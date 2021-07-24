Шанс вернуть свое: как можно получить назад похищенные мошенниками деньги

Фото: Рixabay

За первый квартал 2021 года россияне из-за действий кибермошенников потеряли почти три миллиарда рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как вернуть украденные с банковской карты деньги.

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов отметил, что если вы столкнулись с киберпреступниками, счет идет буквально на секунды.

— Мошенники снимают суммы почти мгновенно. Конечно, после потери денег можно писать заявление в полицию, но чем дольше ждать, тем шансов будет меньше, — отметил он.

Главное в этой ситуации — прервать цепочку между мошенниками и денежными средствами.

— Поняв после или во время разговора, что что-то не так, сразу заблокируйте карту. Если у мошенников будут какие-то технические сбои или проблемы, они не успеют завладеть деньгами, — сказал Олег Скворцов.

Но, по его словам, вернуть похищенные средства очень и очень трудно.

— У нас в стране нет массовых случаев того, что полицейские нашли украденные у населения деньги, а потом их вернули обратно. Поэтому я бы посоветовал быть максимально внимательными, — рассказал эксперт.

В Банке России, например, отметили, что если пострадавший сам назвал мошенникам номер карты, срок действия, ПИН-код или три цифры CVV на обороте, то вернуть деньги будет сложнее, так как это нарушение договора с банком. В этом случае нужно писать заявление в полицию.

А если человек не контактировал с мошенниками напрямую, то можно обратиться в банк для служебной проверки. В случае подтверждения они вернут потерянные средства.

ЖЕСТКОЕ НАКАЗАНИЕ

Из-за коронавируса и увеличения онлайн-операций число и активность кибермошенников возросли в сравнении с допандемийными показателями. В связи с этим в Центробанке предложили квалифицировать телефонных мошенников по статье 159.6 Уголовного кодекса РФ, которая звучит как «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Максимальный срок, который тогда получат аферисты, — десять лет лишения свободы. Сейчас такие дела рассматриваются дольше и сложнее из-за квалификации преступлений по разным статьям.

«ВМ» выяснила у экспертов, как правильно действовать при столкновении с мошенниками.

Если вы сообщили данные своей карты мошенникам, то первое, что вы должны сделать, — заблокировать карту.

— Скорее всего, проще это будет сделать через приложение. Потребуется нажать всего лишь несколько кнопок. Не все банки могут оперативно блокировать карты по вашему звонку, — говорит Олег Скворцов. Плюс ко всему до кол-центра нужно дозвониться. А если все операторы заняты, ожидание может растянуться на несколько минут. За это время мошенники успеют снять или перевести на свой счет все ваши деньги.

— Хорошо, если вы знаете прямой номер вашего менеджера в ближайшем отделении. Тогда есть вероятность более быстрой связи и решения этой проблемы, — отмечает эксперт. А еще, по словам Олега Скворцова, у разных банков есть свои нюансы в работе при столкновении с мошенниками.

— Если не хотите попасть в неприятную ситуацию, то постарайтесь обезопасить себя заранее. Открывая карту в отделении банка, сразу задайте вопросы сотруднику: какой у вас должен быть план действий, если кибермошенники спишут ваши деньги, если вы потеряете банковскую карту или случайно продиктуете данные или код из смс-сообщения по телефону. Возьмите памятки, если таковые будут вам предложены.

В этом случае сотрудники смогут подсказать вам наиболее быстрый и правильный алгоритм действий с учетом их технических возможностей, — подытожил Олег Скворцов.