Предпочла Театр авиации

Кадр из кинофильма «Угрюм-река» / 1968 год

Людмила Чурсина на днях отметила юбилей. Народная артистка Советского Союза, кумир миллионов зрителей, возраста не скрывает — ей 80, хотя поверить в это трудно.

Статная, высокая, яркая, Людмила Алексеевна — женщина вне возраста и одна из тех красавиц, у которых годы не способны отнять красоту. Ну простите уж, но нельзя не сказать — какое счастье, что всенародная любимица не стала предпринимать попыток омолодиться на счет скальпеля! Смотреть на Чурсину — неизменное наслаждение. И восхищение.

...На предложение об интервью Людмила Алексеевна ответила вежливым отказом. В принципе — ожидаемым. Почему так? А потому что понять актрису очень даже можно: с ранней молодости она и вне съемочной площадки или сцены находилась под таким пристальным вниманием, что не устать от этого было просто невозможно. И телевизионщикам с Первого канала она, соглашаясь все же на съемки юбилейного фильма, ответила так: «Это последнее интервью. Я устала мусолить свою жизнь».

Завидуя звездам, мы иногда просто не хотим, а может, и неспособны понимать, как сильно можно устать от славы и узнаваемости.

Особенно, естественно, если они пришли к тебе сами, без внешнего и личного пиара. В случае с Людмилой Чурсиной это точно так: она никогда не делала из своей жизни шоу. Тем не менее говорили о ней всегда, причем в основном — невесть что, какие-то нелепые выдумки. Количество мифов, связанных с ней, не поддается подсчету, причем мифологизировалось буквально все — от места ее рождения до каких-то деталей личной жизни. Были и неприятные истории: в 1973 году, когда Чурсина уже была звездой, ее подпись появилась под обращением, направленным против деятельности академика Андрея Сахарова и писателя Александра Солженицына, находившихся в жесткой опале. Людмила Чурсина и ведать не ведала, как такое могло случиться, знала одно — она такого документа не подписывала. А разговоры зашелестели...

Чурсина / Кадр и фильма «Два билета на дневной сеанс»/ 1967 год

Правда, в основном истории о Чурсиной не были злыми: ее зрители любили и любят, и каждое ее появление на экране или в спектакле становилось событием. А вот личный архив актриса сожгла — и письма, и фотографии. Сначала от этого факта приходишь в ужас, а потом понимаешь: достойно. Не сделай так, и архив когда-нибудь точно станет источником новых разговоров.

Зачем?

...Если бы не подруга, возможно, отечественная наука обогатилась бы еще одним ученым или инженером: склонность Людмилы Чурсиной к точным наукам вела ее в мир техники, она склонялась к авиамеханике… Математика, физика и геометрия занимали ее мысли полностью, ну а подать документы в три знаменитых вуза (ГИТИС, ВГИК и Щукинское училище) она решила просто за компанию с подружкой.

Подружке на экзаменах не повезло, она провалилась, а Чурсину готовы были взять в любой вуз. Но она выбрала «Щуку». Авиамеханика осталась где-то далеко-далеко, но это не означало, что Чурсина не наберет высоты и не встанет «на крыло» в другой ипостаси. Хотя ждала ее не взлетная полоса, а подмостки.

Ну конечно, в нее влюблялись. Как могло быть иначе — при такой королевской красоте. В ней с юности было то влекущее, завораживающее нечто, что называют «породой», хотя голубой кровью Людмила Алексеевна похвастать не могла: у нее были прекрасные родители, отец-военный и мама, в жилах которой текла смесь русской, польской и латышской крови, обычные хорошие люди и никак не князья-графья. Людмила получилась какой-то особенной: с чертами лица из XIX века. По таким красавицам плакали литературные салоны и веера, таким посвящали стихи и поэмы, о таких злословили.

Иногда Чурсина казалась холодной, отчего порой ее называли ледяной королевой, хотя это было вовсе не так. Но наденешь тут и такую маску! Несколько лет назад, например, я увидела ее на Новом Арбате — Людмила Алексеевна шла со знакомыми или коллегами, что-то обсуждая. А за ней мячиком летело по толпе: «Чурсина, Чурсина!» Она же, будто отгородившись от навязчивого внимания, просто продолжала путь.

…После «Щуки» Людмила Чурсина начала работать в Театре имени Вахтангова, в труппе Рубена Симонова. Дебютировала в знаковом спектакле «Принцессы Турандот», но в массовке, потом начала играть в «Русском лесе», «Ричарде III».

Потом началось и кино, а Театр Вахтангова сменил Академический драмтеатр им. Пушкина, которому она посвятила десять лет жизни, потом — Театр Советской армии… Там ей предложили роль, о которой актрисы-женщины мечтают так, как актеры-мужчины о Гамлете: сыграть Настасью Филипповну в «Идиоте» Достоевского. Усилий это потребовало колоссальных — не просто играть героиню, которая по сути — твоя противоположность.

Но все получилось. Причем Настасья Филипповна у Чурсиной всегда выходила немного разной — от спектакля к спектаклю, и это завораживало тоже. Дальше посыпались другие роли, не менее яркие: Эрнестина в «Прощальном свете», баронесса Шталь в «Маскараде», Ив в «Боже, храни короля» по Сомерсету Моэму, Стефани Абрахамс в «Дуэте для солистки»… Конечно, сцена — это было ее «королевство», и оторвать глаз от Чурсиной на протяжении всего спектакля было невозможно. Однако истинно всенародную любовь ей подарил кинематограф.

Фото: Дмитрий Коробейников

Камера Людмилу Алексеевну любила всегда, с молодости. Поразительное чувство испытываешь, глядя на ее первые киношные роли — объектив будто наслаждается ее лицом, поворотом головы, переменчивым взглядом. Но нельзя сказать, чтобы сам путь Чурсиной в кино был прост, она немало играла и некрупных ролей, но зато когда доставались роли знаковые… Хотя актриса запоминалась и в небольших эпизодах — например, в фильме «Когда деревья были большими», где восходящая звезда снималась вместе с Юрием Никулиным и Василием Шукшиным.

Устойчивую славу Людмила Чурсина снискала после «Донской повести». Ее Дарья, невенчаная жена красноармейца, была написана такими яркими красками, что, конечно, не могла зрителей не заворожить. А после «Угрюм-реки» с невыносимо притягательной Анфисой имя Людмилы Чурсиной оказалось в ряду первых звезд кинематографа. Сыграла она Анфису фантастически. Стерва и ранимая влюбленная душа, беспощадная соблазнительница и готовая стать рабой любви женщина. Да, вопросов о том, почему отец и сын Громовы столкнулись друг с другом из-за Анфисы, не возникало. Нежная, жесткая, резкая и трепетная, она была мастерски выписана Шишковым, но и сыграна фантастически, едва ли не ярче, чем понималась в книге. Кстати, ремарка: в этом году, когда вышел фильм «Угрюм-река», многие критиковали Юлию Пересильд за роль Анфисы и с нетерпением ждали, когда скажет свое слово Чурсина. А Людмила Алексеевна высказалась доброжелательно и мягко, чем вызвала дополнительную симпатию. Это было как-то очень по-человечески...

Конечно, Людмила Чурсина навсегда «подарила свое лицо» пламенной Любови Яровой — представить эту героиню иной теперь просто невозможно. А «Олесю» можно пересматривать до бесконечности, как и «Журавушку» — потрясающий, за душу берущий фильм, за который Чурсина получила Гран-при на фестивале в Сан-Себастьяне. После этого успеха Людмилу Чурсину призывал в свои объятия Голливуд. Контракт на три года предполагал съемки в 15 фильмах… Ну а что это значило? Только одно — мировую славу. Чурсину из страны не выпусти- ли — такие уж были времена.

Но и сама она не очень стремилась отрываться от тех, кто ей был дорог.

…Конечно, на протяжении всей жизни за Людмилой Алексеевной ухаживали. Ну а как иначе? 17 лет продлился ее брак с режиссером «Донской повести» Владимиром Фетиным, потом было еще два замужества — вторым ее мужем стал океанолог Владимир Петровский, а потом — сын Юрия Андропова Игорь. Браки оказались недолгими. Как-то Людмила Алексеевна сказала, что они не состоялись, потому что ни ей, уже взрослой и сформировавшейся женщине, ни ее мужьям не очень хотелось меняться.

Наверное, да. А может быть, компромиссы просто невозможны для таких ярких, самодостаточных людей, они вольны лететь по своей траектории…

Стоит лишь мелькнуть в списке актеров, задействованных в фильме или сериале, фамилии Чурсиной, как ты принимаешь решение — буду смотреть. Эпизод. Мгновение, отрывок… Людмила Алексеевна, как же вы прекрасны! Вас абсолютно не портят годы, а естественные морщинки только украшают. Вами трудно не восхищаться, а пожелать можно лишь одного — еще долгих-долгих лет жизни и новых ролей, каждая из которых делает всех нас счастливее.

ЛУЧШИЕ РОЛИ

Донская повесть 1964, Дарья Фильм-драма, снятый по мотивам рассказов «Шибалково семя» и «Родинка» Михаила Шолохова. Дарья — одна из главных героинь фильма.

Журавушка1968, Марфа Экранизация повести Михаила Алексеева «Хлеб — имя существительное». Муж Марфы не вернулся с фронта, но она продолжает любить его и ждать, несмотря на огромное количество поклонников.

Угрюм–река1968, Анфиса Петровна Козырева Сага о становлении промышленного капитала в Сибири, любви, ненависти, человеческом достоинстве и судьбе.

Любовь Яровая 1970, Любовь Яровая Чурсина сыграла главную роль. Это драматическая история о временах Гражданской войны.

Олеся 1970, Олеся История любви интеллигента и девушки-колдуньи, экранизация повести А. Куприна.