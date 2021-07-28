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Три уникальных рецепта заготовок на зиму

Валентин Звегинцев

Сюжет: 

Книга рецептов
Общество
Три уникальных рецепта заготовок на зиму
Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Горячая пора наступает для тех, кто делает домашние заготовки на зиму. Что может быть лучше своей капустки и огурчиков. А тем, кто этому только учится, мы подскажем несколько интересных рецептов

Ленивый человек скажет: зачем что-то делать, если можно пойти в ближайший магазин и все купить? И конечно, он будет прав. Но с другой стороны, разве магазинное можно сравнить с домашним?

Капуста по-грузински

Существует огромное количество оригинальных и не очень рецептов этого блюда. И с уксусом, и без него. На мой взгляд, идеальный вариант — как раз без его добавления.

Самое важное — правильно выбрать саму капусту. Если хотите в итоге получить нежную и хрустящую капустку, то ищите самые маленькие и молодые кочаны. Капуста не должна быть белой. В идеале — зеленая. Что касается приготовления — нет ничего сложного. Вилок нарезаем на восемь частей. Кочерыжку не вырезаем. На дно кастрюли кладем свеклу (необходимо взять 3–4 штуки, тщательно промыть и нарезать на кольца), 5–6 зубчиков чеснока, один перчик чили. Далее закладываем капусту и сверху — слой свеклы.

Теперь самое важное: рассол. Готовится он из расчета три столовые ложки соли на литр воды. Заливаем капусту, кладем гнет и оставляем ее в теплом месте на пять дней.

Периодически проверяйте ее. В процессе на поверхности может появиться неаппетитная пленка. Ее необходимо убирать, чтобы капуста не испортилась.

Через пять дней капусту можно смело убирать в холод, и через сутки она будет уже полностью готова.

Три уникальных рецепта заготовок на зимуФото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Огурцы с кислинкой

Даже если на банке с огурцами написано «бочковые» — не верьте. Вкус все равно не тот. Какойто... химический, что ли. Да и вообще, купить настоящие квашеные огурчики — задача практически невыполнимая. Поэтому готовим сами. Кстати, процесс очень похож на предыдущий рецепт. Итак, берем необходимое количество огурцов. Килограммов пять. Обязательно купите так называемый пряный букет: листья и коренья хрена, листья смородины, вишни и зонтики укропа. Запаситесь чесноком. Не жалейте его. Возьмите полторы крупные головки.

Огурцы обязательно замочите в воде на пять часов. Они должны напитаться влагой, чтобы быть хрустящими. Затем промойте их. Удалять хвостики не надо. На дно большой емкости уложите половину специй и как можно плотнее — сами огурчики. Сверху вновь накройте листьями хрена, уложите гнет и заливайте рассол. Рецепт такой же: три столовые ложки соли.

Огурцы должны постоять в тепле четыре дня. Как и в случае с капустой, обязательно убирайте пенку, когда она появится. Некоторые рекомендуют на третий день слить рассол и промыть огурцы, залив их потом опять рассолом. Но реальной пользы от этих действий нет. На пятый день огурцы полностью готовы. Можно убрать в холод.

Три уникальных рецепта заготовок на зимуФото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Острый кабачок

Таких кабачков вы в магазине точно не найдете, даже не пытайтесь.

Кабачков нам необходимо три килограмма. В дополнение к ним еще 100 граммов чеснока, три средние моркови, перец чили, три столовые ложки сахара и по стакану сахара, растительного масла и уксуса. Перво-наперво натрите морковь на мелкой терке, а чеснок пропустите через пресс. Кабачки, если они молодые, необязательно очищать от кожицы. Нарезаем овощи на полукольца.

Теперь займемся маринадом. Смешайте уксус, соль, масло и сахар. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте морковь с чесноком и перец чили. Маринад будет готов, как только сахар и соль растворятся. Теперь самое время добавить кабачки. Убавьте огонь до минимума и тушите ровно 25 минут. Обязательно периодически помешивайте, чтобы все протушилось равномерно.

Теперь кабачки необходимо остудить и можно сразу же попробовать. А можно и по банкам закатать. Но, поверьте, это лакомство не из тех, что хранятся долго. Уж очень вкусно!

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