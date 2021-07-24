Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шанс вернуть свое: как можно получить назад похищенные мошенниками деньги

Юлия Панова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Шанс вернуть свое: как можно получить назад похищенные мошенниками деньги
Фото: Рixabay

За первый квартал 2021 года россияне из-за действий кибермошенников потеряли почти три миллиарда рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как вернуть украденные с банковской карты деньги.

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов отметил, что если вы столкнулись с киберпреступниками, счет идет буквально на секунды.

— Мошенники снимают суммы почти мгновенно. Конечно, после потери денег можно писать заявление в полицию, но чем дольше ждать, тем шансов будет меньше, — отметил он.

Главное в этой ситуации — прервать цепочку между мошенниками и денежными средствами.

— Поняв после или во время разговора, что что-то не так, сразу заблокируйте карту. Если у мошенников будут какие-то технические сбои или проблемы, они не успеют завладеть деньгами, — сказал Олег Скворцов.

Но, по его словам, вернуть похищенные средства очень и очень трудно.

— У нас в стране нет массовых случаев того, что полицейские нашли украденные у населения деньги, а потом их вернули обратно. Поэтому я бы посоветовал быть максимально внимательными, — рассказал эксперт.

В Банке России, например, отметили, что если пострадавший сам назвал мошенникам номер карты, срок действия, ПИН-код или три цифры CVV на обороте, то вернуть деньги будет сложнее, так как это нарушение договора с банком. В этом случае нужно писать заявление в полицию.

А если человек не контактировал с мошенниками напрямую, то можно обратиться в банк для служебной проверки. В случае подтверждения они вернут потерянные средства.

ЖЕСТКОЕ НАКАЗАНИЕ

Из-за коронавируса и увеличения онлайн-операций число и активность кибермошенников возросли в сравнении с допандемийными показателями. В связи с этим в Центробанке предложили квалифицировать телефонных мошенников по статье 159.6 Уголовного кодекса РФ, которая звучит как «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Максимальный срок, который тогда получат аферисты, — десять лет лишения свободы. Сейчас такие дела рассматриваются дольше и сложнее из-за квалификации преступлений по разным статьям.

«ВМ» выяснила у экспертов, как правильно действовать при столкновении с мошенниками.

Если вы сообщили данные своей карты мошенникам, то первое, что вы должны сделать, — заблокировать карту.

— Скорее всего, проще это будет сделать через приложение. Потребуется нажать всего лишь несколько кнопок. Не все банки могут оперативно блокировать карты по вашему звонку, — говорит Олег Скворцов. Плюс ко всему до кол-центра нужно дозвониться. А если все операторы заняты, ожидание может растянуться на несколько минут. За это время мошенники успеют снять или перевести на свой счет все ваши деньги.

— Хорошо, если вы знаете прямой номер вашего менеджера в ближайшем отделении. Тогда есть вероятность более быстрой связи и решения этой проблемы, — отмечает эксперт. А еще, по словам Олега Скворцова, у разных банков есть свои нюансы в работе при столкновении с мошенниками.

— Если не хотите попасть в неприятную ситуацию, то постарайтесь обезопасить себя заранее. Открывая карту в отделении банка, сразу задайте вопросы сотруднику: какой у вас должен быть план действий, если кибермошенники спишут ваши деньги, если вы потеряете банковскую карту или случайно продиктуете данные или код из смс-сообщения по телефону. Возьмите памятки, если таковые будут вам предложены.

В этом случае сотрудники смогут подсказать вам наиболее быстрый и правильный алгоритм действий с учетом их технических возможностей, — подытожил Олег Скворцов.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»деньгисоветы экспертов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте