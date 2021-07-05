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Предприниматели высоко ценят городскую поддержку бизнеса

Марьяна Шевцова

Общество
Предприниматели высоко ценят городскую поддержку бизнеса
Сооснователь сети автосервисов Барно Турсунова на одной из своих станций технического обслуживания. Ее компании одобрили субсидию на продвижение услуг в интернете, что, по мнению предпринимательницы, является весьма значимой поддержкой / Фото: Из личного архива Барно Турсунова

5 июля столичные власти сообщили, что московскому бизнесу одобрено еще 225 заявок на субсидии и гранты. «Вечерняя Москва» узнала, какую поддержку могут получить предприниматели от правительства Москвы.

В столице действуют комплексные меры поддержки для бизнеса. В общей сложности предприниматели могут подать заявку на получение 17 видов субсидий. Они предназначены для компенсации затрат на разные цели.

— С начала года московским предпринимателям одобрили 500 заявок на общую сумму 559,5 миллиона рублей. Наибольшей популярностью у бизнеса пользуются компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На последней экспертной комиссии департамента были одобрены заявки от бизнеса на общую сумму 244 миллиона рублей.

Среди получателей поддержки — сеть автосервисов. Ее сооснователь Барно Турсунова рассказала, что компания получит субсидию в размере 700 тысяч рублей.

— Она предоставляется на компенсацию затрат на маркетинг: контекстную рекламу в поисковиках и социальных сетях, — пояснила она. — Практически у любого автосервиса эти каналы — важный источник для привлечения клиентов, и поэтому мы очень благодарны правительству Москвы за помощь.

По мнению предпринимателя, субсидирование маркетинговых расходов — один из самых важных шагов для поддержки бизнеса.

— Мы надеемся, что в будущем государство сделает эти меры поддержки еще более актуальными для малого и среднего бизнеса и размер субсидии будет рассчитываться на основе процентного соотношения затрат каждой компании на рекламное продвижение, — добавила она.

В прошлом году, по словам Турсуновой, их сеть тоже участвовала в заявочной кампании. Тогда за поддержкой обратились предприниматели, открывшие автосервис по франшизе.

— Каждому нашему франчайзи правительство Москвы компенсировало по одному миллиону рублей. Мы и наши партнеры очень благодарны городу за эти меры поддержки, а также за возможность получить их повторно, — подчеркнула она.

В этом году они снова подают заявки на субсидии.

— Это очень важно еще и потому, что пандемия все еще продолжается, а значит, для всего рынка автосервисов ситуация по-прежнему остается напряженной, — пояснила Барно Турсунова.

Предпринимательница также отметила, что сегодня ситуация в ее отрасли стабилизировалась, удалось без критичных последствий пройти сложный период прошлого года. И во-многом это получилось благодаря городской поддержке бизнеса.

— Мы адаптировались к новой реальности и восстановили обороты докризисного уровня, — сказала она.

Легче всего сложные времена пережили сетевые компании, у которых был более отлаженный контроль всех бизнеспроцессов.

— В то время как небольшие независимые станции технического обслуживания пострадали сильнее, — добавила Турсунова. — Поэтому сейчас мы ведем переговоры с правительством Москвы с целью разработать меры, которые в будущем помогут всем предпринимателям в сфере авторемонта быть более готовыми к потенциальным кризисам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Экспортеры столицы получили 32 гранта на общую сумму 84 миллиона рублей и семь субсидий на 4,3 миллиона рублей. Еще 78 предприятиям, которые работают по франшизе, одобрили 77,1 миллиона рублей субсидий. И 20 компаниям компенсировали затраты на продвижение.

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