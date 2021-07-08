Коварное лето: чем опасна аномальная жара для здоровья человека

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Жаркая погода до 34 градусов ожидается в Москве в грядущие выходные. А к началу следующей недели в столице наступит пик плюсовой температуры. Такая погода может оказывать плохое влияние на самочувствие людей. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачами и узнала, какие опасности для здоровья и для кого представляет жара, а также как снизить риски последствий перегрева.

Удары и бактерии

Как рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, существуют три главные опасности в жару: солнце, тепло и бактерии. Она подчеркнула, что в слишком теплую погоду нужно защищать от солнечных лучей не только лицо, но и тело. Важно носить легкую одежду и головные уборы, пользоваться солнцезащитным кремом, который убережет кожу от радиационных и ультрафиолетовых лучей.

По словам Лапы, очень опасен перегрев организма. Он может привести к тепловому удару. Чтобы его предотвратить, при первых симптомах недомогания нужно покрыть голову холодной мокрой тряпкой и уйти в тень.

— Или лучше вообще не выходить на яркое солнце и одеваться по погоде — в легкий хлопок, — подчеркнула собеседница издания.

По словам Лапы, на солнце активизируются бактерии не только в окружающей среде, но и в организме людей. Как следствие — может появиться дисбактериоз кишечника или различные высыпания на коже, например, крапивница.

— Начинается дисбактериоз, многие жалуются. На лице бог знает что появляется. Больше других волнует это особенно молодежь, — сказала врач.

В таком случае нужно обратиться к специалисту, который подберет лечение исходя из особенностей пациента. Принимать ферменты и полезные бактерии самостоятельно не стоит. Иногда проявления патогенной флоры лечатся исключительно антибиотиками.

Самостоятельно принимать можно только сорбенты, ведь любая интоксикация организма «снимается» именно этими препаратами. Лапа отметила, что сорбенты должны быть в аптечке в летний сезон у каждого человека, так как именно в жару повышаются риски отравления.

Доктор добавила, что в аномально теплую погоду также важно пить воду всем без исключения людям. При этом, чтобы не навредить организму, не нужно заменять ее употребление сладкими напитками или, например, холодным пивом.

— Пьем обычную воду и чай без сахара. Это будет самым правильным, — добавила собеседница издания.

Сердце

Лапа отметила, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не нужно выходить на солнце без крайней необходимости. При этом нельзя забывать о назначенной лечащим врачом терапии. Препараты важно принимать согласно рекомендациям доктора.

Первым сигналом для сердечников, что вот-вот из-за жаркой погоды им может потребоваться помощь врача, являются головокружение, шум в ушах, слабость в ногах, а после — обморок.

По словам Лапы, в жаркую погоду угрозу для здоровья представляет и контрастный перегрев. Такое бывает, когда человек после долгого пребывания на солнце окунается в холодную воду.

— Это риск заболеть ОРВИ, что сейчас достаточно коварно. Поэтому лучше его минимизировать, — добавила врач.

Кардиолог Станислав Егорычев рассказал, что из-за жары у сердечников может подняться давление и начаться обезвоживание организма: кровь сгущается, а жидкости становится меньше. Кроме того, при высокой температуре воздуха у людей, страдающих от повышенного давления, может возникнуть гипертонический криз. Он проявляется в крайне высоком давлении и клинической картине, например, возникают онемение рук и сильная головная боль.

— Гипертонический криз бывает у гипертоников. Нужно подобрать правильно лекарства и постоянно следить за давлением. Не надо находиться на жаре, нервничать. Нужно спать хорошо, — посоветовала врач.

Легкие

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что в жару проявиться заболевания легких не могут, а вот обостриться имеющиеся — могут. Это связано с тем, что воздух не просто сухой, но еще и нагретый. Все это может привести к нарушению оксигенации организма: жарко, неэффективное дыхание, а еще и наличие хронического заболевания легких.

— Плюс в жаркий период в воздухе большее количество посторонних примесей, что может негативно сказываться на течении заболевания органов дыхания, — сказал врач.

По его словам, жара опасна и для аллергиков, у которых есть поллиноз, ведь при высокой температуре воздуха и в период цветения происходит больший выброс пыльцы.

— И, естественно, обострение становится интенсивнее, — добавил Овечкин.

Он посоветовал людям с хроническими заболеваниями легких стараться по возможности меньше находиться на солнце в очень жаркую погоду. Лучше перемещаться в утренние и вечерние часы, когда температура воздуха не слишком высокая. Кроме того, стоит по возможности охлаждать помещение, в котором человек находится.

— Но при этом не переохлаждаться под кондиционером. Если используете кондиционер, то обязательно с системами очистки, — подчеркнул врач.