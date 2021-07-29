Стали экзотикой: болезни, о которых человечество забыло благодаря вакцинам

Оспа / Фото: public domain

Корь в России стала экзотикой из-за вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вечерняя Москва» разобралась, какие еще болезни перестали быть поветрием благодаря медицинским открытиям, а также узнала, когда человечеству удастся забыть и о коронавирусе.

Корь

Корь — легко распространяемая вирусная болезнь, которая сопровождается повышением температуры, воспалением дыхательных путей, а также характерной сыпью на лице и шее. Эта болезнь опасна, прежде всего, своими осложнениями. В тяжелых случаях она может приводить к слепоте, энцефалиту, дегидратации, пневмонии. Сложнее всего болезнь протекает у детей и взрослых после 30 лет.

Первая вакцина от кори была введена человеку в 1963 году. До этого эпидемии уносили жизни 2,6 миллиона пациентов ежегодно. По данным ВОЗ, смертность от кори снизилась на 80 процентов за период с 2000 по 2017 год благодаря вакцинации. Врачи предотвратили примерно 20,4 миллиона смертей.

Краснуха

Краснуха, также являясь контагиозной вирусной инфекцией, вызывает небольшое повышение температуры и сыпь. Особо опасна эта болезнь для беременных женщин: она повышает риск выкидыша и гибели плода, а также способна развить врожденную краснуху у младенца.

Вакцинация защищает от краснухи на 95 процентов. Побочный эффект от препарата переносится легко. Государства Северной и Южной Америки признаны свободными от краснухи, согласно информации ВОЗ.

Паротит

Паротит, также называемый свинкой, особенно распространен среди детей. Главный признак болезни — опухание слюнных желез. У некоторых наблюдаются насморк и кашель. У взрослых паротит может протекать с серьезными осложнениями.

Прививка от свинки предотвращает заболевание с вероятностью 88 процентов после введения двух порций вакцины. На данный момент доступна комплексная прививка от кори, краснухи и паротита. Она делается дважды: в возрасте 12–15 месяцев и в шесть лет.

Столбняк

Столбняк не передается от одного человека другому: болезнь развивается после заражения пореза особыми бактериями, широко распространенными в окружающей среде. Среди симптомов столбняка — мышечные спазмы, конвульсии, затруднение при глотании и открывании рта, а также температура и головная боль.

По данным ВОЗ, с 1988 года смертность от столбняка снизилась на 96 процентов благодаря вакцинации. В 2016 году 86 процентов детей грудного возраста были привиты от этой болезни. Вакцина является комплексной: она защищает не только от столбняка, но и от коклюша, дифтерии (АКДС).

Оспа

Оспа — инфекционная болезнь, которая характеризуется в первую очередь наличием характерной сыпи. На коже появляется гной: впоследствии он превращается в струпья. Смертью заканчивается примерно 30 процентов случаев течения болезни.

Ликвидацию оспы путем вакцинации подтвердили в 1979 году. До этого болезнь преследовала человечество в течение трех тысяч лет. В XX веке она стала причиной смерти 300 миллионов человек, сообщает ВОЗ.

Дифтерия

Смертельные случаи дифтерии вызваны бактериальным токсином, способствующим образованию пленочного налета в верхних дыхательных путях. В 1974 году началась программа по выработке иммунитета от дифтерии. До 2000 года количество случаев заболевания сократилось более чем на 90 процентов, сообщает ВОЗ.

Полиомиелит

Из-за полиомиелита может стремительно возникнуть общий паралич. Первые симптомы: лихорадка, рвота, головная боль. Основными жертвами являются дети до пяти лет.

Количество заражений полиомиелитом снизилось более чем на 99 процентов с 1988 года.

Коклюш

Коклюш иногда называют «стодневным кашлем». Основными проявлениями болезни являются приступы кашля, насморк, субфебрильная температура.

От коклюша привиты более чем 95 процентов населения. Однако уровень заболеваемости вырос на 40 процентов за 2020 год, пишет РБК. По словам специалистов, такой прирост связан с отказом родителей делать детям прививки и своевременную ревакцинацию.

Гепатит А

Гепатит А связан с воспалительными процессами в печени. Заболеть можно в результате контакта с инфицированным человеком или потребления зараженной пищи, воды. В мире зарегистрировано несколько вакцин от Гепатита А. Все они формируют долгосрочный иммунитет (на пять–восемь лет) практически у 100 процентов привитых.

Станет ли коронавирус «экзотикой»?

«Вечерняя Москва» пообщалась с эпидемиологом Эдуардом Шунковым и узнала, станет ли COVID-19 «экзотикой» благодаря вакцинации. По словам специалиста, пандемия коронавируса закончится, как только от болезни будет привито 95 процентов населения.

— Если достигнуть показателей вакцинации в 95 процентов населения, то пандемия закончится. От кори сейчас привито достаточное количество человек, чтобы не допустить ее вспышек и эпидемии. Все возникающие случаи, как правило, завозные, — объяснил он.

Появление каждой вакцины Эдуард Шунков считает «научным прорывом». Теперь остается лишь привить достаточное количество людей, тогда «об инфекции можно забыть», считает эксперт.

— Вакцинация — единственный и самый действенный способ профилактики инфекционных болезней, — напомнил эпидемиолог.