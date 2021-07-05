Предприниматели высоко ценят городскую поддержку бизнеса

Сооснователь сети автосервисов Барно Турсунова на одной из своих станций технического обслуживания. Ее компании одобрили субсидию на продвижение услуг в интернете, что, по мнению предпринимательницы, является весьма значимой поддержкой / Фото: Из личного архива Барно Турсунова

5 июля столичные власти сообщили, что московскому бизнесу одобрено еще 225 заявок на субсидии и гранты. «Вечерняя Москва» узнала, какую поддержку могут получить предприниматели от правительства Москвы.

В столице действуют комплексные меры поддержки для бизнеса. В общей сложности предприниматели могут подать заявку на получение 17 видов субсидий. Они предназначены для компенсации затрат на разные цели.

— С начала года московским предпринимателям одобрили 500 заявок на общую сумму 559,5 миллиона рублей. Наибольшей популярностью у бизнеса пользуются компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На последней экспертной комиссии департамента были одобрены заявки от бизнеса на общую сумму 244 миллиона рублей.

Среди получателей поддержки — сеть автосервисов. Ее сооснователь Барно Турсунова рассказала, что компания получит субсидию в размере 700 тысяч рублей.

— Она предоставляется на компенсацию затрат на маркетинг: контекстную рекламу в поисковиках и социальных сетях, — пояснила она. — Практически у любого автосервиса эти каналы — важный источник для привлечения клиентов, и поэтому мы очень благодарны правительству Москвы за помощь.

По мнению предпринимателя, субсидирование маркетинговых расходов — один из самых важных шагов для поддержки бизнеса.

— Мы надеемся, что в будущем государство сделает эти меры поддержки еще более актуальными для малого и среднего бизнеса и размер субсидии будет рассчитываться на основе процентного соотношения затрат каждой компании на рекламное продвижение, — добавила она.

В прошлом году, по словам Турсуновой, их сеть тоже участвовала в заявочной кампании. Тогда за поддержкой обратились предприниматели, открывшие автосервис по франшизе.

— Каждому нашему франчайзи правительство Москвы компенсировало по одному миллиону рублей. Мы и наши партнеры очень благодарны городу за эти меры поддержки, а также за возможность получить их повторно, — подчеркнула она.

В этом году они снова подают заявки на субсидии.

— Это очень важно еще и потому, что пандемия все еще продолжается, а значит, для всего рынка автосервисов ситуация по-прежнему остается напряженной, — пояснила Барно Турсунова.

Предпринимательница также отметила, что сегодня ситуация в ее отрасли стабилизировалась, удалось без критичных последствий пройти сложный период прошлого года. И во-многом это получилось благодаря городской поддержке бизнеса.

— Мы адаптировались к новой реальности и восстановили обороты докризисного уровня, — сказала она.

Легче всего сложные времена пережили сетевые компании, у которых был более отлаженный контроль всех бизнеспроцессов.

— В то время как небольшие независимые станции технического обслуживания пострадали сильнее, — добавила Турсунова. — Поэтому сейчас мы ведем переговоры с правительством Москвы с целью разработать меры, которые в будущем помогут всем предпринимателям в сфере авторемонта быть более готовыми к потенциальным кризисам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Экспортеры столицы получили 32 гранта на общую сумму 84 миллиона рублей и семь субсидий на 4,3 миллиона рублей. Еще 78 предприятиям, которые работают по франшизе, одобрили 77,1 миллиона рублей субсидий. И 20 компаниям компенсировали затраты на продвижение.