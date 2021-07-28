Солидный опыт работы помог победить соперниц

Ветсанэксперты Ольга Березняк, Анна Ушакова и Анастасия Новожилова (слева направо) заняли призовые места в конкурсе «Московские мастера». Победительницей стала Анна Ушакова. Она набрала самое большое количество баллов на всех этапах конкурса / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

27 июля в Московской государственной академии ветеринарии имени Скрябина прошел финальный этап конкурса «Московские мастера» среди ветеринарных специалистов.

Волнительный момент — на сцене стоят 25 ветеринаров. Но лишь трое из них набрали большее количество баллов на отборочных испытаниях и станут финалистами конкурса. Им предстоит пройти его заключительный этап — интеллектуальную викторину. Имена финалистов объявляет начальник Государственного центра экстренной ветеринарной помощи, он же ведущий мероприятия Роман Концевой.

— Финалистами конкурса становится ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных ЦАО Анастасия Новожилова, ветврач станции из СЗАО Ольга Березняк и ветврач станции из ЮВАО Анна Ушакова, — говорит Концевой.

Перед началом игры девушек поддерживает председатель Московской городской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса России Александра Пшеничникова.

— Этот конкурс даст вам возможность показать себя не только профессиональному сообществу, но и москвичам, их детям, рассказать о том, насколько важна профессия ветврача, продемонстрировать ее престиж, а она действительно достойна всех похвал, — считает Пшеничникова. — Лечить тех, кто не может сказать о своих проблемах, — это сложно. А еще ветеринары защищают население от опасных заболеваний, которыми страдают животные.

Девушки занимают места на сцене, начинается игра. Перед специалистами загорается экран с категориями вопросов: «общие», «лечебные», «ветеринарно-санитарная экспертиза» (ВСЭ), «нормативные документы», «видео». Формат игры похож на телевизионную викторину. Можно выбрать вопрос стоимостью от 100 до 500 баллов, которые финалисты получат за правильный ответ. Ветсанэксперт Анастасия Новожилова выбирает первый вопрос в категории «ВСЭ» стоимостью 200 баллов.

— Допускается ли реализация живой рыбы с признаками засыпания, как свежей? — зачитывает вопрос ведущий.

Этот вопрос оказался самым сложным. Но следующие не вызывают затруднений у участниц. Если кто-то отвечает неправильно, право продемонстрировать свои знания переходит другому игроку. Девушки быстро справляются со всеми темами, и жюри удаляется для подведения итогов.

После концертной программы наступает торжественная часть — объявление победителей. По итогам финальной викторины первое место занимает Анна Ушакова. Она работает в ветеринарии уже 15 лет. По ее словам, именно большой опыт работы помог ей успешно выполнить все задания.

— Единственное, что мешало на финальном этапе, — это волнение, ведь я ни разу не выступала перед такой большой аудиторией, — призналась Ушакова. — Но я сумела взять себя в руки и вспомнить все, чему меня учили в Академии имени К. И. Скрябина.

Родные стены очень помогли мне собраться.

Второе место в конкурсе заняла ветсанэксперт Ольга Березняк, а третье — Анастасия Новожилова. Девушки работают в ветеринарии всего три года.

— Я рада, что, несмотря на небольшой опыт, мне удалось показать отличный результат. Для меня этот конкурс — возможность проверить свои знания и восполнить возможные пробелы, — поделилась Ольга Березняк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Сауткин, председатель Комитета ветеринарии города Москвы:

— Последние полтора года нам приходилось работать в условиях пандемии, что наложило отпечаток на работу ветеринарной службы. Представители нашей профессии были одними из немногих, кто остался работать в полном объеме. Мы обеспечивали ветеринарную безопасность, оказывая помощь питомцам, чьи владельцы болели COVID-19. И я рад возможности еще раз напомнить об этой важной профессии благодаря конкурсу.