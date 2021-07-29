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Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ

Полина Французова

Общество
Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ
Фото: Joanna Zduńczyk / Pexels

Дорогие друзья!

Проводится набор на 2021–2022 учебный год.

Занятия проводятся в очной и дистанционной форме обучения!

Стоимость 1 академического часа занятий — от 500 руб.

ЯЗЫКИ: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, нидерландский, финский, норвежский, шведский, греческий, чешский, польский, сербский, японский, китайский, арабский, турецкий и др.

Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФфото автора

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

• 5–11 классы — традиционное обучение (1–3 года);

• 9-й класс — подготовка к сдаче ОГЭ;

• 10–11 классы — подготовка к сдаче ЕГЭ;

• подготовка к международным экзаменам FCE, TOEFL,IELTS, CAE, CPE, BEC (английский язык), DELF, DALF (французский язык), ZMP (немецкий язык), D.E.L.E. (испанский язык).

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ: традиционное обучение (1 год), интенсив — ускоренное обучение (1–3 месяца).

Специальные группы: группы выходного дня — 4 часа в субботу или воскресенье, мини-группы, индивидуальное обучение, русский язык как иностранный, занятия в группах, мини-группах и индивидуально, корпоративное обучение, занятия on-line в системах ZOOM, Skype, Webinar (индивидуальные и групповые занятия).

Постоянно проводится тестирование on-line, а также тестирование в офисе по адресу метро «Кропоткинская», ул. Остоженка, 10 (офис 309). Режим работы: понедельник — пятница с 11:00 до 21:00. Более подробная информация — по телефонам (495) 76-76-408, (495) 637-75-62 и на сайте https://www.kursydipacademy.com/.

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