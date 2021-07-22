Доброе слово, забота и похвала важны для каждого человека

Елена Утунова всегда приходит на работу в хорошем настроении — ведь на нее равняется коллектив / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

У начальника Управления социальной защиты населения Южного административного округа Москвы рабочий день ненормированный — иногда при реализации крупных проектов он может длиться 16 часов. Однако это обстоятельство никак не сказывается на привычном графике Елены Утуновой, у которой «Вечерняя Москва» узнала, как проходит ее рабочее утро.

В самом крупном округе столицы — Южном —проживают порядка двух миллионов человек. 800 тысяч из них — получатели социальных услуг. Главный принцип работы Елены Утуновой — в заботе нуждается каждый. Причем это касается и ее коллег.

За 17 лет, что Елена Цадыровна работает в социальной сфере, она убедилась, что окружающим важны похвала, поддержка и позитивное настроение.

— На продуктивную, эффективную работу я настраиваюсь с утра. Просыпаюсь в 6 часов, делаю комплекс упражнений, суставную гимнастику, — рассказывает Елена Цадыровна. — Если честно, я копуша, привыкла собираться без суеты, делать все с удовольствием.

Для удовольствия от завтрака Елене Цадыровне достаточно всего лишь одного сваренного всмятку яйца или крохотного (четвертинки хлебного куска) бутерброда с маслом. Основой завтрака является напиток.

—Я люблю черный листовой чай, — улыбается Елена Цадыровна. — Крепкий, ароматный, тонизирующий. Раньше такой чай было достать непросто, а в век интернета каждый может заказать его даже в Индии. Завтракаю одна — в будни у всех членов семьи свой график работы. Потом прическа, макияж... Все, как у всех женщин.

Ровно в 7:40 к дому Елены Цадыровны, который находится в районе Нагатино-Садовники, подъезжает служебный автомобиль. Пятнадцать минут в пути — и руководитель ведомства уже на работе, в Даниловском районе.

— Дорогу я провожу с телефоном — важно быть в курсе всего. В ведомстве работают почти 2,5 тысячи человек, и мне необходимо держать руку на пульсе. Эффективность нашего труда зависит даже от настроения сотрудника.

Уже в 7:55 мы входим в здание ведомства, но в кабинет не поднимаемся. Поймав мой удивленный взгляд, Елена Цадыровна поясняет:

—Все соцработники ежедневно общаются и помогают сотням тысяч людей, нуждающихся в заботе и поддержке. Это очень сложная работа, где нет места ошибкам, грубости, неуважению, невнимательности, халатности. Поэтому каждое утро я хожу по кабинетам, чтобы поздороваться с сотрудниками.

А в кабинетах люди привычно делятся с начальством семейными новостями — кто взял ипотеку, у кого дочка сдала экзамены. Улыбки, приветствия, легкий разговор. Но от внимательного взгляда Елены Цадыровны скрыться невозможно.

— Светлана, почему глаза грустные? Как самочувствие?

Елена Цадыровна отлично знает, что такое профессиональное выгорание, когда ответственный сотрудник превращается в пассивного человека, которого не трогают чужие проблемы.

— Возможно, на технических службах это допустимо, но не в социальной сфере, — подчеркивает Елена Утунова. — Соцработники пропускают людские беды через себя и не меньше нуждаются в похвале, в добром слове. Все сотрудники могут обратиться ко мне с любым вопросом. Я сделаю все возможное, чтобы жизнь окружающих стала более комфортной и радостной.

ДОСЬЕ

Елена Утунова родилась в Элисте. Окончила Калмыцкий государственный университет по специальности «Английский язык и литература» и Московскую академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление», а также курсы повышения квалификации.

Свободно владеет английским языком. Неоднократно принимала участие в международных социальных форумах. Под ее руководством введены в эксплуатацию два современных центра социального обслуживания в районах Бирюлево Западное, Зябликово и «Мой социальный центр» в Чертанове Северном.