Гетто для бомжей? Как обеспечить жильем бездомных в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья. «Вечерняя Москва» разбиралась, насколько реально реализовать инициативу в жизнь, будет ли она работать, а также не приведет ли идея к появлению гетто в городах страны.

Где жилье

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, что вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья — красивый жест. Однако реально очередь на получение жилья двигается очень медленно.

— Благополучным людям найти квартиру муниципалитеты не могут. И очередь двигается очень медленно, годами. Если сюда еще добавить бездомных, то ситуация с ними незначительно улучшится, — сказал депутат.

По его словам, благое пожелание вряд ли может быть реализовано и маловероятно, что приведет к изменению ситуации с точки зрения обеспечения бездомных жильем. Как отметил Емельянов, проблема с получением жилья по соцнайму связана с тем, что оно практически не строится. По сути, очередь двигается только тогда, когда по каким-то причинам освобождается имеющаяся под данную цель жилая площадь.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев в свою очередь заметил, что даже в столице граждане мало получают социального жилья — в основном оно приобретается с помощью ипотеки.

— Поэтому говорить-то можно, но в нынешней ситуации это нулевой вопрос, с моей точки зрения. Потому что в бюджетах не планируются такие деньги. Раньше была система какая? Дом построили, и, несмотря на форму собственности, должны были отправить четыре процента на социальное жилье. А сейчас этого нет, — отметил депутат.

Не только бездомные и малоимущие сегодня не могут получить жилье в социальный наем, но и учителя, врачи и муниципальные служащие, добавил Коломейцев. Кроме того, он отметил, что даже учета бездомных в стране нет.

— Проблема зависит от неправильного построения работы экономики. Если дать достойную работу и зарплату, вы и не будете становиться на учет… А у нас сегодня получается, что 246 тысяч человек только обманутых дольщиков, 280 тысяч детей-сирот, которые по нынешнему закону имеют право получить жилье, но фактически перспектив не имеют… Если не запланировали в бюджете, то как решится? — отметил собеседник «ВМ».

Чтобы слова становились делом, нужно осуществить определенные действия, сказал Коломейцев. Важно посмотреть и проанализировать ситуацию, за счет чего ее можно решить, найти деньги, определить места, где построить жилье.

— У нас есть жилье ведомств, которое построено, но не заселено, в определенных регионах. Есть программы, на которые выделены деньги, жилье построено и не заселено. Если проанализировать, думаю, можно найти. Но при этом людям придется переезжать, — сказал депутат.

Справедливость

Координатор движения помощи бездомным «Друзья на улице» Наталья Маркова поддержала инициативу Голиковой. По ее словам, люди бедные и малоимущие, но имеющие регистрации, могут встать на учет и надеяться на получение жилья. А вот люди, оставшиеся по разным причинам без дома, а также без штампа о регистрации в паспорте, рассчитывать на получение крыши над головой не могут.

— Они вдвойне жертвы. Они не только остались без жилья, они еще и не могут законным образом претендовать на получение жилья. Их просто вышвырнули за предел законодательного поля. Нет регистрации — ты не человек, — сказала собеседница «ВМ».

Новая мера решения проблемы с жильем бездомных «категорически необходима». Она поможет устранить несправедливость, которая возникла в обществе, уверена Маркова. По ее словам, есть люди, которые впятером живут в одной комнате, но есть и люди, которые вовсе вынуждены ночевать на улице или в зданиях аэропортов и вокзалов. Все это, конечно, неправильно. Но здесь, по мнению Марковой, нужно и рассматривать ситуацию исходя из того, кто больше других претендует на получение жилища.

— И то, и другое плохо. Но ночевать в аэропорту — вообще никуда не годится, — сказала она.

Гетто

Маркова также подчеркнула, что инициативу нужно реализовывать умным и дальновидным образом. Поэтому для таких «социально хрупких» людей нельзя строить для проживания отдельные районы в городах, подобные гетто. Бездомные должны получать жилье в обычных районах. Такие люди должны включаться в обычную социальную среду и делать ее такой, чтобы в ней было место каждому человеку, и не важно, по своей вине или не по своей он потерял жилье.

— Любой застройщик строит, например, дом и не более определенного процента квартир в этом доме отдает под социальный наем, — отметила собеседница «ВМ».

Она отметила, что если бездомных селить в определенных районах, то в обществе будет расти социальный разрыв, повысится враждебность. Все это может привести к негативным последствиям.

— Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы справедливость была восстановлена. Протянуть руку тем, кто самостоятельно не может решить вопрос с жильем. Но сделать это с достоинством, чтобы они могли чувствовать себя частью общества, которое им помогает, а не кидает крошки со стола, — сказала Маркова.

Кроме того, помощь бездомным не должна ограничиваться только выдачей жилья. Нередко люди, которые пожили на улице, имеют и психологические проблемы. Поэтому таких людей важно еще постоянно поддерживать, их нужно социально сопровождать.