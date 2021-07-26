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Пациенты получают помощь не выходя из домов

Рената Лебедева

Общество
Пациенты получают помощь не выходя из домов
Руководитель столичного Центра телемедицины Мариам Пахуридзе на рабочем месте. Она уверена, что у этого направления помощи пациентам большое будущее / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уж более года в столице функционирует Центр телемедицины, врачи которого помогают пациентам, больным коронавирусом. 26 июля, в понедельник, его сотрудники рассказали «Вечерней Москве» об особенностях работы с пациентами в онлайн-формате.

Телемедицинский центр, расположенный по адресу: проспект Лихачева,11, начал свою работу в марте прошлого года. За все это время его сотрудники оказали помощь более 1,3 миллиона пациентов, а сам центр признан уникальным не только из-за своего формата работы, но и эффективности оказываемых консультаций.

По-другому быть и не могло, ведь здесь работают около 200 самых опытных московских врачей. Они в онлайн-режиме помогают заболевшим коронавирусной инфекцией, а также участникам пострегистрационных исследований вакцин против этой опасной заразы.

— Мы консультируем в аудио- или видеоформате тех больных, которым не требуется стационарная помощь. К каждому из них у нас индивидуальный подход, потому что врачу важно выстроить с пациентом доверительные отношения даже через экран, — рассказала сотрудница центра телемедицины Гунай Алиева.

Специалисты центра проводят консультации круглосуточно и вносят все данные в электронную медицинскую карту пациента, чтобы иметь возможность отслеживать динамику заболевания коронавирусной инфекцией. Это позволяет при необходимости быстро скорректировать рекомендованную терапию.

В среднем каждая телеконсультация с пациентом длится по 13–15 минут. Это помогает и пациентам сэкономить на посещении врача, и быстро получить квалифицированную врачебную помощь.

— Телемедицина считается новым направлением, поэтому перед работой мы прошли специальное обучение. Я консультирую граждан с момента открытия центра и с уверенностью могу сказать, что в скором времени телемедицина займет особое место в сфере здравоохранения, — рассказал сотрудник центра Артем Лысенков.

По сути онлайн-консультация ничем не отличается от обычного посещения врача пациентом. Благодаря видеокамере доктор всегда может визуально оценить состояние больного, ну а время консультации не ограничено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мариам Пахуридзе, руководитель центра телемедицины:

— За весь период функционирования центра мы накопили огромный опыт работы с пациентами с помощью применения новых телемедицинских технологий. Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому пациенту, чтобы создать доверительные отношения и усовершенствовать процесс проведения онлайн-консультаций.

Быстрый темп развития и цифровизации в здравоохранении также говорит нам о том, что телемедицина развивается и занимает свое, особое место.

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