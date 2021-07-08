Минфин предложил увеличить страховые взносы с высоких зарплат

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В России задумали изменить систему начисления страховых взносов на высокие заработные платы. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на два источника, которые близки к правительству.

Так, рассматривается возможность повысить планку окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы в размере 22 процентов. На данный момент такие правила действуют для заработных плат до 1,465 миллиона рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С доходов тех, кто получает больше этой суммы, в Пенсионный фонд отчисляется 10 процентов.

Данную меру предложило Министерство финансов РФ. Ведомств рассчитало, что это может принести государственному бюджету 16 миллиардов рублей в 2022 году и до 45 миллиардов к 2024 году.

По оценкам экспертов, нововведение коснется не более пяти миллионов человек.

Ранее Минтруд назвал размер МРОТ в 2022 году. В ведомстве пояснили, что МРОТ вырастет на 6,4 процента по сравнению с показателем 2021 года.