Транспорт с сюрпризом: как понять, что вам хотят продать автомобиль-«утопленник»

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Наводнения в ряде европейских стран и российских регионов могут привести к появлению на отечественном авторынке подержанных машин-«утопленников». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как не купить поврежденную машину, которая побывала в воде, и на что следует обращать внимание при выборе подержанного транспорта.

По словам автоэксперта Анатолия Аксенова, большинство таких транспортных средств попадают на аукционы, где их приобретают мастера за небольшую цену и после «небольшого косметического ремонта пытаются сплавить» потенциальному покупателю.

— Такие ушлые мастера восстанавливают «утопленника» и продают его втридорога, а неопытные водители ведутся на такую аферу и приобретают транспорт с сюрпризом, — сказал Аксенов.

По словам собеседника «ВМ», автомобиль, поплававший в воде, может стать настоящей угрозой для жизни, так как у него бывает повреждена электроника:

— Это только кажется, что ничего страшного в том, что авто «немного» поплавало, нет. У многих есть стойкое представление, что машина как раз и создана, чтобы в огне не гореть и в воде не тонуть. Но это механизм, можно сказать, живой организм, который не терпит такого отношения, и любые негативные воздействия извне будут непременно сказываться на исправности транспортного средства.

Эксперт заметил, что одно дело, когда ваша машина попадает под дождь, и совсем другое, когда происходит полное погружение машины в воду. В обычном режиме эксплуатации, когда на улице сильный ливень и лужи, автомобиль не промокает полностью, и вода не проникает в те места, в которых ей быть противопоказано:

— Просочившаяся в машину влага всегда даст о себе знать. Что удивительно, попадает она в такие участки, куда не полезет даже самый опытный мастер, поскольку уверен, что у нормального авто там вода ну никак оказаться не может.

Первое, на что негативно воздействует влага, по словам эксперта, — это электроника, имеющаяся в транспорте:

— Определить «утопленника» можно самостоятельно по нескольким характерным признакам: запах в салоне, подозрительно низкая цена, подкапотное пространство, конденсат, новые запчасти, скорость работы, ржавчина, поведение продавца, состояние электроники и двигателя.

Эксперт предупреждает, что машины, побывавшие даже непродолжительное время в воде, впитывают характерный сырой болотистый запах. И даже при тщательной сушке салона транспорта от него избавиться невозможно. Продавец сам прекрасно осознает это, поэтому использует максимальное количество маскирующих и ароматных средств, чтобы клиент «не пронюхал» неладное:

— В ход идут освежители, которые распыляют специально перед приходом потенциального покупателя. Продавец может использовать различные ароматы пряностей, которые отлично скрывают любые посторонние запахи и смешиваются с ними. И человек не может ничего понять — есть проблема или нет. Но в запасе у аферистов есть еще один трюк, которым они не прочь воспользоваться, чтобы продать свой товар. Они выливают в салон сильно пахнущие химические средства наподобие ацетона, а потом слагают байку о том, что сделано это было по неосторожности и вообще они здесь ни при чем. Но знатоки в курсе, что так маскируется истинный запах сырости, от которого не удалось избавиться.

Еще один верный признак того, что транспорт побывал под водой, — это скорость работы электронных устройств, которыми сегодня насыщенны современные авто:

— Нужно обращать внимание на скорость работы электроники. Если она зависает или работает медленно, то проблема серьезная.

По этой причине обязательно нужно проверить следующие системы: зажигание, тормоза, поворотники, дворники, замки, рулевое управление, освещение в салоне, передние фары, задняя оптика и стеклоподъемники.

По словам Аксенова, если что-то из перечисленных механизмов работает медленно или с задержкой, значит, вам пытаются «втюхать» утопленную машину.

Последний пункт проверки — двигатель и наличие в нем водомасляной эмульсии:

— В машинах, поплававших в воде, абсолютно непредсказуемый двигатель. Что хуже всего, никогда не знаешь, когда система начнет давать сбой. Вряд ли продавец перед тем, как выставить авто на продажу, провел капитальный ремонт двигателя, а это означает, что сначала машина может работать без проблем, но он может заглохнуть, закипеть и даже загореться в любой момент, что очень опасно.

Более того, часто при попадании жидкости в транспорт она смешивается с маслом и просачивается в системы двигателя. И все попытки сэкономить на таком авто сводятся к нулю.

В заключение эксперт предупредил, что приобретение автомобилей, которые попали под воздействие водной стихии, обойдется новому владельцу в копеечку, так как такой транспорт будет требовать еще больших вложений, чем новый.