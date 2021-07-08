Налоговое бремя. К чему приведет увеличение страховых взносов с высоких зарплат

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Увеличение страховых взносов с высоких заработных плат вполне может быть реализовано в России к 2022 году. Необходимость в этом есть. При этом повышение налога не приведет к росту серых зарплат на рынке труда. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

В четверг, 8 июля, СМИ сообщили, что в правительстве предложили изменить систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты. Рассматривается возможность повысить планку окладов, с которых в Пенсионный фонд РФ отчисляются взносы в размере 22 процентов. На данный момент такие правила действуют для заработных плат до 1,465 миллиона рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С доходов тех, кто получает больше этой суммы, в Пенсионный фонд отчисляется только 10 процентов.

Данное нововведение предложило Министерство финансов РФ. Ведомство рассчитало, что это может дополнительно принести в государственный бюджет 16 миллиардов рублей в 2022 году.

Член комитета Государственной думы по финансовому рынку Алексей Изотов полностью поддерживает увеличение страховых взносов с высоких зарплат. По его словам, необходимость в изменениях назрела давно.

— Я не знаю, будут ли другие депутаты это поддерживать, я однозначно за это введение. Во всем мире, во всех развитых странах шкала прогрессивная и доходы до 65 процентов, а то и выше в каких-то странах, со сверхдоходов взимаем. Это, в принципе, нормально, — сказал Изотов.

Он отметил, что это дает дополнительный доход в бюджет, который могут направлять на социальные выплаты, на поддержку малоимущих граждан. Изотов добавил, что около 20 лет назад в стране уже была прогрессивная шкала налогообложения, правда, налоги администрировали иначе. Но хороших результатов это не принесло: собираемость НДФЛ резко упала.

— На сегодняшний день администрирование налогов, особенно подоходного, той части, которая находится не в тени, на достаточно высоком уровне. Поэтому сейчас, повысив ставку на первом этапе до 15 процентов, думаю, что правительство с налоговой отработает эту новую шкалу. В дальнейшем, я считаю, что повышать нужно со сверхдоходов до 22 процентов как минимум, а может, и больше, — сказал депутат.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в свою очередь рассказал, что налоговое бремя будет возрастать в целом. Это связано с большими бюджетными расходами из-за пандемии в прошлом году: доходы упали, в том числе от экспорта энергоносителей и других причин.

— С прошлого года повысили и налог на доходы физических лиц на сумму, превышающую пять миллионов рублей, введен и дополнительный налог на депозиты, превышающие миллион рублей. Поэтому, думаю, это будет продолжаться, — сказал эксперт.

Также он отметил, что возможные изменения в системе начисления страховых взносов на высокие заработные платы вряд ли приведут к росту серых зарплат в компаниях. В основном те сотрудники, которые получают свыше 122 тысяч рублей в месяц, работают в государственных учреждениях, а также в среднем и крупном бизнесе.

— А они, как правило, живут в ладу с законом. И в серых выплатах они не замечены. В таких компаниях сложно это сделать, и слишком тяжелые последствия повлечет для тех, кто это будет организовывать, — отметил Григорьев.

По его словам, что касается самозанятых и индивидуальных предпринимателей, то у них другая система налогооблажения, в том числе и уплата взносов во внебюджетные фонды. Эксперт посчитал, что здесь также возможные изменения не приведут к выплатам зарплаты в конвертах.

Кроме того, чисто теоретически увеличение страховых взносов может привести к снижению зарплат тех сотрудников, которые сегодня получают свыше 122 тысяч рублей в месяц.

— Но не думаю, что напрямую это будет вот так. Хотя гипотетически, конечно, возможно, — заключил он.