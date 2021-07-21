Новое звание позволит среднему медперсоналу столичных лечебных учреждений получать ежемесячно материальное поощрение

Медсестра Мария Лаврентьева в профессии уже 10 лет. Она уверена в своих знаниях, поэтому намерена сдать экзамен и получить статус «Московская медицинская сестра», который не только подтвердит уровень ее профессионализма, но и гарантирует ежемесячное материальное вознаграждение / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Столичные власти на этой неделе учредили статус «Московская медицинская сестра». В среду «Вечерняя Москва» пообщалась с теми, кто готов пройти экзамен, чтобы ему присвоили это звание.

На сегодня в московских больницах и поликлиниках работают более 52,4 тысячи медсестер и медбратьев. В условиях пандемии, когда вся без исключения медицина самоотверженно борется с новой коронавирусной инфекцией, их труд еще более востребован и ценен.

Благодаря среднему медперсоналу быстрее проходит вакцинация населения. Они поддерживают тех, кто находится в стационарах, берут кровь из вены и ставят уколы, помогают подняться с кровати после операции и долгого лечения.

Труд медицинских сестер и братьев оценят теперь и с помощью новых статусов — постановление об их учреждении подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Размер дополнительного материального поощрения медработникам со статусом «Московская медицинская сестра» или «Московский медицинский брат» составит 7,5 тысячи рублей в месяц.

По аналогии со статусом «Московский врач» статус для среднего медперсонала будет присваиваться сотрудникам, которые доказали, что их опыт и уровень профессиональной квалификации соответствуют лучшим мировым стандартам.

— Они все у меня лапочки! — с улыбкой говорит медсестра Мария Лаврентьева о пациентах дневного стационара, за которыми ухаживает.

Медсестра Мария Лаврентьева в профессии уже 10 лет. Она уверена в своих знаниях, поэтому намерена сдать экзамен и получить статус «Московская медицинская сестра», который не только подтвердит уровень ее профессионализма, но и гарантирует ежемесячное материальное вознаграждение / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В профессии она уже десять лет. Отучилась в колледже, прошла практику в городской поликлинике № 205. Подумывала дальше продолжить образование и стать врачом, но затем решила что ее призвание — быть медсестрой.

— С трех лет мечтала посвятить себя медицине и помощи людям. Так и получилось — после учебы и практики стала всем сестра! — смеется она.

Мария Лаврентьева работает со взрослыми пациентами — их уговаривать сдать кровь из вены не нужно. Хотя, по ее словам, некоторых приходится подбадривать и спрашивать, как они переносят уколы или капельницы.

А вот ее коллега — старшая медсестра микрохирургического отделения стационара Детской городской клинической больницы имени Филатова Дина Журавлева работает с маленькими пациентами. Правда, сейчас больше сосредоточена на том, чтобы передать свой более чем тридцатилетний опыт молодым коллегам.

— Мне нравится и за детьми ухаживать, и контакт с их родителями налаживать, и с медсестрами общаться, — отмечает она. — Переживаю за всех.

Обе медсестры заявляют: они готовы сдать экзамены для получения нового статуса и не боятся предстоящих испытаний на профессионализм.

— Приятно, что власти обратили внимание на наш труд, на нашу работу, и теперь у нас есть возможность получить престижный статус, — отмечает Дина Журавлева. — И это очень хорошая мотивация для того, чтобы больше молодых приходили в нашу профессию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Картавцева, депутат Московской городской Думы:

— Не ошибусь, если скажу, что наши медицинские сестры и братья — это вечные двигатели милосердия, поскольку на них лежит огромная ответственность за здоровье жителей. Несмотря на нагрузки, они всегда работают с любовью к людям. В лечебном процессе принимает участие не только врач. Именно от связки «врач — медсестра» зависит качество оказания медицинской помощи. Для пациентов наличие у специалиста соответствующего статуса станет дополнительной гарантией качества медицинской помощи, доверия к медперсоналу и уверенности в его квалификации.

СПРАВКА

Сегодня в столице большая часть медсестер и медбратьев — почти 28 тысяч — трудятся в городских стационарах для взрослых и детей. Еще около 22 тысяч — в городских поликлиниках. В числе обязанностей — измерение температуры, давления, раздача таблеток, первые утренние процедуры, подготовка к обходу. Они помогают вести амбулаторный прием, ассистируют при операциях, занимаются обучением родственников пациентов уходу за больными и многим другим.