Замедляют старение, укрепляют сосуды: названы самые полезные для здоровья фрукты и ягоды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В числе самых полезных для здоровья фруктов и ягод августа — яблоки и груши, сливы, малина и ежевика. Арбузы и дыни при чрезмерном употреблении влияют на человеческий организм менее благотворно. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Яблоки и груши

Яблоки и груши являются самыми полезными сезонными фруктами конца лета, отметил Гинзбург. Прежде всего яблоки богаты аскорбиновой кислотой — витамином С, которого, по словам диетолога, «много никогда не бывает». Также вещества, содержащиеся в этих фруктах, укрепляют стенки сосудов и замедляют процессы старения. Наконец, в состав яблок входит пектин, необходимый для налаженной работы ЖКТ.

— Пектин — мягкое пищевое вещество, улучшающее жизнедеятельность кишечной микрофлоры. Это укрепляет иммунитет, сдерживает рост патогенных микроорганизмов. Также он обладает противовоспалительным действием, — заметил Гинзбург.

Собеседник «ВМ» добавил, что полезные свойства груш схожи с особенностями яблок. Более того, в грушах содержатся компоненты, которые «хороши для слизистой желудка и мочегонного действия».

Сливы

Не стоит забывать и о пользе слив, посоветовал Михаил Гинзбург. В их составе — аскорбиновая кислота и витамин PP, подчеркнул специалист.

— Сливы очень богаты мягкими пищевыми волокнами и пектином, а значит, они хорошо улучшают состав кишечной микрофлоры, налаживают работу толстого кишечника. У многих проблемы с этим — нужно есть больше слив. Витамины в сливах помогают поддержать молодость сосудов и хорошую микрофлору, — объяснил диетолог.

Малина и ежевика

Малина и ежевика обладают уникальными свойствами, отметил Гинзбург. По его словам, особенности этих ягод схожи. Так, в малине и ежевике содержится множество салицилатов. Такие вещества специалист называл «природными противовоспалительными средствами».

— Хроническое вялотекущее воспаление — фактор старения и возрастных болезней, опухолей. Все мы знаем, что малина и ежевика оказывают жаропонижающее действие, это и есть одно из проявлений противовоспалительного эффекта, — поделился эксперт.

Он акцентировал внимание на том, что малина богата пищевыми волокнами. По словам диетолога, ягода находится на втором месте после отрубей по их содержанию.

— На 100 граммов малины — примерно пять граммов пищевых волокон. Съедая стакан этой ягоды, вы получаете примерно четверть дневной нормы необходимых веществ, — заверил Гинзбург.

Арбузы и дыни

Арбузы и дыни не столь полезны для организма, как этого бы хотелось многим любителям сезонных лакомств. По словам собеседника «ВМ», они не имеют особых преимуществ перед другими. Все дело в высоком содержании фруктового сахара, пояснил Гинзбург.

— К сожалению, фруктоза не идет нам на пользу с учетом того, что обычно за один присест мы потребляем слишком много бахчевых. Особенно это актуально для людей с ожирением и диабетом: им нужно ограничивать количество бахчевых в рационе, — порекомендовал диетолог.

Он посоветовал употреблять не более одного–двух ломтиков арбуза или дыни за один раз.