Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рои Хен: На коленях русской культуры построен Израиль

Олег Фочкин

Общество
Рои Хен: На коленях русской культуры построен Израиль
Рои Хен, израильский переводчик и писатель / Фото: Ernest Aranov / CC0

Рои Хен, израильский переводчик и писатель, влюблен в свою русскую жену и русскую культуру. «Вечерка» побеседовала с ним о современной литературе и узнала, чем читатель в России отличается от читателя за рубежом.

Рои Хен приехал в Москву, чтобы представить свой роман «Души», впервые вышедший на русском языке.

— У вас много переводов с русского на иврит. Когда начали проникаться нашей культурой и языком?

— С Пушкиным я познакомился, когда мне было четыре года. Это была собака моего дяди. Ребенком я и понятия не имел, что где-то там есть какой-то сумасшедший народ, для которого Пушкин — это не кличка кудрявой собаки, а имя национального поэта. А потом, в 14 лет, я оказался в гостях у своего друга. Я тогда еще не говорил по-русски. И вот я у друга вдруг увидел на полке томик Пушкина.

Я страшно развеселился и спросил: «Слушай, что это такое? Это же собака моего дяди! Кто это вообще?» Я ведь не просто не знал Пушкина — я вообще ничего не знал: я, кажется, до 13 лет не прочитал ни одной книги. Я так развеселился, что открыл эту книгу. Это был «Евгений Онегин». Начал читать — и мне снова стало очень смешно: там же сразу «мой дядя самых честных правил...»! Ну и все, я пропал.

В 16 лет уже сам выучил русский, в основном по книгам. А в 19 лет я сказал своим друзьям, только что приехавшим из России: я хочу знать про вас и вашу культуру все. И они вывалили мне на голову — я же сам просил — все, что сами знали. А я был очень голодным в своем желании познать.

Читал запоем, смотрел все подряд: от мультика «Трое из Простоквашино» до «Обыкновенного чуда» и «Ассы».

—Современную русскую литературу в Израиле знают?

— Пелевина мало знают, хотя несколько книг выходило. Много читают Акунина. Очень странно, что вообще не знают Улицкую. А самое большое преступление — это то, что не знают Дину Рубину. Это гротеск для страны, где живет писательница, которую читают во всем мире. Беда, что ее книг не существует на иврите. И я сейчас над этим работаю. Есть еще много писателей, живущих на две страны, но их не знают в Израиле. Зато очень любят «Москва — Петушки» Венички Ерофеева.

Знаете, меня поразило, как читают в России. Люди здесь читают со скоростью света. Мне звонят и говорят, я только что прочитал ваш роман, это так замечательно! А книга появилась днем ранее в продаже.

Я думаю, что это такое, вы что ее через блендер пропустили? Вы же ничего не поняли. Но нет, все поняли, подробно помнят каждый эпизод и детали. Для меня это шок. Это совсем другой читатель.

— Вы как-то упоминали, что ваш сын практически не читает...

— Когда я говорю, что он не очень читает, я говорю о его поколении в Израиле. Они очень умные и цепляются за что-то свое, а остальное их интересует значительно меньше. Он прочитал несколько книг, я же все равно ему всунул моего любимого Сэлинджера и Мураками.

Но когда я спрашиваю, почему ты не читаешь, он говорит: «Я читаю. Сегодня прочитал 15 страниц Шопена и пять страниц Рахманинова. Ты же это не читаешь. Я не читаю твое, а ты не умеешь читать мое». И мне нечего на это ответить. Он потрясающий пианист и композитор. Сейчас пишет музыку для спектакля «Ромео и Джульетта».

— Многие, и вы в их числе, считают, что рано или поздно русский язык в Израиле растворится, а останется только русская культура. Это уже происходит?

— Чуть-чуть уже да. Это поколенческое, и такое уже происходило раньше, когда русские евреи только начинали строить государство Израиль. Сейчас ты задаешь ребенку вопрос по-русски, а он отвечает на иврите. Это происходит повсеместно, и это неизбежно. Как это было и в Америке с эмигрантами.

Рои Хен: На коленях русской культуры построен ИзраильФото: Youtube/ «Папмамбук»— Интернет-журнал для тех, кто читает детям

— Как сейчас израильская молодежь воспринимает Россию?

— Все очень зависит от семьи. Есть такие, куда заходишь и создается ощущение, что ты в России. А в нерусских семьях о России знают очень мало. Так, фильмы Звягинцева вызвали фурор. До сих пор русская культура — это та культура, на коленях которой был построен и вырос Израиль. У всех наших великих поэтов русские корни. И для нас буква «р», которой не существует в иврите, считается признаком высокого культурного произношения.

Молодежь знает Путина, знает то, что рассказывают друзья на работе. Вообще русскоязычная диаспора у нас очень влиятельна. Это люди, которые несут свое прошлое гордо, что справедливо и классно, хотя они уже и стали частью другой страны.

— Вы однажды признавались в любви к Москве… Что для вас значит этот город?

— Прежде всего это город моей жены, что помогает мне почувствовать связь с Москвой. И когда я пишу, что мои герои едят торт «Нежность» или живут в Бибиреве, — это ее знания и воспоминания, которыми она делилась все эти годы. Мы познакомились 20 лет назад.

Она тогда на иврите не говорила, а я говорил по-русски и преподавал иврит для русскоговорящих актеров. Я приезжал сюда знакомиться с ее родителями, ее мама была художником в издательстве «Мысль», папа тоже работал в полиграфии. Она жила на Смоленке и гуляла со мной по Арбату.

А работала в Театре Фоменко, куда мы тоже, конечно, ходили. Все это ее мир, в который она меня пригласила: от огромной высотки МИДа до конфеты «Мишка на Севере» и подстаканников. Это очень теплый мир, связанный с определенным периодом в жизни города. А потом она уехала ко мне.

Вторая моя Москва — литературная. Москва — мечта, о которой я в юности много читал. И эта энергетика до сих пор работает. И есть еще одна Москва, в которую я приезжал лет 17 назад с группой, в которой был переводчиком. Мы приезжали на театральные тренинги к Анатолию Васильеву. И это была первая встреча с русским театром. Другая встреча — «Современник», где идет мой спектакль.

А то, что теперь на книжных полках магазинов Москвы появилась моя книга, это просто свадьба с городом.

Рои Хен: На коленях русской культуры построен ИзраильФото: Youtube / ДЕТАЛИ ТВ

— Москва с тех пор сильно изменилась?

— Очень. Я был здесь впервые в 1999 году. Это был постсоветский хаос. Сейчас это чистый, просто вылизанный город, как будто даже небо почистили. Москвичи — это люди, которые уже погуляли по миру, что хорошо заметно по тому, как они одеваются и разговаривают, чего хотят. Пропали комплексы, появились новые интересы.

Люди поменялись внутри. Но есть и старые болезни. Островский и цыгане с медведями еще релевантны и живут внутри. Гламур, жесть и понт остаются на первой страничке словаря московского жаргона.

— Есть ли уже задумки следующей книги?

— Конечно. Я бы не закончил эту, если бы не стучались персонажи следующей. Они уже домофон сломали. Это книга о современности, реализм и никакой истории и мистики. И, прежде всего книга о женщинах.

ДОСЬЕ

Рои Хен — израильский писатель, переводчик, драматург. Родился в Тель-Авиве в 1980 году. Его предки — иудеисефарды, изгнанные с Пиринейского полуострова в конце XV века.

Заведующий литературной частью театра «Гешер» (Тель-Авив), для которого он перевел и поставил более двух десятков пьес по произведениям Пушкина, Достоевского, Бунина, Хармса, Булгакова, Шаламова, Горина. Автор романов «Души» (2019) , «Чернильные кони» (2005), сборника рассказов «Холм весны» (2011) и ряда пьес.

По его инсценировкам в России идут спектакли: санкт-петербургском «Таком театре» — «Главное забыл» по Шолом-Алейхему, московском «Современнике» в соавторстве с режиссером-постановщиком Евгением Арье — «Враги. История любви» по Зингеру. Женат на театральной художнице Полине Адамовой.

Читайте также:
книгатрадицииписатель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Все мнения
О проекте