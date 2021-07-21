Для чего нужна ревакцинация от коронавируса

Москвичка Анастасия Есина прошла вакцинацию и получила соответствующий сертификат / Фото: Виктор Хабаров

Вакцинация жителей столицы против коронавируса продолжается. Теперь горожанам доступна и возможность сделать повторную прививку. Рассказываем, зачем нашему иммунитету нужна ревакцинация.

Пройти ревакцинацию москвичи сегодня могут без предварительной записи в восьми павильонах «Здоровая Москва», в 12 столичных поликлиниках, а также в крупнейшем прививочном пункте в Гостином Дворе.

— Чтобы сделать процесс вакцинации еще более комфортным и доступным, мы увеличиваем возможности не только для первичной, но и для повторной вакцинации, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ревакцинацию проводят препаратами «Спутник Лайт» или первым компонентом «Спутника V». В Департаменте здравоохранения столицы пояснили, что повторную прививку рекомендуется делать через шесть месяцев после первой инъекции.

— Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. После улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год, — рассказали в ведомстве.

Если первую прививку вы делали в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад Департамента здравоохранения Москвы, для прохождения повторной вакцинации понадобятся только паспорт и полис ОМС. Если же первичная вакцинация проходила в других пунктах, например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе, повторно сделать укол можно при предъявлении сертификата о вакцинации.

— Еще раз напомню, что сдавать анализ на наличие и количество антител перед вакцинацией нет необходимости, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Для удобства получения QRкода о прохождении вакцинации против ковида рекомендуется оставлять свой номер телефона и номер СНИЛС. В этом случае цифровой код будет отправлен СМС-сообщением.

КСТАТИ

По последним данным, пункты вакцинации в Москве свободны примерно на 40 процентов. Всего в городе работает свыше 300 прививочных центров.

На базе городских поликлиник функционирует 119 центров вакцинации. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва». Их режим работы тоже был увеличен: они работают с 8утра до 22:00 (а не до 20:00, как это было ранее), но по факту принимают до последнего посетителя. Вакцинация проводится и в семи центрах госуслуг «Мои документы», торговых центрах и других общественных местах.