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Что делать, если он мне подмигнул

Ольга Кузьмина  

Общество
Что делать, если он мне подмигнул
Фигурка сказочного тролля из Норвегии до сих пор напоминает о визите к заграничным коллегам / Фото: Из личного архива Ольги Кузьминой

Мы продолжаем рассказывать о тех «трофеях», которые привозили из командировок и поездок. Среди обязательных и всем привычных «магнитиков» встречаются иногда и удивительные и забавные вещи.

Осенью 2019 года сотрудники «Вечерней Москвы» отправились в Норвегию для обмена опытом с иностранными журналистами. От короткой и насыщенной встречами и делами поездки осталось столько, сколько порой и за месяцы не соберешь.

Мелкие и крупные газеты, города, городишки и Осло, совсем не похожий на столицу, памятники Мунку и Ибсену на тихом кладбище и русский уголок на нем с фамилиями дворян, когда-то искавших тут покой и счастье…

Во время одной из прогулок по городу, недалеко от центра Осло, на склоне, ведущем к бурной реке Акерсельва, горожане при нас собирали урожай — радовались яркой морковке, оранжевым тыквам, кабачкам-переросткам, похожим на поросят. Тут-то я и увидела... Его.

Вообще мир узнал о норвежский троллях благодаря Генрику Ибсену и его великой поэме «Пер Гюнт». Ну а потом тему подхватывали авторы бестселлеров — от Линдгрен до Пратчетта. И именно тролль и смотрел на меня глазками-бусинками: на заборе, разделяющем огородики, для него была сделана подставочка, он явно охранял тыквы.

На следующий день я принялась узнавать, что можно привезти из Норвегии как сувенир. Вкусный шоколад, да. Аквавит? Но он есть и в дьюти фри.

А потом поняла — тролля! …Да, такого культа сказочных персонажей, как в Норвегии, нет, наверное, больше нигде. Наши магазины сувениров не забиты Бабами-ягами и Кощеями, у нас нет брелоков с Лихом Одноглазым или Кикиморой. У норвежцев же тролли повсюду. Но как найти своего? Мне совершенно серьезно подсказали: он должен подмигнуть. И я пошла его искать, понимая, что, если вдруг подмигнет, говорить этого нельзя никому.

Упекут! Но он подмигнул. Так же, как и тот, что охранял тыквы. Он будто преследовал меня. И теперь он живет на кухне — длинноносый, нелепый Элик. Его нос, который уже не кажется мне безобразным, напоминает мне о поездке, об увиденных городах и интересных, ярких коллегах.

СПРАВКА

Главная отличительная черта троллей — длинные носы: иногда они используют их как оружие. На ногах у них по четыре пальца, кожа покрыта морщинками, они появляются вместе с сумерками и исчезают с появлением тумана утром. В Рождество в Норвегии ставят перед дверями миску с угощениями для троллей, если к утру она пустеет — год будет хорошим. С 1999 года норвежцы читают интернет-газету «Время тролля».

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