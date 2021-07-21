Как изменится площадь четырех вокзалов

Так будет выглядеть платформа Каланчевская после завершения строительных работ. На месте старой инфраструктуры появится современный транспортно-пересадочный узел и обновятся железнодорожные пути/ Фото: Stroi.mos.ru

На втором этапе реконструкции участка Каланчевская — Курская строители ведут устройство земляного полотна под новые главные пути. 20 июля в Стройкомплексе «Вечерке» рассказали, для чего это нужно и что изменится.

Участок соединяет Рижское и Курское направления Московской железной дороги (МЖД), по которым проходит МЦД-2, а также Киевское и Горьковское направления, на которых введут МЦД-4. В это время на «Каланчевской» и Курском вокзале начнут строить здания для диспетчеров с последующим переводом на микропроцессорную систему управления движением поездов.

Кстати, для проведения работ на МЦД-2 были запланированы дневные техно- логические окна в выходные дни: 17, 18, 24, 25 июля. Для удобства пассажиров их отменили, поезда продолжат курсировать в штатном режиме. Как отметили в столичном Стройкомплексе, идет устройство земляного полотна под железнодорожные пути. Параллельно идет реконструкция платформы Каланчевская. Решено возвести новый вестибюль.

Кроме того, ведется реконструкция существующего двухпутного путепровода на Комсомольской площади и строительство пяти подпорных стен. Ожидается, что с завершением строительства пропускная способность участка возрастет в 2,5 раза.

Станция Каланчевская станет современным вокзалом, так что площадь, которая известна, как площадь трех вокзалов, возможно, получит новое народное название.

— Новые платформы для поездов второго и четвертого маршрутов оборудуют навесами на всю длину платформы для защиты пассажиров от солнца и осадков, — рассказали в Стройкомплексе. — В подземном пассажирском терминале разместят кассы и туалеты. Благодаря эскалаторам и лифтам, которые здесь установят, станцией будет удобно пользоваться пожилым людям, родителям с колясками и пассажирам с ограниченными физическими возможностями.

Комфортнее для пассажиров станет и пересадка на Ленинградский, Ярославский и Казанский железнодорожные вокзалы. Архитектурный облик исторических зданий и других сооружений сохранится. Не изменят даже имеющуюся облицовку устоев и опор путепроводов на Комсомольской площади.

ЦИФРА

353 пары поездов можно будет запустить на участке Каланческая — Курская после полной реконструкции

КСТАТИ

В рамках развития участка строители возведут три железнодорожных путепровода на Комсомольской площади, реконструируют три путепровода и пешеходный переход.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На участке организовано реверсивное движение поездов. Первоначально его хотели ввести на 1,5 года, но за счет увеличения темпа работ его смогли сократить до года.