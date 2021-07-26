Реакция на воспаление: как создать защиту от ковида после вакцинации

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Вероятность заразиться любым из штаммов COVID-19 среди вакцинированных сохраняется до приема второй дозы препарата и окончательной выработки иммунитета. Такое мнение высказал врач-вирусолог Владимир Чуланов. По словам эксперта, вероятность заразиться ковидом после получения укола зависит от иммунного ответа человека, который у каждого проявляется индивидуально. Не последнюю роль, заметил специалист, играют условия хранения вакцины.

— Очень много факторов влияют на формирование хорошего иммунного ответа от болезни, — сказал эксперт. — Это касается условий хранения вакцины, правил эксплуатации и использования.

По словам вирусолога, после вакцинации заболеть можно именно сейчас, когда появляются новые мутации штаммов с большей степенью заразности — индийский и британский.

— Но все же иммунизированный человек избегает тяжелого течения болезни и летального исхода, в отличие от тех, кто заболел, будучи не привитым, — отметил врач.

Эксперт также подчеркнул, что риск заражения сохраняется в течение 42 дней после введения первой части препарата:

— Полноценный иммунитет вырабатывается спустя чуть больше месяца. Например, вам вкололи первую часть вакцины, прошел 21 день — время повторного вакцинирования. Вам препарат ввели, но защиты полноценной все равно еще нет, так как для ее возникновения тоже нужно время — около 20 дней.

При этом эксперт напомнил, что среди населения есть небольшой процент людей, которые абсолютно невосприимчивы к вакцинам, в том числе от COVID-19.

Как создать дополнительную защиту

Врач порекомендовал всем, кто находится на разных уровнях и этапах вакцинации, избегать массовых мероприятий, соблюдать все меры предосторожности, использовать защитные средства при выходе из дома, пока полностью не выработается иммунитет.

— Так как заражаются абсолютно все — и привитые люди, и те, кто не получал укол, нужно дополнительно укреплять свое здоровье, чтобы в период эпидемии вам было проще противостоять вирусу. Например, нужно пропивать комплекс витаминов, которые улучшают иммунную функцию и снижают риск развития респираторных инфекций. К таким средствам относится витамин D, С и цинк, — рассказал вирусолог.

Первые два, как отметил собеседник «ВМ», помогают организму создать защиту от вирусов и уменьшают продолжительность и тяжесть инфекций верхних дыхательных путей. А цинк способствует развитию иммунных клеток и играет важную роль в реакции на воспаление.

Более того, очень важно делать все необходимое, чтобы не простудиться, поскольку ослабленный организм проще примет на себя коронавирусный удар, чем защищенный.

Если заболеть между уколами

В разговоре с «ВМ» специалист отметил, что многих волнует вопрос, что делать, если в перерыве между уколами от коронавирусной инфекции человек заболел гриппом и иными видами ОРВИ:

— Как правило, когда пациент прививается, его организм начинает создавать иммунитет от той инфекции, от которой сделан укол. Если вдруг в этот период человек заразился иным вирусом, иммунитет начинает борьбу с более агрессивным фактором. В таких случаях вакцина может и не сработать, а иммунный ответ выработается не полностью. В любом случае иммунитет всегда бросает больше сил на вирус, который более серьезный, и, соответственно, меньше на тот, который слабее. Поэтому даже если человек заразится тем же ковидом после укола от него же, то вероятность, что болезнь будет протекать тяжело, минимальная. Но вы должны быть максимально аккуратны, чтобы к основной болезни не прикрепились бактериальные инфекции и иные недуги, иначе иммунитет может и не выдержать.

Эксперт рекомендует после вакцинации уменьшить вирусную нагрузку на организм и обязательно соблюдать защитные меры.