Растворимый кофе признан экспертами безопасным. Но увлекаться им не стоит

Москвичка перед покупкой рассматривает банку с кофе. По данным экспертов, растворимый кофе не хуже обычного и даже более крепок / Фото: Depositphotos

Росконтроль решил проверить растворимый сублимированный кофе популярных брендов: Jacobs Monarch, Globus Vita, Milagro, Tchibo, Jardin, Today и «Черная карта».

Сначала о вкусе и цвете. Тут все более-менее в порядке. В процессе дегустации у всех образцов были отмечены почти идентичные органолептические признаки. Цвет — светло-коричневый. Аромат — ярко выраженный почти у всех, кроме Globus Vita и «Черной карты». Вкус — тоже выраженный и характерный для кофе во всех образцах, кроме Globus Vita — в нем «выраженности» не отмечено. При этом все образцы безопасны. Афлатоксин B1 — одно из самых часто встречающихся в продуктах загрязнений — не обнаружен.

Да и в целом содержание токсичных элементов невысокое. Посторонних примесей эксперты также не выявили. В общем, пить этот кофе можно смело. Больше того — все проверенные образцы оказались еще и натуральными!

— Принято считать, что растворимый кофе — это по определению не очень качественный продукт, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова. — Ходят упорные слухи, что производители добавляют что угодно — шелуху кофейных зерен и даже лекарственный кофеин, но только не натуральные зерна. А вот результаты исследований этого не подтверждают. Все образцы выработаны именно из кофейных зерен и не имеют добавленных ингредиентов!

Что сильно отличает проверенные продукты — так это, как ни странно, крепость.

— Требованиями ГОСТа для растворимого кофе содержание кофеина установлено на уровне не менее 2,3 процента, и все проверенные образцы сублимированного кофе этому требованию соответствуют, — рассказала Ирина Аркатова. — При этом Globus Vita, имеющий самые скромные результаты в органолептическом исследовании, содержит больше всего кофеина — 4,32 процента. А отстал от остальных образцов, участвующих в исследовании, кофе Today — 2,52 процента кофеина.

Итог исследования таков: все образцы рекомендованы к покупке. Дешевле остальных стоят «Черная карта» и Tchibo, однако по вкусовым характеристикам не уступают дорогим Milagro, Jardin и Today. Лидером рейтинга стал кофе Jardin.

— Растворимый кофе — вполне безопасный продукт, но я бы советовала пить его с молоком или сливками, потому что в чистом виде он раздражает стенки желудка, — пояснила диетолог Анна Кудрявцева. — Также молоко и сливки отбивают естественную горечь продукта, и вы можете не использовать сахар — один из наиболее вредных для здоровья продуктов.

При этом, как пояснила эксперт, максимальная доза кофе — четыре чашки в день. Если пить больше, то можно нанести вред сердечно-сосудистой и центральной нервной системам, поскольку кофе излишне стимулируют их деятельность. Так что лучше не злоупотреблять этим продуктом.