Казанская икона Божией Матери 2021: история, значение и традиции

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В среду, 21 июля, православные верующие отмечают праздник обретения Казанской иконы Божьей матери — одной из самых известных православных святынь в нашей стране. О том, почему она так примечательна и глубоко почитаема в России, а также о значении этого праздника и его традициях — в материале «Вечерней Москвы».

Как явилась икона

Считается, что образ Казанской иконы Божьей матери был обретен в 1579 году в Казани, через 27 лет после взятия города войсками Ивана Грозного. Существует много версий ее происхождения. Самая распространенная из них — сон десятилетней Матроны после разрушительного пожара, в котором ей явилась Богородица и указала место, где под слоем пепла лежит ее образ. Девочка откопала его, а затем на этом месте был основан Богородицкий девичий монастырь, монахиней которого под именем Мавра стала сама Матрона. Сооружения обители несколько раз перестраивались. В 1808 году там был построен собор, значительная часть которого в 1930-е годы была разрушена.

Однако не исключено, что образ Казанской иконы Божьей матери был известен и раньше. Как объяснил священник Русской православной церкви Николай Савченко, вполне возможно, что икона принадлежала сначала русским, находившимся в плену в Казанском ханстве, и именно они этому образу Богородицы молились.

— Впоследствии Казань была взята с большим кровопролитием, что стало трагической страницей в истории русских и татар. А уже потом образ был обретен на пепелище под грудой золы. С тех пор русские люди молятся Божьей матери и просят ее о помощи, — говорит священнослужитель.

Ей молились в периоды тяжелых испытаний

Она пребывала с русскими людьми в разных бедах, несравнимых с нынешними, подчеркивает служитель церкви.

— Мы все-таки живем не в плену, в современном обществе. Мы даже стали забывать бога, развлекаться. Но Божья матерь помогает нам, покрывает нас своим покровом, и люди русские эту икону почитали, — отметил Савченко.

Именно с образом Казанской иконы воины ополчения Минина и Пожарского шли освобождать Москву от поляков во время Смутного времени в 1612 году. Именно освобождение столицы Русского государства ее больше всего и прославило в сердцах людей. А спустя 200 лет во время Отечественной войны 1812 года ее образу молился фельдмаршал Михаил Кутузов перед отъездом в действующую армию.

Но помимо того, что мы просим образ помочь изгнать неприятеля с родной земли, мы еще и молим его об умиротворении нас, добавил священник. И, если смотреть по Смутному времени, это спокойствие настало достаточно быстро после освобождения Москвы. Так что Божья матерь примиряет народы и прекращает вражду.

Однако у иконы оказалась сложная судьба. До сих пор непонятно, где находится ее оригинал. Есть ее Московский список, Санкт-Петербургский и Ватиканский. Они хранятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани соответственно.

Мы должны стремиться к бесстрастию

21 июля, в день обретения образа, самое правильное, говорит Савченко, — помолиться Божьей матери.

— Мы должны попросить, чтобы она дала нам силу, твердость противостоять грехам и соблазнам. Божья матерь у нас ведь — символ чистоты, победы над грехом, символ бесстрастия. И мы тоже должны стремиться к такому же бесстрастию. Оно не означает бесчувственности. Оно означает чистые чувства, незамутненные никакими пороками и духовными болезнями, — призвал священник.

Савченко отметил, что почитание русскими людьми Божьей матери в образе Казанской иконы очень сильное.

— Пусть будут примиряться народы, пусть мы будем примиряться с богом, божьей матерью. Пусть она будет давать силу противостоять страстям, нечистоте, грехам всевозможным, и пусть наша жизнь будет такая. Нам в этот день нужно молиться, хранить чистоту, хранить чистые помыслы, душу, сердце, и пусть наша жизнь проходит в соблюдении заповедей божьих и в стремлении к идеалу чистоты и непорочности, какой была Матерь Божья, — пожелал верующим собеседник «ВМ».

Прославить Бога и творить добрые дела

Также служитель церкви пожелал 21 июля удаляться от всякого греха, нечистоты и не давать себе никаких послаблений.

— До революции 1917 года в этот день обретения иконы русские люди старались даже не работать. Они шли в храм, вымывшись и надев чистую одежду, прославить бога, Божью матерь и дать милостыню нуждающимся, в первую очередь самым нуждающимся, и творить другие добрые дела, — заключил Савченко.

В честь Казанской иконы Божьей матери в этом году традиционно состоятся крестные ходы. Самый крупный из них пройдет на «родине» образа — в Казани.

Как сообщается на сайте Татарстанской митрополии, торжественные мероприятия начнутся уже 20 июля. В Благовещенском соборе Казанского кремля в 17 часов начнется всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери. Для молитв на территорию храма принесут «ватиканский» список иконы, возвращенный в Россию в 2004 году Иоанном Павлом Вторым.

А в 7 утра 21 июля в том же соборе будет совершен молебен Божией Матери перед Ее Казанским образом. После молебного пения начнется крестный ход со святыней в Казанско-Богородицкий монастырь, где хранится «Ватиканский» список. В 10 утра на месте обретения иконы будет освящен собор Казанской иконы Божией матери, воссозданный практически в первозданном виде. На мероприятие прибудет патриарх Кирилл.

В Московской митрополии РПЦ «ВМ» сообщили, что никаких крупных торжеств в честь дня обретения иконы не планируется, но в тех храмах, где престольные праздники, будут особые праздничные богослужения. Например, в честь юбилея храма или какой-то другой памятной даты.