Весной 1943 года обе стороны не проводили масштабные операции. Но бывалым солдатам относительное затишье на фронтах предвещало начало грандиозных событий.

План «Цитадель», разработанный в ставке фюрера, предусматривал «срезание» выступа, который образовала линия советско-германского фронта в районе Курска.

Командование Красной армии разгадало этот замысел и начало подготовку к стратегической обороне. Сотни тысяч бойцов участвовали в строительстве противотанковой обороны.

— В наступлении, начавшемся 5 июля, немцы применили тактику, которая уже не раз приносила им успех, — удар по сходящимся направлениям. В «Цитадели» немецкие клинья должны были соединиться как раз в районе Курска, окружив основные силы Центрального и Воронежского фронтов. Если бы этот план удался, на фронте образовалась бы огромная дыра и снова создалась серьезная угроза для Москвы. Новейшие тяжелые бронемашины, «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды», должны были склонить чашу весов на сторону немцев, — поделился военный историк Виктор Соловьев.

Июль 1943 года. Старший лейтенант Иван Шевцов, будущий Герой Советского Союза, рядом с подбитым им немецким танком «Тигр» / Фото: Waralbum.ru

Однако этим планам сбыться было не суждено. В июле 1943 года Красная армия была уже не той, что в июне 1941-го. Неудачи первого года войны быстро научили командиров и бойцов РККА бить врага, имеющего даже количественное и качественное превосходство.

С самых первых дней сражения немецкие планы дали сбой. Продвигаться сквозь линии обороны Красной армии удавалось ценой больших потерь и совсем не с той быстротой, которая была изначально запланирована. Не помогли и тяжелые танки. Множество их так и осталось в полях под Белгородом и Ольховаткой.

Щит Красной армии устоял под ударами механизированного фашистского меча, острием которого были элитные танковые дивизии СС.

Для Красной армии победа под Курском вылилась в освобождение Орла, первый салют в Москве и форсирование Днепра. Германская же армия, по словам одного из авторов «Цитадели» Эриха фон Манштейна, после поражения окончательно утратила инициативу на Восточном фронте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Замулин, военный историк:

— Перед войсками Воронежского фронта, которым командовал Николай Ватутин, оказалась более мощная группировка противника, чем предполагала ставка Верховного главнокомандования. Но и в этой обстановке Ватутин проявил талант настоящего полководца. Умело маневрируя силами, которые у него были, он смог противостоять превосходящим силам и сорвать планы немецкого командования.