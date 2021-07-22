Пять простых способов подтянуть английский язык без репетитора

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Так как у многих россиян летом появляется больше свободного времени и энергии, они стараются подтянуть некоторые свои навыки. Например, вспомнить и доучить английский, чтобы с осени начать заниматься с репетитором или в группе. Ведь хорошее владение иностранными языками — это совсем другие карьерные и коммуникативные возможности. Вместе с преподавателем английского, владелицей языковой школы и разговорного клуба Ольгой Колобковой «Вечерняя Москва» оценила эффективность самых распространенных способов самостоятельного изучения иностранного языка.

Приложения на смартфоне

Современные технологии позволяют самостоятельно учить английский с помощью различных приложений. На первый взгляд, очень удобно: можно выбрать уровень, тип задания и даже получать напоминания о занятиях. Как пояснила «ВМ» Колобкова, такие программы не дают человеку систематического обучения, поскольку методически не простроены. Это значит, что, скорее всего, подобные практики будут малоэффективными.

— Из моих учеников, которые их пробовали, почти никому они не принесли ощутимого эффекта. Если хочется систематического обучения, то я бы отталкивалась от задач, которые человек перед собой ставит, и о того, может ли приложение их решить. Если это, например, задача «смотреть сериалы в оригинале», то, может быть, ему такое подойдет. Да и человеку сложно так долго поддерживать мотивацию. Если стоит задача изучать язык с начального уровня, я бы посоветовала все же учебники по общему английскому. Мало людей знает о них и умеет подбирать самостоятельно. После таких занятий уровень гораздо лучше, — добавила квалифицированный педагог по английскому.

По мнению владелицы языковой школы и разговорного клуба, к хорошим сериям учебников по общему английскому для взрослых относятся, например, Outcomes, Speakout, New English File, New Total English, Face2Face. Такие учебные пособия, как правило, разделены по уровням — от нулевого (A0, Beginner) до высокого (С1, Advanced или С1, Proficient). Определить свой уровень владения английским можно, выполнив какой-то из тестов, которых в Сети множество.

— Стоит поискать в интернете название учебника (например, Outcomes) плюс набрать фразу placement test. Нужно будет пройти тест, проверить себя в «ключах» и посчитать, какой уровень учебника рекомендуют авторы. Если сомневаетесь, берите учебник попроще, так как при самостоятельном изучении все задания будут даваться сложнее, — добавила Колобкова.

Также педагог по английскому языку подчеркнула, что в самом начале ученику важно понять свою главную цель: это переезд в другую страну, обучение по обмену или, например, просто желание смотреть фильмы и интервью на оригинальном языке. От этого во многом будет зависеть тактика изучения языка.

Разговорный клуб

Поговорить с другими учениками, имеющими тот же уровень английского, — очень полезная практика разговорной речи. По мнению собеседницы «ВМ», этот вариант лучше приложений, но тоже не поможет комплексно подтянуть знания. Чтобы развивать все языковые навыки, необходимо тренировать аудирование, беспереводное чтение, последовательное изучение лексики и говорение, уточнила педагог.

По словам Колобковой, в разговорном клубе нет домашних заданий и усложнений от занятия к занятию. Поэтому такой способ лишь поможет россиянам вспомнить английский, избавиться от языкового барьера и поддерживать уровень языка в летний период. Так что в целом — это еще один «дополнительный инструмент» в изучении иностранного.

Переписка с иностранцами

Некоторые девушки пытаются пойти по самому простому и веселому пути: потренировать письменный английский в переписках с иностранцами. Как считает собеседница «ВМ», парни часто преследуют другую цель в такой ситуации и не очень уважительно относятся к русским девушкам. Поэтому россиянкам еще нужно постараться, чтобы найти хорошего собеседника. К тому же чаще всего в Сети знакомятся жители Индии и Турции, а они не являются носителями английского языка, добавила владелица языковой школы и разговорного клуба. Так что если кто-то из жительниц нашей страны захочет все же пойти по этому пути — стоит искать друзей по переписке из США или Великобритании.

Аудиокниги и фильмы

Как «ВМ» рассказала Ольга Колобкова, до среднего уровня (intermediate) лучше использовать адаптированные аудиокниги. В таком случае для россиян максимально полезны будут зарубежные издательства. По словам педагога, они составляются из самых употребляемых слов и адаптируются по уровням: для простого берут список из 200–300 самых употребляемых слов, для более высокого — чуть больше.

— Так эффективнее изучается лексика. Лучше брать книгу, где вы не знаете одно–два слова на пять строчек. Также в них часто бывают интересные задания в конце. Смотреть фильмы для тренировки навыков можно, но лучше — с английскими субтитрами. На некоторых ресурсах можно очень удобно их смотреть. Во время просмотра есть возможность нажать на «стоп», навести на непонятное слово курсор и посмотреть перевод. Лучше этим не увлекаться и каждые пять минут разрешать себе посмотреть два слова. Нужно стараться понять в целом суть, — подметила педагог по английскому.

Собеседница «ВМ», такжеперечислила издательства, которые производят качественные адаптированные книги и аудиокниги. В ее профессиональный список вошли: Penguin, Macmillan, Oxford, Black Cat. На обложке каждой адаптированной книги также указан уровень — от начального (A0, Beginner) до высокого (C1, Advanced), добавила Ольга Колобкова.

Подписка на каналы педагогов-блогеров

По мнению владелицы языковой школы и разговорного клуба, люди, на каналы которых мы подписываемся в соцсетях, тоже могут помочь больше погрузиться в английский. Как уточнила эксперт, лучше для этой цели все же подписываться не на каналы блогеров-педагогов.

— Подписывайтесь на тех людей, которые вам интересны. Например, ваш любимый актер или эксперт в вашей профессиональной области. Особенно если английский нужен для работы. Можно смотреть интервью с этими людьми на языке оригинала. То есть смотреть не об английском, а на нем. Но для этого нужен как минимум средний уровень знания языка, — добавила Ольга Колобкова.

Как отметила педагог, на освоение каждого уровня человеку нужен год — при занятиях два часа в неделю с преподавателем или на курсах, плюс два часа на выполнение домашних заданий. В целом выучить английский — это как получить высшее образование. То есть нужно три–четыре года! Примерно как вы осваивали профессию в бакалавриате, так и с английским. Если человек переезжает в другую страну, то процесс обучения может пойти быстрее, так как языковой практики у него будет больше, пояснила Ольга Колобкова.

Каждому начинающему изучение английского языка стоит учитывать, что таких уровней всего шесть: А1 (Elementary) — начальный, A2 (Pre-Intermediate) — предварительный промежуточный, B1 (Intermediate) — средний, В2 (Upper-Intermediate) — продвинутый, C1 (Advanced) — высокий, С2 (Proficient) — близкий к уровню носителя языка. Как заключила эксперт, самостоятельно изучать язык можно, но это займет гораздо больше времени.