Мудрость, юмор и креатив: каким останется в памяти коллег Владимир Меньшов

Фото: Вечерняя Москва

В понедельник, 5 июля, в Москве от коронавирусной инфекции скончался актер и режиссер Владимир Меньшов. О том, каким человеком был кинорежиссер, «Вечерняя Москва» узнала у его коллег.

Актриса Лия Ахеджакова сказала, что не может поверить в кончину Меньшова. По ее словам, уход из жизни режиссера является огромной потерей для общества.

— Я подумала, может, ошибка. Ужасно! Я сразу плакать начинаю. Ужасно. И он, в общем-то, был очень крепкий человек. Огромная потеря! Уходят такие люди. Просто удар. Говорить не могу, — сказала она.

Как рассказала актриса Анастасия Макеева, кончина Меньшова — непоправимая утрата для страны. По ее словам, такие люди-мудрецы должны жить очень долго.

— Все таланты, мысли, которыми обладал этот человек, — это легкость при общении, никакой высокомерности, абсолютная человеческая доступность. Я, имея возможность и честь работать совместно с Владимиром Валентиновичем, могу сказать, что получала удовольствие от каждой сцены с ним, — отметила Макеева.

По ее словам, за пределами сцены и съемочной площадки Меньшов с юмором давал уроки актерского мастерства. Кроме того, великий актер, обладая огромным талантом и опытом работы, мог подчиняться молодому режиссеру, выполняя все его творческие задания. И Меньшов делал это искусно, придавая неоспоримую ценность всем актерским проявлениям.

— Это и для семьи огромная утрата, и для страны. Не знаю, мне кажется, не существует людей, которые не полюбили бы его работы: «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли». Это просто шок, — добавила Макеева.

Она выразила надежду на то, что будущее поколение страны будет воспитываться родителями на фильмах Меньшова, ведь в них есть благородный юмор, человечность, мудрость, чистота и фантастический креатив. По словам актрисы, в картинах, в которых нет спецэффектов, есть просто человеческие судьбы и характеры, которыми можно задеть душу зрителя, насмешить, заставить его сочувствовать.

— Я безумно благодарна богу, что у меня была возможность не только наслаждаться талантами, но и лично с ним работать. Огромная утрата. Когда уходят такие люди, достояние России, оскароносный режиссер, это большая трагедия. Он мог еще многое сделать, — подчеркнула собеседница издания.

Актер театра и кино Валерий Гаркалин сказал, что шокирован «страшной новостью, совершенно неожиданной».

— Нас всех эта беда постигла. Умер выдающийся деятель кино. Один из лучших кинорежиссеров, с кем мне приходилось сотрудничать. Ужасно, — сказал актер.

В этом году Владимиру Меньшову исполнилось бы 82 года. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной артиста. В ближайшее время глава государства направит телеграмму его близким. Свои соболезнования также выразил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже известно, что Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с актером запланировано на 8 июля в Доме кино.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он удостоился звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стал лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».