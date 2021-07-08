«Декрет сложнее работы»: зачем отцы берут отпуск по уходу за ребенком

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Не только мамы берут декретный отпуск по уходу за ребенком, но и отцы. Правда, реже. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему сильный пол иногда решается уйти в декрет, считают ли мужчины работу по дому и уход за малышом сложнее нормированного рабочего дня и как с годами в России меняется отношение к отцовству.

Не мужское дело?

Миклухо Алексей живет в Ростовской области. Он — отец троих детей. Старшему сыну — десять лет, средней дочери — семь, а самой младшей недавно исполнился годик. Алексей до выхода в декрет работал проводником пассажирского вагона. Перед появлением младшего ребенка у него на работе возникли трудности, и жена предложила ему уйти в декрет.

— Родственники отреагировали разнообразно: кто-то сказал, что правильно, кто-то сказал, что не мужское это дело, — рассказал Алексей.

По его словам, труд родителя в декрете сложнее, чем работа по графику. Ведь родительство не знает выходных: выполнять дела по дому нужно каждый день, постоянного внимания требуют и ребятишки. Однако многодетный отец отметил, что все дела в декрете не так сложны сами по себе: можно освоить и уборку, и готовку, и научится менять памперсы.

— Ко всему привыкаешь. Мне все нравится. Обычная домашняя готовка, уборка, прогулки. Все — с детьми. Ходим в парки, гуляем. Отдыхаем только ночью, когда спим. Дети спят — отдыхаем с женой, но по очереди. Раз она подходит к ребенку, раз — я, — рассказал мужчина.

Принципы воспитания детей Алексей называет старообрядными. Он планирует развивать ребятишек как минимум до 12 лет без обращения к интернету. Только книжки, сказки.

— Меньше интернета, потому что там много пошлостей, деградирующих личностей — чтобы дети не брали с них пример. Побольше патриотизма, чтобы мои дети знали историю нашей страны и гордились велики людьми России, — добавил собеседник «ВМ».

Фото: Instagram / alekseimikluho

Алексей всегда, когда сомневается в чем-то, что касается родительства, советуется с супругой. Конечно, она с ним — тоже. А вообще все дела они обычно делают вместе. Правда, детские вещи многодетный отец старается не покупать самостоятельно — только с женой. Обычно он не угадывает с размером.

— Я могу на вырост что-то взять. Сколько раз покупал — ни разу с размером не угадывал. Хорошо, что они хотя бы получились больше. Если меньше, вообще был бы треш, — рассказал мужчина.

Кормилец в семье Миклухо — жена. Основные источники дохода — ее зарплата и пособия на детей. После декрета Алексей планирует выйти на работу. Сегодня он в свободное от дел по уходу за детьми и по дому время ведет блог в «Инстаграме». Однако денег ему увлечение пока что не приносит.

— Я не блогер-миллионник. Не такой известный. Денег на блоге не зарабатываю. Поэтому, конечно, надо выходить на работу, — добавил мужчина.

Рассчитать время

Михаил Илюхин живет в Рыбинске. Вместе с супругой он воспитывает годовалого Тимура. По словам мужчины, до рождения ребенка семья неоднократно обсуждала, что именно отец пойдет в декрет и будет заниматься малышом. Жена Михаила имеет собственный бизнес. А мужчина до декрета работал на одном из предприятий города оператором станков с программным управлением. Поэтому сидеть с ребенком выгоднее ему. Однако после декрета Михаил планирует вернуться на работу.

— Я сходил в отдел кадров, проконсультировался о том, какие нужны документы. Оказалось все проще, чем я думал. Так и решили. Реакция родственников была нормальной. Может, немного сомневались, что я справлюсь, — рассказал мужчина.

По его словам, декрет сложнее работы. Однако видны плоды труда. Как сказал Михаил, вложенные в ребенка силы — это отдача, что не может не радовать.

— Сложно было в самом начале немного, пока учился понимать малыша. Но быстро с Тимуром нашел общий язык. Сложнее стало в том плане, что теперь нужно думать и за себя, и за малыша. Не только самому собраться, но и его одеть. Рассчитать свое время и его расписание, — сказал собеседник издания.

Он также подчеркнул, что жена принимает активное участие в воспитании ребенка, несмотря на работу. Она старается все выходные проводить с семьей, подготавливает одежду для ребенка, которую ему нужно надеть, например, на прогулку, следит за количеством подгузников, покупает необходимые вещи для малыша. Кроме того, жена с гордостью говорит, что доверяет Михаилу больше, чем себе.

Фото: Instagram /mila_vesta_jam

— Мне не нравятся в декрете, пожалуй, низкий доход и иногда однообразное времяпрепровождение. Но в нашем случае декрет был осознанным шагом. Поэтому чего-то такого, что сильно не нравилось бы, нет, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Глажка и уборка

Ренат Ибниев из Южно-Сахалинска воспитывает вместе с супругой девятимесячного сына. Идея о том, что после рождения малыша мужчина уйдет в декрет, сначала обсуждалась в семье в шутку. До декрета мужчина работал управляющим в кафе. Но в связи с коронавирусом и локдауном кафе закрылось, и семья приняла решение: в декрет идет папа.

— Супруга до беременности почти год просидела без работы, и ей очень хотелось выйти на работу. Родственники и знакомые отнеслись хорошо. У меня был опыт ухода за детьми: так как нас в семье пять братьев, я их с детства воспитывал. Есть дочка от первого брака, с ней тоже занимался. Да и детки маленькие всегда ко мне тянулись! — рассказал мужчина.

По его словам, в декрете сидеть тяжелее, чем трудиться на обычной работе. Все дело в большой ответственности, и ребенок постоянно требует заботы и ухода.

Фото: Instagram / renat_ibniev

— Сложно было в некоторые периоды, когда были колики, начали лезть зубки — а их за один месяц вылезло целых шесть. Марик плохо укладывался и мало спал. Укладывать спать на руках приходилось по часу–полтора. Но сейчас все хорошо! — отметил Ренат.

Мужчина старается много гулять с ребенком, когда хорошая погода. Он занимается также готовкой, уборкой, ходит с малышом при необходимости в поликлинику на приемы к врачам. А по пятницам Ренат с супругой устраивают ужин и стараются отдохнуть. Выходные семья проводит вместе.

— Супруга встает ночью к сыну, когда он просыпается. Она у меня умничка, лучшая жена на свете, — отметил мужчина.

На данный момент кормилец в доме Ибниевых — жена. После декрета Ренат планирует выйти на работу. При этом он хочет кардинально сменить профессию.

— Хочу поменять профессию. Хочу попробовать себя в роли барбера, пройти курсы, — сказал Ренат.

Зачем декрет

Как рассказал председатель Совета отцов Москвы при уполномоченном по правам ребенка Алексей Чегодаев, уход мужчины в декрет вызывает в российском сообществе пап неоднозначную реакцию. Все потому, что декрет ассоциируется с чисто женским занятием и уходить в него «не по-мужски».

— Мы как сообщество отцов однозначно поддерживаем этот тренд, так как понимаем важность формирования эмоциональной связи отцов и детей с раннего возраста. Отсутствие такой связи часто является причиной конфликтов в семье: мужчины не чувствуют себя отцами, — сказал Чегодаев.

При этом папы, которые понимают, что мир меняется, и имеют возможность на работе взять отпуск, пользуются возможностью и уходят в декрет. Как отметил эксперт, особенно мужчины в возрасте от 25 до 35 лет стали больше интересоваться вопросом того, как быть хорошим отцом.

— Мужчины стали более заинтересованы в том, чтобы проводить время с детьми. Они понимают важность общения с ребенком. Культура быть отцом постепенно формируется, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что папы имеют такие же права, как и мамы, касаемо времени общения с ребенком. Отцы также могут уходить в декрет, однако в рамках не развитой в стране культуры отцы нечасто пользуются такой возможностью. Одни — по причине незнания о такой возможности, а другие не считают, что это требует особого внимания.

— Причины для ухода в декрет могут быть разными. У кого-то жизнь так сложилась, что пришлось уйти, кто-то давно это планировал, у кого-то есть возможность уйти в декрет, не беспокоясь о ресурсах жизнеобеспечения, — сказал собеседник «ВМ».

Как отметил Чегодаев, все же в стране формируется культура отцовства в целом, несмотря на то что мужчин не учили быть папами: примеры не передавались из поколения в поколение. Он добавил, что тема отцовства в России не изучалась десятилетиями. Однако в последние пять лет стали проводиться опросы, насколько отцовство становится модным. И тенденция положительная. Многие отцы начинают задумываться о правильном общении с детьми.

— Если несколько лет назад около 48 процентов говорили, что быть отцом — это здорово, то сейчас — более 52 процентов. Это именно поколение отцов от 25 до 35 лет, — заметил Чегодаев.

Эксперт подчеркнул, что декрет для пап — это не возможность переложить половину обязанностей на отцов. Ведь родительство не может проходить в формате 50/50.

— Это хорошая возможность научитьсябыть родителями на все 100 процентов: и отцом на все 100, и мамой на все 100. Это возможность научиться разговаривать, договариваться и вместе, решая проблемы, строить семейные отношения и улучшать благосостояние, — добавил Чегодаев.

Он отметил, что главный стереотип, который есть сегодня в отцовском сообществе, — хороший отец — это хороший добытчик. По словам собеседника «ВМ», это абсолютно разные категории: «нужно и добывать, и быть хорошим отцом».