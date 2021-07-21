Сверхтоксичность, мутанты и исчезновение. Названы шесть сценариев развития COVID-19

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На сегодняшний день можно предположить шесть самых вероятных сценариев развития ситуации с коронавирусом в мировом обществе. При этом не все из них положительные. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что можно ожидать от ковида в ближайшие годы.

Первый вариант развития ситуации заключается в том, что ковид станет обычным ОРВИ, ослабнет и не будет приносить такого вреда здоровью людей, как сегодня. По словам врача, вирусу не выгодно быть опасным, ведь его главная цель — выживание.

— Уничтожение носителей вируса приведет к его вымиранию. Поэтому, оглядываясь на прошлые эпидемии, самым вероятным и логичным прогнозом о поведении вируса может стать частичная утрата его патогенных свойств от длительной циркуляции в популяции, — сказал Шунков.

История говорит о том, что при появлении новой инфекции человечество зачастую сталкивается с высокой смертностью. Однако со временем вирус ослабевает.

Второй вариант развития ситуации совершенно противоположный, отмечает эпидемиолог. Вирус может стать гораздо опаснее. Ковид может приобрести способность пробивать иммунный барьер, создаваемый вирусами группы ОРВИ. Уже известно, что вирусы данной группы конкурируют между собой за право захватить организм.

— Болеешь гриппом — не заразишься коронавирусом. Справедливо и обратное. А если представить, что ты болеешь гриппом, аденовирусом, риновирусом и тут вдогонку хватаешь ковид, который, вольготно почувствовав себя в ослабленном организме, проявит себя во всей красе, — это может стать причиной гибели, — сказал специалист.

Еще один прогноз развития эпидемии новой коронавирусной инфекции заключается в том, что могут появиться новые суперштаммы. По такому принципу из семейства коронавирусов уже появлялись SARS, MERS и всем известный COVID-19.

— В теории любой вирус способен приобрести мутацию, которая сделает его максимально сильным и конкурентоспособным. Но так как уже два года доминирует только один вирус, то, вероятно, он и сможет породить какой-нибудь сверхтоксичный COVID-23 MAX PRO BLACK EDITION, — сказал врач.

При этом он подчеркнул, что грипп второй год не может поциркулировать в обществе, как раньше, и вытеснить коронавирус. Поэтому возможны и риски, что грипп начнет наращивать вирулентность. А это может обернуться причиной новой пандемии, наподобие испанского гриппа.

Кроме того, возможно, что коронавирус скрестится с другими вирусами и появятся мутанты. По словам эксперта, как правило, при горизонтальном переносе генов, осуществляется передача некоторых исключительных свойств. Но полное встраивание одного генома инфекционного агента в другой маловероятно.

— Такие эксперименты в лабораторных условиях запрещены конвенцией. Но в лабораторных условиях сделать такое реально, — сказал врач.

Вирус исчезнет неожиданно — еще один вариант развития ситуации. Только для его воплощения в реальность нужно, чтобы иммунитет к ковиду был у 95 процентов населения. При таких обстоятельствах не останется людей, восприимчивых к вирусу, а он не сможет образовывать природные резервуары.

— То же самое возможно, если ученые создадут вакцину, способную выработать пожизненный иммунитет. Генетики согласились, что это возможно, — отметил врач.

Последним вариантом, по словам Шункова, является то, что вирус просто не изменится. По мнению врача, волны пандемии будут появляться и исчезать.

— Пара волн в год. В начале каждой волны смертность будет высокая. Но вирус склонен сохранять свои свойства, если он возникает редко, — добавил он.

Собеседник издания особо подчеркнул, что коронавирус зачастил приходить в общество. Однако, скорее вирус начнет слабеть, чем останется таким же.