Новое звание позволит среднему медперсоналу столичных лечебных учреждений получать ежемесячно материальное поощрение
Столичные власти на этой неделе учредили статус «Московская медицинская сестра». В среду «Вечерняя Москва» пообщалась с теми, кто готов пройти экзамен, чтобы ему присвоили это звание.
На сегодня в московских больницах и поликлиниках работают более 52,4 тысячи медсестер и медбратьев. В условиях пандемии, когда вся без исключения медицина самоотверженно борется с новой коронавирусной инфекцией, их труд еще более востребован и ценен.
Благодаря среднему медперсоналу быстрее проходит вакцинация населения. Они поддерживают тех, кто находится в стационарах, берут кровь из вены и ставят уколы, помогают подняться с кровати после операции и долгого лечения.
Труд медицинских сестер и братьев оценят теперь и с помощью новых статусов — постановление об их учреждении подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Размер дополнительного материального поощрения медработникам со статусом «Московская медицинская сестра» или «Московский медицинский брат» составит 7,5 тысячи рублей в месяц.
По аналогии со статусом «Московский врач» статус для среднего медперсонала будет присваиваться сотрудникам, которые доказали, что их опыт и уровень профессиональной квалификации соответствуют лучшим мировым стандартам.
— Они все у меня лапочки! — с улыбкой говорит медсестра Мария Лаврентьева о пациентах дневного стационара, за которыми ухаживает.
В профессии она уже десять лет. Отучилась в колледже, прошла практику в городской поликлинике № 205. Подумывала дальше продолжить образование и стать врачом, но затем решила что ее призвание — быть медсестрой.
— С трех лет мечтала посвятить себя медицине и помощи людям. Так и получилось — после учебы и практики стала всем сестра! — смеется она.
Мария Лаврентьева работает со взрослыми пациентами — их уговаривать сдать кровь из вены не нужно. Хотя, по ее словам, некоторых приходится подбадривать и спрашивать, как они переносят уколы или капельницы.
А вот ее коллега — старшая медсестра микрохирургического отделения стационара Детской городской клинической больницы имени Филатова Дина Журавлева работает с маленькими пациентами. Правда, сейчас больше сосредоточена на том, чтобы передать свой более чем тридцатилетний опыт молодым коллегам.
— Мне нравится и за детьми ухаживать, и контакт с их родителями налаживать, и с медсестрами общаться, — отмечает она. — Переживаю за всех.
Обе медсестры заявляют: они готовы сдать экзамены для получения нового статуса и не боятся предстоящих испытаний на профессионализм.
— Приятно, что власти обратили внимание на наш труд, на нашу работу, и теперь у нас есть возможность получить престижный статус, — отмечает Дина Журавлева. — И это очень хорошая мотивация для того, чтобы больше молодых приходили в нашу профессию.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса Картавцева, депутат Московской городской Думы:
— Не ошибусь, если скажу, что наши медицинские сестры и братья — это вечные двигатели милосердия, поскольку на них лежит огромная ответственность за здоровье жителей. Несмотря на нагрузки, они всегда работают с любовью к людям. В лечебном процессе принимает участие не только врач. Именно от связки «врач — медсестра» зависит качество оказания медицинской помощи. Для пациентов наличие у специалиста соответствующего статуса станет дополнительной гарантией качества медицинской помощи, доверия к медперсоналу и уверенности в его квалификации.
СПРАВКА
Сегодня в столице большая часть медсестер и медбратьев — почти 28 тысяч — трудятся в городских стационарах для взрослых и детей. Еще около 22 тысяч — в городских поликлиниках. В числе обязанностей — измерение температуры, давления, раздача таблеток, первые утренние процедуры, подготовка к обходу. Они помогают вести амбулаторный прием, ассистируют при операциях, занимаются обучением родственников пациентов уходу за больными и многим другим.